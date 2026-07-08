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Güney Kutbu Kuzey Kutbu'ndan 25 milyon yıl önce nasıl dondu?

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Dünya tarihinin en büyük gizemlerinden biri, gezegenin iki ucundaki asimetrik buzlanma döngüsüdür. Bir zamanlar ılıman iklimi ve yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken en güneydeki kıtamız Antarktika, yaklaşık 34 milyon yıl önce donarak bugün kalınlığı yer yer 5 kilometreyi bulan devasa bir buz kütlesiyle kaplandı. Ancak ilginçtir ki, kuzeyin zirvesi olan Arktik (Kuzey Kutbu) bölgesi, güneyden tam 25 milyon yıl sonra donma sürecine girdi...

Yıllardır bilim insanlarının zihnini kurcalayan bu kutupsal asimetri gizemi, nihayet rasyonel bir temele oturdu. Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, Southampton Üniversitesi’nden yerbilimci Thomas Gernon ve ekibi, gelişmiş bilgisayar modelleriyle Antarktika’nın milyonlarca yıllık topografik dönüşümünü dürüstçe simüle etti ve sır perdesini araladı.

Gondwana’nın Parçalanması ve Derinlerden Gelen "Manto Dalgaları"

Antarktika, yüz milyonlarca yıl önce Afrika, Güney Amerika, Avustralya, Arabistan ve Hindistan’ı tek bir çatıda toplayan süper kıta Gondwana’nın kalbiydi. Levha tektoniğinin amansız hareketleriyle bu devasa kara kütlesi parçalandı ve kıtalar bugünkü konumlarına su gibi akıcı bir hızla sürüklenmeye başladı.

Ancak bu ayrılma sadece yüzeyde kalmadı; Dünya’nın derinliklerinde asil bir jeolojik süreci tetikledi. Kıtaların birbirinden kopuşu, yerkabuğunun altında "manto dalgaları" adı verilen yavaş ama devasa yer değiştirmelere yol açtı. Dr. Thomas Gernon bu rasyonel süreci şu sözlerle açıklıyor:

Tektonik plakaların ayrılmasıyla tetiklenen bu derin dalgalar, kıtaların altındaki yoğun kayaları hafifleterek yukarı doğru itti. Bu durum, yeryüzünde devasa platoların ve sıradağların oluşmasına zemin hazırladı.

Gamburtsev Dağları ve Kritik Yükseklik Eşiği

Bu manto dalgaları Doğu Antarktika’nın altından geçerken, bugün üzerinde 5 kilometrelik buz tabakasını taşıyan ama aslında altında gizemli alp vadileri barındıran Gamburtsev Dağları’nı yarattı.

Araştırmacılar, küresel sıcaklıkların bugünkünden yaklaşık 5 derece daha yüksek olduğu Eosen döneminde bile, bu dağların yükselerek kalıcı buz oluşumu için gereken 1.5 ila 2 kilometrelik kritik yükseklik eşiğini aştığını keşfetti.

60 Milyon Yıl Önce: Antarktika'daki arazinin sadece üçte biri bu soğuma eşiğinin üzerindeydi.

45 Milyon Yıl Önce: Geniş alanlar hızla yükselerek kritik yüksekliğe ulaştı.

34 Milyon Yıl Önce: Bölgenin neredeyse %90'ı bu yükseklik eşiğini aşarak, küresel sera iklimine rağmen karın yıl boyunca erimeden kalmasını sağladı.

Böylece, dertten tasadan uzak görünen bu rasyonel yükselme, Doğu Antarktika Buz Örtüsü'nün oluşumunu kalıcı hale getirdi.

Kuzey Kutbu Neden Gecikti?

Peki, Kuzey Kutbu neden bu süreçte geride kaldı? Yanıt, coğrafyanın maskesiz gerçeğinde saklı: Kuzey Kutbu'nun merkezinde bir kara parçası yoktur; orası Arktik Okyanusu'dur.

Güney Kutbu devasa dağ yükseltileri sayesinde erkenden donma avantajı yakalarken, Kuzey Kutbu'nda buzul oluşumunu tetikleyecek yüksek bir topografya bulunmuyordu. Kuzeyde kalıcı buzulların oluşabilmesi için Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit oranının iyice düşmesi ve tüm gezegenin rasyonel olarak soğuması beklendi. Bu yüzden Kuzey Kutbu'ndaki büyük buz örtüleri ancak 10 milyon yıl önce istikrar kazanabildi.

Bu çarpıcı araştırma, iklim değişikliği ile yerkabuğunun hareketleri arasındaki dürüst etkileşimin ne kadar asil sonuçlar doğurabileceğini kanıtlıyor. Bahanelerin arkasına sığınmadan geçmişi modelleyen bilim, Güney Kutbu'nun kuzeyden çok daha önce donmasının arkasında iklimsel değil, rasyonel bir jeolojik yükselme hikayesi olduğunu maskesiz bir şekilde ortaya koyuyor.

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