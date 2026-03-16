Kuraklığın delikleri

Türkiye'nin birçok bölgesinde uzun süredir devam eden kuraklık, yeraltında sessiz ama giderek büyüyen bir tehdidi görünür hale getiriyor.

Özellikle Konya Ovası ve çevresinde 2010’lu yıllardan bu yana gözlenen yüzey çöküntüleri, son yıllarda belirgin biçimde artarken, 2025 yılında yaşanan şiddetli kuraklık bu süreci hızlandırdı.

Uzmanlara göre yağışların azalması ve tarımsal sulamada yeraltı sularının yoğun biçimde kullanılması, su tablasının hızla düşmesine neden oluyor. Bu durum da kireçtaşı ağırlıklı zeminlerde boşlukların çökerek obruklara dönüşmesine yol açıyor. Resmi tespitlerde yalnızca Konya Kapalı Havzası’nda yüzlerce obruk kayda geçirilirdi.