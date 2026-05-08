Alican Sunal’dan Bodrum turizmine yeni bir bakış açısı

Oku Hotels Bölge Müdürü Alican Sunal, Bodrum’da hayata geçirdikleri yeni nesil lüks anlayışını, değişen tatil alışkanlıklarını ve 2026 yaz sezonuna dair beklentilerini anlatıyor.

Uluslararası otelcilik deneyimini farklı coğrafyalarda edindiği güçlü birikimle birleştiren Alican Sunal, bugün Oku Hotels çatısı altında ‘laidback luxury’ anlayışını Türkiye’ye taşıyor. Oku Bodrum ile sadece bir konaklama deneyimi değil, aynı zamanda doğayla bağ kurulan, yavaşlayan ve derinleşen bir yaşam alanı yaratmayı hedefleyen Sunal, yeni nesil gezginin beklentilerini ve turizmin geleceğini HELLO! için değerlendirdi.

HELLO!: Kariyer yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz?

Alican Sunal: İsviçre ve İngiltere’de otelcilik eğitimimi tamamladıktan sonra, kariyerime uluslararası lüks konaklama sektöründe farklı operasyonel ve yönetsel rollerde devam ettim. Kariyer yolculuğum boyunca İngiltere, Katar, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Gana ve Amerika dahil olmak üzere birçok farklı pazarda, prestijli otellerin yönetim kademelerinde görev alma fırsatı buldum. Bu süreçte, global ölçekte altı farklı otelin açılış sürecinde aktif rol alarak operasyonel yapılandırma ve ticari performans geliştirme alanlarında güçlü bir uzmanlık edindim. Bugün kariyerime, Oku Hotels bünyesinde bölge müdürü olarak devam ediyor; aynı zamanda Oku Bodrum’un liderliğini üstlenerek markanın büyüme vizyonuna, operasyonel mükemmeliyetine ve bölgesel başarı stratejisine katkı sağlıyorum.

HELLO!: Oku Bodrum’un hayata geçiş hikayesini anlatır mısınız?

A. Sunal: Oku Bodrum, Oku Hotels grubunun büyüyen fakat zarif çizgilerle tasarlanmış butik konseptinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Burası, grubun ülkemizdeki ilk yatırımı olması açısından da çok kıymetli. Kodları global vizyonla oluşturulmuş prestijli bir markanın sektöre katacağı değer bizleri fazlasıyla heyecanlandırıyor. Oku’nun marka felsefesinde ruhu olan mekanlar yaratmak, incelikle kurgulanmış tasarım, misafir deneyimini klişelerden uzak özgün bir deneyime dönüştürmek ve doğaya karşı sorumluluk bilinci yer alıyor. Bu felsefe, sadeliği ve doğallığı merkezine alan, gösterişten uzak fakat son derece rafine bir misafirperverlik anlayışını da hayata geçiriyor.

HELLO!: Misafirlerinize konaklama deneyiminde ne tür ayrıcalıklar sunmayı planlıyorsunuz?

A. Sunal: ‘Oku’, Japoncada ‘içsel alan’ anlamını taşıyor. Dolayısıyla konuklarımızın öncelikle bu alanla tanışmasını ve yaşamın yüksek temposundan dolayı uzaklaştıkları farkındalıkla tekrar buluşmalarını istiyoruz. Kişiye özel tatil anlayışını önce trend olup daha sonra sıradanlaşan uygulamalarla değil; konakladıkları her an kendilerini iyi hissedecekleri bütüncül dokunuşlarla kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Doğayla yeniden bağ kurmaları ve sade bir ritimde derinleşmenin Oku Bodrum’da geçirdikleri zamanı daha da anlamlı hale getireceğini düşünüyorum.

HELLO!: Ayrıcalıklı ve butik bir konseptin detaylarını açar mısınız?

A. Sunal: Tamamı denize açılan 58 oda ve süitimiz bulunuyor. Odalarımızda kişiye özel ya da paylaşımlı havuz seçenekleri yer alıyor. Her biri, özel balkonları ve geniş teraslarıyla misafirlerimizin keyifli ve nitelikli zaman geçirebilecekleri şekilde tasarlandı. İç mekan tasarımında ise Oku’nun imzası haline gelen bohem-şık ve minimalist estetik anlayışından ilham alındı. Toprak tonları, doğal malzemeler ve çağdaş mimari çizgiler, Oku Bodrum’un karakterini belirleyen başlıca unsurlar arasında. Aynı zamanda sanatla iç içe bir yaşam alanı yaratmayı da çok önemsiyoruz. Luxury segmentte hizmet veren butik otellerden ayrıştığımız en önemli noktalardan biri, lüks kavramını yeniden yorumlama biçimimiz. Çoğu zaman lüks, gösteriş ve ihtişamla eşanlamlı düşünülse de biz, gerçek lüksün doğayla kurulan bağda, zamana alan tanıyan sade bir akışta ve deneyimin inceliğinde saklı olduğuna inanıyoruz. Tam da bu noktada markamızın temelini oluşturan ‘laidback luxury’ anlayışı devreye giriyor; rafine ama rahat, sofistike ama samimi, ayrıcalıklı ama abartıdan uzak bir yaşam hissi sunuyor ve yalnızca yetişkinlere özel konseptimizle daha sakin, derinlikli ve kişiselleştirilmiş bir atmosfer sağlıyoruz.

HELLO!: Gastronomi anlayışından biraz bahseder misiniz?

A. Sunal: Gastronomi, Oku Bodrum’un odak noktalarından biri. Restoranlarımız, misafirlerine sadece lezzetli yemekler sunmakla kalmıyor; otelimizde konumlandırıldıkları yerler gereğiyle atmosferi de deneyimin çok önemli bir parçası olarak destekliyor. Japon ve Asya esintili füzyon mutfağımızın adresi Teyo, havuz başında; Akdeniz mutfağını yerel ürünlerle modern yorumlayan To Kima, iskelede; gün batımı eşliğinde miksolojistlerin özel kokteyllerini tadabileceğiniz dinamik bir alan olan The Round Bar’ımızla güçlü bir gastronomi kasına sahibiz. Bunun ötesinde, modern gezginler ve gurmeler için ‘love brand’ olmayı hedefleyen gastronomi etkinliklerine de imza atacağız. Örneğin ‘Party With The Chefs’ etkinliği, dünyanın farklı mutfaklarından şeflerin bir araya geldiği, canlı pişirme istasyonları ve afterparty ile zenginleşen özel bir deneyim sunacak.

HELLO!: Bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünlük açısından misafirlerinizi neler bekliyor?

A. Sunal: Biz, yalnızca bir otel değil; Bodrum’un ritmini yeniden yorumlayan bir yaşam alanı olarak hizmet veriyoruz. Gastronomi etkinliklerinden wellness deneyimlerine uzanan seçkin programlarımızla hem uluslararası hem de yerel misafirler için yeni bir destinasyon olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda bütüncül bir yaklaşımla bedensel, zihinsel ve ruhsal dinginliği sağlayacak metotlara da öncelik veriyoruz. Geleneksel Türk hamamı, sauna ve terapi odalarından oluşan spa alanımızda uluslararası terapistlerin uyguladığı bakım ritüelleriyle bütüncül bir yenilenme sunuyoruz. Deniz manzaralı tepede konumlanan yoga ve meditasyon terasımız da günün en sakin anlarının yaşandığı alanlardan biri.