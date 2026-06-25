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Gökyüzünde duygusal rönesans: Yengeç burcundaki Merkür retrosu hangi burçları sınayacak?

#merkür retrosu

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Astroloji dünyasının en popüler ve ters köşeleriyle ünlü kozmik olayı Merkür retrosu, bu kez gardımızı en çok düşürdüğümüz, kalbimizin en korunaklı limanı olan Yengeç burcunda sahne alıyor. 29 Haziran'da başlayıp 24 Temmuz'a kadar sürecek olan bu geri hareket, mantığın sesini kısarken tamamen duyguların, anıların ve geçmiş hesaplaşmaların sesini yükseltmeye hazırlanıyor...

Zihni ve iletişimi yöneten Merkür, Yengeç’in nostaljik ve korumacı sularına çekildiğinde, eski defterlerin tozlu sayfaları adeta kendiliğinden açılacak. Peki bu derin ve hassas yolculukta gökyüzünün keskin virajları en çok kimleri zorlayacak? İşte bu dönemin kozmik haritası...

Retronun Çemberindeki Burçlar: En Çok Kimler Etkilenecek?

Gezegenlerin bu geri adımı her burçta farklı bir yankı uyandıracak olsa da, gökyüzünün öncü koltuklarında oturan dört burç bu enerjiyi hayatlarının merkezinde hissedecek:

Yengeç ve Yükselen Yengeçler: Retro direkt sizin evinizde gerçekleştiği için kozmik fırtınanın tam ortasındasınız. Bu dönemde alınganlıklar, kendinizi yanlış ifade etme hissi ve yoğun bir geçmiş özlemi yakanızı bırakmayabilir. Karar alırken acele etmemek ve içinize dönmek en doğrusu olacaktır.

Oğlak ve Yükselen Oğlaklar: Yengeç’in tam karşısından bu etkiyi alan Oğlaklar için sınav alanı ilişkiler ve evlilik olacak. Eski ortaklıklar veya bitmiş ilişkiler aniden kapınızı çalabilir, mevcut ilişkinizde ise geçmişte çözüldüğünü sandığınız eski krizler yeniden masaya gelebilir.

Koç ve Yükselen Koçlar: Sizin için bu dönem aile içi iletişim, yuva ve ev hayatı anlamına geliyor. Aile bireyleriyle yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara karşı sakin kalmalı, bu süreçte ev alım-satım veya büyük tadilat işlerinizi mümkünse retro sonrasına ertelemelisiniz.

Terazi ve Yükselen Teraziler: Kariyer ve gelecek planlarınızın olduğu evde retro yapacak olan Merkür, iş hayatınızda adımları dikkatli atmanız gerektiğinin sinyalini veriyor. Önemli sözleşmeler, iş mailleri veya üstlerinizle olan diyaloglarda iki kez düşünüp bir kez konuşmakta fayda var.

Su Grupları (Akrep ve Balık) İçin Şifalanma Zamanı

Yengeç gibi su elementine mensup olan Akrep ve Balık burçları ise bu dönemi krizden ziyade bir arınma ve yaratıcılık fırsatı olarak deneyimleyebilirler. Yarım kalmış sanatsal projeleri bitirmek, sezgilerin sesine güvenmek ve ruhsal olarak yüklerden kurtulmak onlara adeta su gibi akıcı bir hafifleme getirecektir.

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