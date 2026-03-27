Belirsizliğe akan sular

Mekong Nehri’nin Vietnam’daki dar kanallarında ilerleyen kayığın önünde oturan kadın, yüzyıllar boyunca nehirle birlikte şekillenmiş bir kültürün ve suyla iç içe süren bir hayatın temsilcisi.

Mekong, Vietnam’ın güneyinde milyonlarca insan için sadece bir ulaşım yolu değil; pirinç tarlalarına can veren, balıkçı ağlarını dolduran ve köyleri ayakta tutan bir yaşam kaynağı. Ancak nehrin yukarı kısımlarında yapılan barajlar, artan kuraklık ve denizden gelen tuzlu suyun iç bölgelere ilerlemesi, Mekong Deltası’nın dengesini her geçen yıl biraz daha bozuyor. Toprağa bereket getiren bu kahverengi sular artık belirsiz bir geleceğe doğru sürüklenen bölgenin hikâyesini de taşıyor.

Fotoğraf: SERKANT HEKİMCİ