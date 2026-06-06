Atık lüksle buluştu: Sürdürülebilir modanın yeni dâhisi Kalu Putik
Peki, çöpe giden malzemeleri birer sanat eserine dönüştürerek dünya starlarının ve lüks markaların bir numaralı gündemi haline gelen bu dahi isim aslında kim, kaç yaşında ve nereli?
Adı Kalu Putik, 15 yaşında... Etiyopya'nın Addis Ababa kentinde yaşayan ve sosyal medyada hazırladığı sıra dışı tasarımlarla dünya çapında ün kazanan genç bir moda içerik üreticisi.
Eski, yırtık ve kullanılmayan ayakkabılar ile atık malzemeleri yaratıcı dokunuşlarla fütüristik veya avangart moda tasarımlarına dönüştüren Kalu, sosyal medyada milyonların ilgisini çekti.
Tasarımlarını lüks stüdyolar yerine kendi evinin odasında, yere serdiği basit bir tahta parçasını podyum gibi kullanarak sergileyen Kalu Putik, Instagram'da yayınladığı videolarla kısa sürede yaklaşık 6 milyondan fazla takipçiye ulaştı.
Kalu Putik Kimdir?
Kalu Putik, asıl adıyla Kaleab, Etiyopya'nın kuzeyindeki Mekelle şehrinde ve başkent Addis Ababa'da yaşayan, internet dünyasında "kaluputics" kullanıcı adıyla tanınan bir dijital içerik üreticisi ve moda tasarımcısıdır. Profesyonel bir model ya da lüks bir moda eğitimine sahip olmayan Putik, evinin çevresinden ve yerel kaynaklardan topladığı atık malzemeleri yüksek moda (high fashion) tasarımlarına dönüştürerek küresel çapta bir üne kavuştu. Sosyal medya platformlarında paylaştığı yaratıcı videolar sayesinde kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı.
Kalu Putik Kaç Yaşında?
Sosyal medyada fırtınalar estiren tasarımcı Kalu Putik, 15 yaşındadır.