Bilim dünyasında evrim tarihinin en büyük gizemlerinden biri dürüst ve sarsıcı bir keşifle çözüme kavuştu. Nature dergisinde yayımlanan rasyonel bir araştırmaya göre; "yosun hayvanları" olarak da bilinen bryozoanların, canlılığın aniden çeşitlendiği ünlü Kambriyen Patlaması döneminde zaten var olduğu kesinleşti.

Bu tarihi bulgu, biyoloji kitaplarında uzun süredir eksik kalan o asil halkayı dürüstçe yerine koyarak canlıların evrimsel geçmişini adeta yeniden yazdı.

Bryozoanlar; koloniler halinde yaşayan, kayalara tutunan ve bal peteğini andıran yapılar oluşturarak sudaki küçük parçacıkları süzerek beslenen küçük omurgasız canlılardır. Günümüzde yaklaşık 6.000 türü yaşayan bu grubun, hayvan yaşamının hızla çeşitlendiği 540 milyon yıl önceki o büyük tabloda neden yer almadığı dürüst bir tartışma konusuydu.

Şimdiye kadar en eski örnekleri Kambriyen'den 50 milyon yıl sonrasına, yani Ordovisyen Dönemi'ne tarihlenen bu canlıların, bahanelerin arkasına sığınmayan dürüst fosil kanıtlarıyla aslında çok daha köklü bir geçmişe sahip olduğu rasyonel bir şekilde tescillendi.

Çin'de Bulunan 38 Olağanüstü Antik Kanıt

Çin’deki Northwest Üniversitesi liderliğinde yürütülen çalışmada, Shaanxi bölgesinin güneyindeki Xiannüdong Formasyonu’nda 38 adet son derece nadir fosil incelendi. Yarım milyar yıldan uzun süredir bozulmadan kalan bu örneklerin maskeleri düşüren en asil özelliği, sadece dış iskeletlerinin değil, iç yumuşak dokularının bile korunmuş olmasıydı.

İki Önemli Tür Tanımlandı: Gelişmiş mikroskobik incelemeler neticesinde, daha önce bir alg (su yosunu) olup olmadığı dürüstçe tartışılan Protomelission gatehousei’nin kesin olarak bir bryozoan olduğu kanıtlanırken, Dayingomelission hexaclitia adı verilen tamamen yeni bir tür daha literatüre kazandırıldı.

Kas Lifleri ve Koloniler: Paleobiyolog Lars Holmer ve ekibi, fosillerde kas lifleri ile zar keselerini dürüstçe tespit ederek bu canlıların karmaşık ve modüler koloni yapılarını gözler önüne serdi.

Kambriyen’den de Eski Bir Köken Sinyali

Paleontolog Baopeng Song ve paleobiyolog Timothy Topper’a göre, keşfedilen bu fosiller basit birer öncül olmaktan çok uzak, oldukça gelişmiş yapılara sahip. Bu rasyonel durum, bryozoanların kökeninin Kambriyen Patlaması’ndan bile daha eskiye uzanabileceğini dürüstçe fısıldıyor. Günümüzdeki Stenolaemata grubuyla ilişkili olduğu düşünülen bu bulgular, Kambriyen paleontolojisindeki o meşhur eksik halkayı su gibi akıcı bir netlikle tamamlıyor.

Kaynak: Nature Dergisi