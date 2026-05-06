Tuba Ergin'den doğu ile batı sentezi

Tuba Ergin, ‘The Last Empress’ (Son İmparatoriçe) adını verdiği 2026 İlkbahar-Yaz Couture koleksiyonunu Nişantaşı’ndaki mağazasında tanıttı.

Yazı: Bülent Kaya

İstanbul’un Osmanlı döneminin 1890’lar ile 1920’ler arasındaki zarif ve çok katmanlı estetiğinden ilham alan koleksiyon; Doğu ile Batı’nın incelikli bir birleşimini sunuyor. Levanten kadınlarının aristokrat duruşundan esinlenen tasarımlar; transparan chiffon’lar, ipek dokular, katmanlı tüller, yumuşak drapeler ve korseli siluetlerle modern couture perspektifinde yeniden yorumlanıyor. Uçuşan formlar, hareket hissi veren yüzeyler ve ince işçilik, koleksiyonun zamansız ve şiirsel ruhunu ortaya koyuyor. Atmosfer, Boğaz’ın melankolik romantizmi ve Orient Express’in ihtişamlı yolculuk hissiyle kurgulanırken; mekan tasarımı, özel seçilmiş müzikler ve zarif ikramlar ile bütüncül bir deneyime dönüştürüldü. Antik altın tonları, inci ve duman grileriyle zenginleşen palet; koleksiyonun güçlü ama feminen karakterini destekledi.