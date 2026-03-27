Yaşam
1 dk okunma süresi
Atlas

Belirsizliğe akan sular

Mekong Nehri’nin Vietnam’daki dar kanallarında ilerleyen kayığın önünde oturan kadın, yüzyıllar boyunca nehirle birlikte şekillenmiş bir kültürün ve suyla iç içe süren bir hayatın temsilcisi.

Mekong, Vietnam’ın güneyinde milyonlarca insan için sadece bir ulaşım yolu değil; pirinç tarlalarına can veren, balıkçı ağlarını dolduran ve köyleri ayakta tutan bir yaşam kaynağı. Ancak nehrin yukarı kısımlarında yapılan barajlar, artan kuraklık ve denizden gelen tuzlu suyun iç bölgelere ilerlemesi, Mekong Deltası’nın dengesini her geçen yıl biraz daha bozuyor. Toprağa bereket getiren bu kahverengi sular artık belirsiz bir geleceğe doğru sürüklenen bölgenin hikâyesini de taşıyor.

Fotoğraf: SERKANT HEKİMCİ

Benzer Haberler

9000 metrenin altında yaşam

31.12.2025Yaşam

Kuraklığın delikleri

21.03.2026Yaşam

Doğayla arası iyi olan ülkeler

20.03.2026Yaşam

Kuzeyin ışıklı imzası

19.03.2026Yaşam

Maldivler - Fuvahmulah Adası: Kaplan köpekbalığıyla dalış

23.12.2025Yaşam

Kışı ısıtmak: Moskova, Rusya

04.03.2026Yaşam

Leyleklerin yarımadası: Eskikaraağaç, Bursa

03.03.2026Yaşam

Doğanın sessiz zaferi: Yeşil deniz kaplumbağalarının geri dönüşü

04.12.2025Yaşam

İnsanı aşıboyası mı kurtardı?

11.02.2026Yaşam

Şah kartal: Görkemli uçuş

04.02.2026Yaşam
