70 milyonluk dev geri dönüyor: Terraria için yeni dönem başladı

Terraria 15. yaşını kutladı. Re-Logic, cross-play desteğinin yakında geleceğini açıkladı. Yeni koleksiyon kutusu, özel kitap ve 70 milyon satış detayı da ortaya çıktı.

Terraria bu hafta sonu 15. yılını kutladı. Re-Logic ise oyunun hâlâ güçlü şekilde devam edeceğini net biçimde söyledi. Geliştirici ekip, Steam üzerinden yaptığı açıklamada 1.4.6 güncellemesi sonrası için de planların sürdüğünü duyurdu.

En dikkat çeken detay ise uzun süredir beklenen cross-play desteği oldu. Re-Logic, bu özelliğin çok yakında geleceğini açıkladı. Yani PC, konsol ve mobil oyuncuların aynı dünyada buluşması artık gerçekten yakın.

Koleksiyon kutusu ve perde arkası kitabı geliyor

Re-Logic sadece oyun güncellemeleriyle yetinmiyor. Şirket, Terraria için 15. yıla özel bir Collector’s Edition kutu seti hazırlıyor. İçeriği henüz açıklanmadı, ancak ön siparişlerin haziran başında açılması bekleniyor.

Bunun yanında Lost In Cult iş birliğiyle hazırlanan Terraria: Design Works kitabı da geliyor. Bu kitap, oyunun yapım sürecini, geliştirici ekibin hikâyelerini, daha önce görülmemiş çizimleri ve perde arkasındaki detayları sunacak.

Kitap tek başına ya da Deluxe Edition paketiyle alınabilecek. Ön sipariş tarihi ise 28 Mayıs.

Terraria rakamlarla hâlâ dev

15 yaşındaki oyun sadece nostaljiyle ayakta değil. Terraria bugüne kadar PC, konsol ve mobilde toplam 70 milyon kopya sattı.

PC oyuncularının ortalama oynama süresi ise 101 saat 18 dakika. Bu da Terraria’nın hâlâ milyonlarca oyuncuyu ekran başında tuttuğunu açıkça gösteriyor.

Re-Logic net konuştu

Stüdyo, Terraria evreninin canlı kalmaya devam edeceğini söylüyor. Yani bu kutlama sadece geçmişe dönük bir nostalji değil. Re-Logic, Terraria’nın geleceği için de ciddi planlar yapıyor.

Kısacası 15 yıllık bu yapım, hâlâ büyümeye devam ediyor. Cross-play gibi büyük bir adımla Terraria, yeni dönemde oyuncu kitlesini daha da genişletebilir.

