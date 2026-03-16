Doğayla arası iyi olan ülkeler

61 ülkeyi kapsayan bir araştırma ile insanların doğayla olan bağlantıları incelendi ve araştırma sonucunda Nepal, doğayla en sıkı bağ kuran ülke oldu.

61 ülkede yapılan kapsamlı bir araştırma, doğayla kurulan ilişkinin coğrafyadan çok zihinsel ve kültürel bir mesele olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Nepal’in ilk sırada yer alması dağların, ormanların ve kutsal mekânların yalnızca manzara değil, gündelik hayatın doğal uzantısı olarak yaşandığı toplumlarda doğayla bağın derinleştiğini gösteriyor. İran ve Güney Afrika’nın üst sıralardaki varlığı da bu çıkarımı destekliyor.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de Bangladeş ve Nijerya gibi ülkelerin, modern refah seviyesi yüksek birçok Batı ülkesinin önünde yer alması. Japonya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi yüksek teknolojili ve yoğun kentleşmiş ülkelerde doğayla duygusal temasın daha zayıf ölçülmesi ise çağdaş yaşamın insanı doğadan uzaklaştıran görünmez bir mesafe yarattığını düşündürüyor. Seyahati yalnızca görmek değil, doğayla yeniden bağ kurma arayışı olarak okuyanlar için bu sıralama yeni ve anlamlı bir pusula sunuyor.