9.9.9 Portalı açıldı şifa kapıları aralandı...

Yılın son çeyreğinde şifa kapıları aralandı, 09.09.2025 tarihi itibariyle “9.9.9 Portalı” açıldı. 9’un sunduğu şifa enerjisi tüm evrene yayılırken, ruhunuz neyi seçerse o yöne çekilecek… 9’un enerjisi ve yıl bitmeden yapılacaklar listesiyle karşınızdayız.

Numeroloji, her şeyin sayısal bir düzen içinde oluştuğunu ve evrendeki hiçbir şeyin rastlantıya dayanmadığını varsayıp sayılarla alakalı çeşitli analitik çalışmalarla, evrendeki şifreleri ve ilkeleri keşfetmeyi amaçlar. Evrende muazzam bir matematiksel düzen mevcuttur ve her birimiz bu düzenin birer parçasıyız. Yaşamımız ve kişiliğimiz adımızdan ve sayılardan aldığımız etkilerin birleşiminden şekillenir. Sayılar ve harflere tekabül eden sayısal değerler aslında karşılaştığımız potansiyel gerçeklere denk gelir. Numerolojide 1 ile 9 arası tüm rakamlar ana frekans olarak kabul edilir. 1-9 arası her rakamın da kendine has özellikleri vardır ve insan kişiliğinde hangi sayı belirgin ise bu sayının özellikleri o kişide de baskındır. Sıfır sayı olarak kabul edilmemektedir ve sadece etkisiz elemandır.

İçinde bulunduğumuz 2025 yılı tüm kainatta 9 rakamı etkisindedir. Yıl sayısını tek tek toplayarak 2+0+2+5=9 şeklinde hesaplarız. 9 Rakamı numerolojide I,İ,R harflerine tekabül eder. 9 rakamı; ışıktır, ilimdir, rahmettir. 9 rakamı, numerolojide kutsal kabul edilen ve tüm rakamların enerjisini içinde barından titreşimi yüksek bir rakamdır.

Açılan portal ve bitiş noktası

Açılan “9.9.9” portalından sonra sezgiler çok güçlenecek ve enerjiler yoğunlaşacaktır. Rüyalar mesajcı nitelikte olacaktır. Duyarlılık gösterenler çoğalacak, empati anlam bulacak ve hayır işleri artacaktır. İlişkilerde aşırı duygusallık, hayır diyememe, reddedilme korkusu artacaktır. Çok konuşan zihinler, hassas ve kırılgan kalpler ve 9 enerjisi zirve yapacaktır. Tamamlanmanın vaktidir. Yüklerden kurtulup, arınmanın vaktidir. Hasat vaktidir. Şifa kapıları aralanır. Bundan nemalanan sözde şifacılar türeyerek çoğalacaktır. Bilgelikle cehaletin savaşıdır 9! Mazlumla zalimin savaşıdır. Çıldırtan dengedir... Tüm borçların kapatılma vaktidir. ‘Ben’ değil, ‘biz’ vaktidir. Kapanış perdesi, bitiş noktasıdır.

09.09.2025 Tarihi itibariyle 9.9.9 Portalı açıldı. Yılın son çeyreğinde şifa kapıları aralandı. Etkisi yıl sonuna kadar hakim… 9’un sunduğu şifa enerjisi tüm evrene yayılmıştır.. Tekamülde yüzünü bu yöne dönenler şifadan nasiplenirken, kendini şifaya kapatanlar ise bir adım geride kalacaktır. Ruh neyi seçerse o yöne çekilecektir.

I, İ, R harflerine dikkat!

