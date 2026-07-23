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Araştırma sonuçlarına göre dünyanın en narsist ülkeleri belli oldu

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45 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen uluslararası bir küresel araştırma, narsisistik eğilimlerin toplumlar ve kültürler arasında farklılık gösterebileceğini ortaya koydu. Elde edilen veriler coğrafi bazda dikkat çekici sonuçlar sunsa da uzmanlar önemli bir uyarıda bulunuyor: Bu tür çalışma sonuçlarının münferit verilere dayandığını belirten uzmanlar, tek bir araştırma üzerinden tüm bir toplum veya ülke hakkında genelleyici yargılara varılmaması gerektiğinin altını çiziyor...

Bir insanın kendisini ne kadar özel gördüğü ya da başkalarından üstün olduğuna inanması kültürden kültüre değişkenlik gösterebilir mi? Bu soru uzun yıllardır psikologların odağında yer alırken, 45 binden fazla katılımcıyla yapılan geniş kapsamlı yeni bir araştırma konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan çalışmada, 53 farklı ülkeden alınan veriler mercek altına alındı. Bireylerin kendilerini ne derece önemli, özel ve üstün gördüklerini ölçen narsisizm ölçekleri üzerinden ülkelerin ortalama eğilimleri kıyaslandı. Ortaya çıkan sonuçlar kültürler arasındaki belirgin farkları gösterse de listenin zirvesindeki isimler görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Ancak araştırmacılar önemli bir uyarının altını çiziyor: Bu çalışma popüler medyada iddia edildiği gibi kesin bir “dünyanın en narsist ülkeleri” listesi sunmuyor. Her toplumun kendi içinde milyonlarca farklı bireysel karakter barındırdığı ve bireysel farkların ulusal farklardan çok daha baskın olduğu vurgulanıyor.

Sürpriz Zirve: En Yüksek Skor Almanya'da

Çalışmada ortalama narsisizm skorunun en yüksek çıktığı ülke Almanya oldu. Araştırmacılar kesin bir gerekçe sunmasa da; kültürel normların, başarı odaklı yaşam tarzının ve bireysel kendini ifade biçimlerinin bu tabloda etkili olabileceğini belirtiyor.

Almanya’yı sırasıyla Irak, Çin, Nepal ve Güney Kore takip etti. Popüler kültürde ve sosyal medyada narsisizm denince akla gelen ilk coğrafyaların aksine, listenin üst sıralarındaki bu dağılım birçok kişi için şaşırtıcı bulundu.

Araştırmada öne çıkan ilk 10 ülke şu şekilde sıralandı:

Almanya

Irak

Çin

Nepal

Güney Kore

Japonya

Endonezya

Bulgaristan

Slovakya

Polonya

Bireycilik kültürüyle tanınan ve listenin zirvesinde yer alması beklenen ABD ise sürpriz bir şekilde 16. sırada yer buldu.

Skorların En Düşük Olduğu Ülkeler Hangileri?

Araştırma verilerine göre narsisizm düzeyinin daha düşük seyrettiği ülkelerin başında Sırbistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka geliyor. Özellikle Danimarka ve Hollanda gibi İskandinav ve Kuzey Avrupa kültürlerindeki düşük skorlar; bu toplumlarda hakim olan alçakgönüllülük ve sosyal eşitlik anlayışına bağlanıyor. Yine de uzmanlar, bu tür değerlendirmelerin kesin birer etiket olarak görülmemesi gerektiği konusunda ısrarcı.

En düşük skorlara sahip ülkeler şöyle sıralanıyor:

Sırbistan

İrlanda

Birleşik Krallık

Hollanda

Danimarka


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