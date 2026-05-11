Forza Horizon 6 çıkıştan önce dağıldı: Steam’de büyük hata iddiası

Forza Horizon 6, resmi çıkışından önce internete sızdı. İddialar Steam’e yanlışlıkla yüklenen şifresiz dosyaları işaret ediyor. Premium sürüm bile erkenden yayılmış olabilir.

Oyuncu topluluklarında paylaşılan bilgilere göre Forza Horizon 6’nın tam oyun dosyaları korsan platformlarda dolaşmaya başladı. Playground Games ya da Microsoft henüz resmi açıklama yapmadı. Ancak birçok kullanıcı sızıntının Steam sunucularına yanlış dosya yüklenmesinden kaynaklandığını düşünüyor.

Forza Horizon 6’nın çıkışına kısa süre kala oyunun dosyaları internete düştü. Ortaya çıkan iddialara göre sorun, Steam tarafında yapılan bir yükleme hatasından kaynaklandı.

Normalde geliştiriciler, çıkıştan birkaç gün önce ön yükleme açar. Böylece oyuncular dosyaları önceden indirir ve oyun çıkış anında açılır. Bu sistemde dosyalar şifreli olur ve resmi saat gelmeden çalışmaz.

Şifresiz sürüm yanlışlıkla yüklenmiş olabilir

İddialara göre bu kez Steam’e şifrelenmemiş Premium Edition sürümü yüklendi. Yaklaşık 155 GB boyutundaki dosyaların bu şekilde erişime açılması, oyunun yayılmasına neden olmuş olabilir.

Bazı paylaşımlar, korsan kullanıcıların oyunu şimdiden çalıştırdığını öne sürüyor. Bunun erken bir crack ya da çevrimdışı yöntemle mümkün olduğu konuşuluyor. Yine de bu tür dosyaların değiştirilmiş veya zararlı olma riski her zaman bulunuyor.

Erken erişim tarihi de gölgede kaldı

Forza Horizon 6’nın Premium Edition sahipleri için 15 Mayıs’ta, standart sürüm sahipleri içinse 19 Mayıs’ta çıkması planlanıyor.

Bu olay, yıl içinde Steam bağlantılı ikinci büyük sızıntı oldu. Mart ayında Death Stranding 2 de benzer bir ön yükleme sorunu yaşamıştı.

Oyuncular için risk büyük

Resmi olmayan kaynaklardan indirilen oyun dosyaları güvenlik riski taşıyabilir. Ayrıca bu yöntemler hesap güvenliği ve yasal sorunlar yaratabilir.