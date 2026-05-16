Marathon’a yeni nefes: PvE ve PvP aynı oyunda ayrışıyor

Marathon Season 2 planları açıklandı. Bungie, PvE ve PvP odaklı yeni modlar, Sentinel karakteri ve yeni harita ile oyunda farklı oynanış seçenekleri test ediyor.

Bungie, Marathon için gelecek sezonlarda neler yapacağını anlattı. Joe Ziegler’ın paylaştığı yeni plan, oyunun Steam’deki oyuncu sayısı ya da Sony’nin stüdyoya yaptığı değer düşüşü gibi konulara değinmiyor. Daha çok oyunun içeriğine ve gelecek denemelere odaklanıyor.

Yeni harita ve savunma odaklı karakter geliyor

Stüdyo, “uzaylı öğeler” içeren ve oyuncunun algısını bozan etkiler barındıran yeni bir harita üzerinde çalışıyor. Bu harita henüz uzak bir tarihte gelecek.

Ayrıca yeni Runner karakteri de geliyor. Bu karakterin adı Sentinel ve daha çok savunma üzerine kurulu bir yapı sunuyor.

İki yeni pve modu test edilecek

En dikkat çeken yeniliklerden biri, PvE odaklı iki yeni oyun modu.

Bungie, oyuncuların yoğun ve stresli kaçış anlarından sonra daha rahat oynayabilecekleri seçenekler istiyor. Amaç, oyunu sadece “tam stres” modundan çıkarıp daha rahat alternatifler eklemek.

Ziegler bu durumu şöyle özetliyor: Oyuncu isterse tamamen rekabetçi oynar, isterse daha sakin bir deneyime geçer.

Sezon 2’de gelecek modların yapısı

Sezon 2’nin başında ve ortasına doğru iki deneysel mod test edilecek:

  • İlk mod: PvE ağırlıklı olacak, ama içinde hafif PvP öğeleri de bulunacak
  • İkinci mod: tamamen PvE olacak. Takımlar birlikte görev yapacak ve maçlar arasında ilerleme kaydedilecek

Bu yapı özellikle birlikte oynayan ekipleri hedefliyor.

PVP tamamen geri plana atılmıyor

Bazı oyuncular bunu “Marathon PvE oyuna dönüyor” diye yorumlayabilir. Ancak Bungie PvP tarafını bırakmıyor.

Stüdyo, PvP’yi hâlâ oyunun ana güçlü tarafı olarak görüyor. Bu yüzden farklı PvP deneyimleri de test etmeye devam edecek.

Gelecekte daha saf PvP modları bile denenebilir. Bu modlar ileride ana oyun döngüsüne eklenebilir ya da kalıcı hale gelebilir.

Tek tip oyun yapısından çıkış denemesi

Dışarıdan bakınca PvE modların mevcut haritalara uyum sağlaması kolay görünmüyor. Oyunda çok fazla düşman çeşitliliği yok ve boss savaşları genelde üç kişilik ekip dengesiyle tasarlanmış durumda.

Bu yüzden daha güçlü bir PvE deneyimi için ciddi tasarım değişiklikleri gerekebilir.

Sentinel ilk bakış

Yeni karakter Sentinel, savunma odaklı bir Runner olarak öne çıkıyor. Görseli de ilk kez paylaşıldı.

Sezon 2 için diğer değişiklikler

Bungie ayrıca 25 Mayıs haftasında şu detayları açıklayacak:

  • Faction ilerleme sisteminde hızlandırmalar
  • Runner karakterlerini güçlendirmek için yeni seçenekler
  • Sezon 2’ye özel ek sistem değişiklikleri

