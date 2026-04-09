Atlas

Ankara Haymana'da "Karbahar"

Mevsim geçişleri yavaş ve doğrusal gerçekleşmez, çoğu zaman kararsız, inişli çıkışlı, sarmaş dolaş halde yoluna devam eder. Biraz güneş, biraz yağmur veya kar her an yer değiştirebilir.

Bunun en dikkat çekici örnekleriyse kıştan ilkbahara geçişte görülür, tıpkı ormandan bozkıra geçişin aniden cetvelle çizilmiş sınırlarının olmaması, Anadolu’nun kalıntı ormanlarının inatla ayakta durup bize doğanın eski ve başka yüzlerini anlatması gibi...

Ankara Haymana’nın Dereköy mahallesi yakınlarında meşe ve ahlat ağaçlarının eşlik ettiği tarlaların geometrisi de Mart ayında başka bir öykü anlatıyor. Baharı müjdeleyen renklerin üzerine yeni yağmış kar ve rüzgârın dokunuşu, sıra dışı bir renk paleti sergiliyor. Bozkırların değişken dünyasında sürprizli bir gün daha, bir “karbahar” yaşanıyor...

Fotoğraf: TURGUT TARHAN