Adında ve soyadında I,İ,R harfleri olanlar için şifa kapıları açıktır. Lakin olmayanlar ise kendini şifaya açarken biraz zorlanabilir. Çünkü bu alanda karmalıdırlar. Ama ruh o noktada artık evrilmişse yani öğrenmesi gerekeni öğrenmiş ve bu alandaki sınavını vermişse artık kendini şifaya açmış demektir. Bunu en iyi, kişinin kendisi fark edebilir. Yani adında ve soyadında 9. çakra harfleri olmayanlar, 9 rakamının negatif özelliklerini yaşamaya meyillidir. Bunlar katılık, fanatiklik, şifayı reddetme, hayır diyememe, onaylanma ihtiyacı, aşırı hassas, kırılgan ve yoğun zihin faaliyetleri gibi özelliklerdir. Kişi kendini objektif olarak değerlendirdiğinde kendisinde bu özellikler önceden mevcutsa fakat artık törpülendiğini ve bir değişimin olduğunu fark ediyorsa, o kişi 9. çakrada akışı başlatmış demektir. Bu noktada da sınır, kişinin kendisidir.

Yenilenmek için bitirmek gerek

Aynı zamanda, 9 tamlıktır. O yüzden hem ruhu hem zihni hem de bedeni ifade eder. Ruh şifalanmadan beden ve zihin şifalanamaz. 9 şifasını sunarken önce gereksiz olan, artık size hizmet etmeyen şeylerden arınıp, özgürleşmeniz gerektiğinin mesajını verir. Onun için ilk aşama ruhun acılarından, yüklerinden arınmasıdır. Yılın son çeyreğinin mesajıdır; yenilenmek için bitirmek gerek! Yılın son çeyreği yeni başlangıçlar için uygun bir zaman dilimi değildir. Özellikle açılan 9.9.9 kapısı sadece tamamlanmaya ve bitiş çizgisine işaret eder. Yani bundan sonraki süreç ‘eksikleri tamamla-bırakman gerekeni bırak ve kapanışı gerçekleştir’ şeklindedir. Bundan dolayı, elzem değilse yeni başlangıçlardan kaçınmalı ve akışta kalınmalıdır. O yüzden özellikle yılın son çeyreğinde bizler için en kıymetli zamanlar dolunay zamanlarıdır. Çünkü bu zamanlar bırakma, tamamlama ve bitiş noktası için en uygun zamanlardır. Arınmanın en güzel anlarıdır. 9 rakamı ve dolunay zamanları birbirini tamamlayan bir enerjiye sahiptir. Çünkü ikisi de aynı mesajı verir: Bırak ve arın.

Yeni yıla girmeden önce neler yapmalı?

Önümüzdeki yıl 1 enerjisi hakim olacak yani yeni başlangıçların yılı... O halde, yeni yıla girmeden tüm yüklerinizden arınalım. Ritüellerde yapılan yakma eylemi yok etmenin işaretidir. 9 etkisinde olduğumuz için iç içe 9 adet halka çizin. Her birinin içine bırakmak istediklerinizi yazın (öfke, üzüntü, ihanet, yaşadığınız bir olay kısaca vs.) ardından bu kağıdı size ve efrafınıza zarar vermeyecek şekilde yakın. Bir balon şişirin (hayali veya somut) şişirdikçe her bırakmak istediğinizi nefesinizle balona gönderin. Balon gerçek ise; patlatabilir veya artık size ait olmadığını söyleyip uçurabilirsiniz veya imgeleyebilirsiniz. Yine dolunay zamanlarında okunacak en etkili duaların başında ‘Kamer ve İnşirah’ suresi gelir. Kamer, Ay demektir ve dolunay zamanında bu süreci iyileştirici ve endişelerinizi giderici niteliktedir. İnşirah Suresi ise korkular ve kaygılarda kalbe ferahlık ve genişlik verir. Ruhu kederden arındırır. Her iki sure de 9 rakamının negatif özelliği olan obsesyonun (korku, kaygı, endişe, vesvese vs.) şifalanması için muhteşemdir.

Frekansların gücü

Özellikle yılın son çeyreğinde 963 Hz frekansını dinleyebilirsiniz. 9+6+3=18= 9’a tekabül eder. 963 Hz, epifiz bezi aktivasyonu sağlar. Kaygıyı azaltır. Mevcut sistemin tam ve orijinal formuna kavuşmasını sağlar. 639 Hz frekansını dinleyebilirsiniz. 6+3+9=18=9’a tekabül eder. Kalp çakrasıyla ilişkilidir. Bağ kurma ve ilişkilerde dengeyi sağlamaya destek olur. Özel ve sosyal ilişkilerde uyumu sağlar. Sevginin ve şefkatin titreşimini yayar.

