Fatoş Altınbaş Youtube kanalının başarısını kutladı

Sosyal yaşamın tanınmış ismi, iş kadını ve aynı zamanda akademisyen olan Fatoş Altınbaş’ın ilham veren kadın hikayelerini görünür kılma hedefiyle bir yıl önce başlattığı YouTube kanalı, ilk yaşını Maison Mariel’de düzenlenen bir davetle kutladı.

Yazı: Bülent Kaya

Fatoş Altınbaş’ın, You-Tube kanalında yaptığı programlarda yıl boyunca ağırladığı konuklarının ve yakın dostlarının bir araya geldiği buluşma, yalnızca bir yıldönümü kutlaması değil; üretken kadınların sesi olan güçlü bir dijital platformun yolculuğunu da simgeledi. İlk günden bu yana kadınların başarı hikayelerini, yaşam deneyimlerini ve ilham veren dönüşüm süreçlerini odağına alan kanal, ‘Işıldayan Kadınlar’ serisiyle başlayan bu yolculuğunu zaman içinde çok katmanlı bir içerik dünyasına dönüştürdü. Başlangıçta Mevaris Talks çatısı altında farklı alanlarda iz bırakan kadınların hikayelerini izleyiciyle buluşturan platform, Fatoş Altınbaş’ın seyahatlerinden kültür-sanat deneyimlerine, özel yaşam anlarından şehir notlarına uzanan vlog içerikleriyle daha kişisel ve yaşam odaklı bir çizgi kazandı.

Kanalın son dönemde öne çıkan içeriklerinden ‘Sosyopop’ ise beden algısından yeni çağ inançlarına, güzellik baskısından modern yaşamın görünmeyen normlarına kadar uzanan farklı başlıkları tartışmaya açarak dikkat çekti. Özellikle toplumsal davranış kalıpları, kadın kimliği ve çağın dönüşen yaşam pratikleri üzerine yapılan bölümler, izleyiciler arasında en çok konuşulan içerikler arasında yer aldı. İlk yılında birçok seçkin konuğu ağırlayan platform, kısa sürede ilham veren kadın hikayelerinin buluşma noktalarından biri haline geldi. Girişimcilikten kültür-sanata, psikolojiden yaşam stiline kadar farklı alanlarda üretim yapan kadınları izleyiciyle buluşturan kanal, yüksek izlenme oranlarına ulaştı.

Bir yıl önce kendi doğum gününde ilk yayını paylaşarak bu yolculuğa başlayan Fatoş Altınbaş, kanalının ilk yaşını yine aynı anlamlı günde dostları ve konuklarıyla birlikte kutladı. Bu renkli anların yaşandığı davet, dijital platformun birinci yılı kadar Altınbaş’ın doğum günü kutlamasına da ev sahipliği yaparak güne kişisel ve sıcak bir anlam kazandırdı.

