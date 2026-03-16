Kuzeyin ışıklı imzası

Norveç’e bağlı Lofoten Adaları’nın karlı dağlarının üzerinde kuzey ışıkları yine o büyüleyici gösterilerini sergiliyor.

Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesiyle oluşan kuzey ışıkları aslında tüm mevsimlerde görülebilir ama uzun kış gecelerinde onlara rastlama ihtimali de artıyor. Kuzey ışıkları sürprizlere de her zaman hazır. 18 Ocak’ta meydana gelen Güneş patlaması o kadar şiddetliydi ve Dünya’nın manyetik alanını o kadar güçlü şekilde etkiledi ki 19 Ocak’ta kuzey ışıkları normalde görülmedikleri daha güney enlemlere kadar uzandı.