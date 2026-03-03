Kışı ısıtmak: Moskova, Rusya

Rusların kışa veda edip baharı karşıladığı Maslenitsa Festivali için Moskova’nın Kızıl Meydan’ında kurulan dönme dolap, başkentin sert geometrisini bir anlığına bozuyor.

Kışın sonuna yaklaşan şehir, soğuğu eğlenceyle yumuşatmayı bilen bir sabır ve yetenek sergilemeyi başarıyor. Kökleri pagan dönemlere uzanan ve şubat ayında kutlanan bu halk şenliği, insanları bir araya getirme, toplumsal birliği güçlendirme gibi işlevlere de sahip. Ve Aziz Vasil Katedrali, yüzyıllardır olduğu gibi yine Moskova’daki Maslenitsa kutlamalarını sessiz ve ağırbaşlı bir tanık gibi izliyor…

Fotoğraf: SERKANT HEKİMCİ