396 Hz frekansını dinleyebilirsiniz. 3+9+6=18=9’a tekabül eder. Negatif duygulara etki ederek suçluluk duygusu ve korkuları yenmeye yarayarak dönüşümü gerçekleştirir ve hedeflere varmadaki akışı kolaylaştırır.

Meditasyonu unutmayın

Son çeyrekte özellikle meditasyon yapılması elzemdir. Çünkü 9 etkisinde aşırı zihin faaliyetleri artar. Çok konuşan ve vesvese yapan bir zihin yapısı söz konusu olabilir. Burada meditasyon, keyfi bir durum olmaktan çıkarak rutine konulan bir eylem haline dönüşmelidir. Meditasyon yapılan alanda 9 rakamının enerjisinden faydalanılabilir. 9 şifayı temsil eder. Şifanın rengi ise yeşildir. Bu renkten faydalanılabilir. Aynı zamanda şifalanmak istediğiniz konularda, travma çalışmalarında, bilinçaltı çalışmalarında beyaz renkten faydalanabilirsiniz. Kalbiniz neye çekilirse bu renkler bu süreçte daha etkili olacaktır. Ayrıca meditasyon yaparken Palo Santo tütsü yakabilirsiniz. 9 enerjindeki ruh-beden-zihin dengesini sağlayabilirsiniz.

Saat olarak görülen 09.09 ise; artık bir şeyleri bitirmen ve kapanışı gerçekleştirmen gerektiğini ve o sayede yeni sayfalar açılabileceğinin mesajı verir. 9 rakamı aynı zamanda melekleri de temsil eder. O yüzden bu son çeyrekte tüm işlerinizde meleklerden yardım isteyebilirsiniz. Emin olun desteklerini çok hissedeceksiniz. Travma-blokaj çalışmalarında ve bilinçaltı temizliği için pazartesi günü muazzamdır. Ay’ın ve pazartesi gününün baş meleği Cebrail’dir. ‘Tanrı’nın kudretlisi’ anlamına gelir. Dolunayın şifalandırıcı etkisine tekrar bakacak olursak, üzerine 9 enerjisi de eklendiğinde yaşanacak değişim ve dönüşüm muhteşem olacaktır. Koku olarak amber kullanabilirsiniz. Özellikle bu zamanlarda tüm zorluklarda işlerin rast gitmesi için Cebrail’den destek isteyebilirsiniz. Ayrıca baş melek İsrafil de ‘Şifanın gücü -Tanrı’nın iyileştirici eli’ olarak geçer. Tüm hastalıkların şifalanmasında ve özellikle durugörü çalışmalarında etkilidir. Baş melek Mikail ise etkisi çok güçlü bir melektir. Anlamı ‘Tanrı’ya benzeyen’ demektir. Hepimizin hayat amacını bilir ve bu yolda ilerleyebilmemiz için tüm olumsuz etkileri yok etmeye yardımcı olur. Tüm negatif bağları onun aracılığıyla kesebilirsiniz. Aklınıza gelen her konuda destek isteyebilirsiniz. Kalbiniz hangisine çekilirse siz ona yönelin. Unutmayın ki; açılan tüm eller Tanrı’yadır. Melekler ise, yolunuza ışık tutan, destek sunanlardır.

