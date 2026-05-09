Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Level

Resident Evil Requiem oyuncularına yeni meydan okuma: Leon Must Die Forever yayında

İçeriği Paylaş

Resident Evil Requiem, ana hikayeyi bitiren oyuncular için ücretsiz Leon Must Die Forever modunu yayınladı. Yeni mod daha güçlü düşmanlar, artan zorluk ve zamanla yarış sunuyor.

Resident Evil Requiem’i bitirdiyseniz, Capcom şimdi size daha sert bir mücadele sunuyor. Leon Must Die Forever adlı ücretsiz mod bugün oyuna eklendi. Ana hikayeyi tamamlayan herkes bu moda hemen erişebiliyor.

Dalgalar halinde gelen düşmanlar

Bu yeni modda oyuncular, süre dolmadan önce giderek zorlaşan düşman dalgalarını aşmak ve final boss’u indirmek zorunda kalıyor. Ana oyundakinden daha güçlü yaratıklar bu kez çok daha sert geliyor.

Modda beş farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Leon ise düşman öldürdükçe güç kazanıyor. Yeni güçlendirme sistemi sayesinde karakter savaş içinde daha etkili hale geliyor.

Bildiğiniz yerler, daha büyük tehlike

Leon Must Die Forever, ana hikayede görülen bölgeleri tekrar kullanıyor. Yani mekanlar tanıdık ama tehdit seviyesi çok daha yüksek. Bu da oyunculara hem tanıdık bir ortam hem de daha yoğun bir aksiyon sunuyor.

Güncelleme sadece yeni modla gelmedi. Capcom ayrıca tüm platformlarda çeşitli hata düzeltmeleri yaptı. PC tarafında ise DualSense desteği genişledi. Adaptive trigger, titreşim özellikleri ve hareket sensörü artık destekleniyor.

Requiem gücünü koruyor

Resident Evil Requiem, şubat sonunda PC, PlayStation 5, Switch 2 ve Xbox Series X/S için çıkmıştı. Oyun ilk haftasında 5 milyondan fazla satarak Capcom için güçlü bir başlangıç yaptı.

Capcom, mart ayında hem bu modu hem de gelecek hikaye genişlemesini duyurmuştu. Ancak yeni hikaye içeriği için biraz daha beklemek gerekecek gibi görünüyor.

Yeni ana hikaye gelene kadar Leon Must Die Forever, oyuna dönmek isteyenler için güçlü bir neden olabilir. Özellikle standart mod yetmedi diyenler için bu güncelleme doğrudan daha fazla aksiyon anlamına geliyor.

Benzer Haberler

Assassin’s Creed çok oyunculu oyunu alarm veriyor: Test edenler sert konuştu

09.05.2026Genel

Take-Two açık konuştu: GTA 6’da ilk söz konsol oyuncularının

06.05.2026Genel

Kingdom Come ekibinin sıradaki oyunu Orta Dünya mı? Warhorse sessiz ama ipuçları dikkat çekiyor

04.05.2026Genel

Alien: Isolation 2 ilk fragmanıyla korkunun yerini değiştirdi

28.04.2026Genel

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Sır perdesi kalkıyor

21.04.2026Genel

İki yıl geçti: Wicked hâlâ bitmedi ama satışlar konuşuyor

20.04.2026Genel

Battlefield 6 büyüyor: Dev haritalar, solo battle royale ve deniz savaşları geliyor

18.04.2026Genel

Metro geri dönüyor: 2039 ile hikâye yeniden başlıyor

14.04.2026Genel

Game Pass’te fren sinyali: Fiyatlar yeniden masada

15.04.2026Genel

GTA 6’nın gizli formülü: Rockstar eski fikirlerle yeni bir dünya kuruyor

13.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş