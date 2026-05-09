Resident Evil Requiem oyuncularına yeni meydan okuma: Leon Must Die Forever yayında

Resident Evil Requiem, ana hikayeyi bitiren oyuncular için ücretsiz Leon Must Die Forever modunu yayınladı. Yeni mod daha güçlü düşmanlar, artan zorluk ve zamanla yarış sunuyor.

Bu yeni modda oyuncular, süre dolmadan önce giderek zorlaşan düşman dalgalarını aşmak ve final boss’u indirmek zorunda kalıyor. Ana oyundakinden daha güçlü yaratıklar bu kez çok daha sert geliyor.

Resident Evil Requiem’i bitirdiyseniz, Capcom şimdi size daha sert bir mücadele sunuyor. Leon Must Die Forever adlı ücretsiz mod bugün oyuna eklendi. Ana hikayeyi tamamlayan herkes bu moda hemen erişebiliyor.

Modda beş farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Leon ise düşman öldürdükçe güç kazanıyor. Yeni güçlendirme sistemi sayesinde karakter savaş içinde daha etkili hale geliyor.

Bildiğiniz yerler, daha büyük tehlike

Leon Must Die Forever, ana hikayede görülen bölgeleri tekrar kullanıyor. Yani mekanlar tanıdık ama tehdit seviyesi çok daha yüksek. Bu da oyunculara hem tanıdık bir ortam hem de daha yoğun bir aksiyon sunuyor.

Güncelleme sadece yeni modla gelmedi. Capcom ayrıca tüm platformlarda çeşitli hata düzeltmeleri yaptı. PC tarafında ise DualSense desteği genişledi. Adaptive trigger, titreşim özellikleri ve hareket sensörü artık destekleniyor.

Requiem gücünü koruyor

Resident Evil Requiem, şubat sonunda PC, PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series X/S için çıkmıştı. Oyun ilk haftasında 5 milyondan fazla satarak Capcom için güçlü bir başlangıç yaptı.

Capcom, mart ayında hem bu modu hem de gelecek hikaye genişlemesini duyurmuştu. Ancak yeni hikaye içeriği için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.

Yeni ana hikaye gelene kadar Leon Must Die Forever, oyuna dönmek isteyenler için güçlü bir neden olabilir. Özellikle standart mod yetmedi diyenler için bu güncelleme doğrudan daha fazla aksiyon anlamına geliyor.