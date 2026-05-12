Modern masallar: 2026 gelin modasında romantik dönüş

Romantik referanslar, hayal gibi bir gelinin dünyasına zarif dokunuşlarla sızıyor. Hacimli siluetler, Viktoryen danteller ve emprime kesimler, adeta Jane Austen romanlarından ilham alan bu masalsı hikâyeye hayat veriyor...

Styling: Sara Fernández de Castro

Makyaj ve saç: Amparo Sánchez.

Fotoğraf asistanı: Cesco Rodríguez.

Stilist asistanı: Olivia Cid Harguindey.

Mekân: Lupiana Manastırı.

Hacmin gücü

Bu sayfalarda ve önceki sayfalarda modelimiz; Yolancris imzalı straplez bir gelinlik ve Lola Cruz ayakkabılarla karşımıza çıkıyor. Carrera y Carrera yüzükler, Swarovski tektaş, Rabat imzalı küpe, kolye ve bilezikler, Joyas Antiguas Sardinero’dan altın bilezik, Inés Lacasa’dan ipek duvak ve Floreale çiçekleri de dikkat çekiyor. Straplez kesim geri dönüyor ve 2026 gelinlerinin favorisi olarak yeniden öne çıkıyor.

Işıltılı dokular

Modelimiz, Joyas Antiguas Sardinero mücevherleri ve Gold & Roses yüzüğüyle ışıltılı bir zarafet sunuyor. Maskülen dokunuşlar gelin stiline dahil oluyor. Ancak feminenlikten ödün vermeden.

Podyumdan ilhamla

Gelin modası artık çok daha özgür: Céline ceket ve etek takımı, Inés Lacasa ipek duvak, Lorena Merino tül detaylar ve Casa Florida çiçekleriyle modern bir yorum.

Şeffaflık oyunu

Cristina Tamborero imzalı elbise, Monica Galles’in zarif dantel peleriniyle romantik bir katman kazanırken; özenle seçilen aksesuarlar görünümü incelikle tamamlıyor. Transparan dokuların başrolde olduğu bu stil, hafiflik ve zarafeti bir araya getirerek gelin modasına modern ve şiirsel bir yorum katıyor.

Zamansız bir stil: Dantel & çiçekler

Model, bu görünümde Madrid Manso dantel üst ve Jordi Anguera etek, Valenzuela duvak ve Marengo çiçekleriyle romantik bir bütünlük sunuyor.

Yeni kodlar

İkinci bir gelinlik mi? ‘Parti’ ruhunu yansıtan, iddialı kesik detaylarıyla öne çıkan bir tasarım öneriyoruz. Fotoğrafta, Sophie et Voilà imzalı top ve etek takımı; Mimoki’nin tül saç aksesuarı ve Joyas Antiguas Sardinero küpelerle tamamlanıyor.

Duygu ve zarafet

Clará straplez gelinlik, Lorena Merino tül duvak, Aquazzura ayakkabılar ve çeşitli mücevherlerle tamamlanan bu görünümle tam olarak romantik bir yaz gelini olabilirsiniz...