Yapılacaklar listesi

Mutlaka bir yapılacaklar listesi tutun. Şöyle ki, ilk önce eksik olan işlerinizi yazın. Onları tamamlamaya gayret edin. Tamamladıkça önünüzden kaldırın ki alan açılsın ve bir diğeri de tamamlansın ve sonraki yıla kalıp da yılın akışını bozmasın. Mümkünse bütün borçlarınızı kapatarak girin. Elzem değilse borç almayın- borç vermeyin. Yani yeni yıla borçlu ve alacaklı olarak girmeyin. Çünkü 9 rakamı hesap kesim tarihidir. Maddi ve manevi tüm borçların kapatılması gerektiğini vurgular. Varsa adaklarınız yerine getirmeye çalışın. Enerjisel yükü ağırdır, üstünüzde kalmasın. 9 enerjisi arınmayı temsil eder. Sıkışmış enerjiyi atıp yeni yıla girmeyi hedefler. Küs olduğunuz kimseler varsa affetmeye çalışın çünkü 9 enerjisi affedici olmaya teşvik eder. Üzerinde çalıştığınız bir proje varsa ve gerekenler yapılmışsa fazla efor harcamayın. Çünkü artık hasat dönemidir. 9 rakamı emek verenlerin hasadıdır! Olması gerekenden fazla efor sadece yorucu olacaktır. Elzem değilse yeni işlere başlamayın. Durağan dönemdir. Sakin ve akışta kalmak en idealidir.

Yıl bitmeden, imkan dahilinde özellikle yardıma muhtaç yaşlı ve çocukları sevindirmeye çalışın. 9 rakamının ilacı budur… Lakin yapılanı duyurmayın. Yaptığınız tüm yardımlar size yol olur, ışık olur… Günlük veya haftada bir kendinize ait bir meditasyon, yoga, nefes egzersizi vs. rutini oluşturun. 9 rakamı aşırı zihin faaliyeti yapar. Çok konuşan, vesvese yapan bir zihin yapısını yenmek ve akışınızı rahatlatmak için etkili olacaktır.

Bitirmeniz gerekenleri bitirin. Bu, eksikleri bitirmek değildir. Artık vazgeçmek ve olmuyorsa kabullenmektir. Yıl bitmeden mutlaka size hizmet etmeyen ev eşyalarını, kıyafetleri vs. evinizden veya ofisinizden çıkarın. Evren boşlukları sevmez siz çıkarın ki yerine yenisi gelsin çünkü 9 enerjisi onu söyler.

Yıl bitmeden mutlaka “hayır” demeniz gereken noktada enerjiyi sıkıştırmayın ve karşınızdakine “hayır” deyin; 9 enerjisi bunu vurgular. Bu sayede yeni yıla kendini daha iyi ifade edebilen daha öz güvenli bir giriş yapmış olursunuz.

Son olarak alma-verme dengenizi kontrol edin. 9 enerjisi al-ver olayında denge ister. Siz bu hayatta ne kadar alıp karşılığında ne kadar veriyorsunuz. Sistemde denge vardır. Nefesinizi bile almadan veremezsiniz. Burada amaç yapılan her şeyde karşılık beklemek değildir. Lakin hep vererek kendi hakkına da girmemek gerekir. Bunu yıl bitmeden dengeye oturtursanız yeni yılda akışınız daha net olacaktır.

9 ramı neyi temsil eder?

Saflık ve masumiyet

Saflık ve masumiyet Merhamet

Merhamet Hoşgörünün makamı

Hoşgörünün makamı ‘Ben’ değil, ‘biz’ noktası

‘Ben’ değil, ‘biz’ noktası En güçlü sezgi

En güçlü sezgi Tüm duyguların kaynağı

Tüm duyguların kaynağı Şifaya açılan kapı

Şifaya açılan kapı Tamamlanma

Tamamlanma İlahi aşk

Sayılar ve enerjisi

Numerolojide her harfe karşılık gelen bir sayı vardır ve bunların bir enerjisi ve anlamı vardır.

Yaratıcılık ve liderlik. Denge ve işbirliği. Büyüme ve gelişme. Sabır- sebat ve disiplin. Keşif ve değişim. Ev ve aile. Güven ve tinsellik. Bolluk ve otorite. Şifa ve kapanış.

Mesajınız var

Bu süreçte 9 rakamını çok fazla görebilirsiniz. Bu da bir tesadüf değildir. Sistemin size vermek istediği mesajlar vardır. İçinde bulunduğunuz duruma göre mesajınızı bulabilirsiniz.