Baharatların tarihi: Dünyayı değiştiren lezzet yolculuğu

Roger Crowley, baharatların dünyayı nasıl değiştirdiğini ve niçin bu kadar değerli olduklarını açıklıyor.

Baharatların geçmişteki cazibesini anlamamız bugün biraz zor olabilir. Beş bin yıl önceye gidersek, şaşırtıcı aromaları, renkleri ve tatlarının dönemin insanlarını bir hayli etkilediğini söyleyebiliriz. O zamanın gözünden baktığımızda, egzotik bir dünya hissi uyandırıyor, cennetten kesitler sunuyor, çeşitli hastalıklara şifa olabilecek sırlar barındırıyor, sıradan yiyecekleri zenginleştiriyor ve adeta ilahi olana açılan bir kapıyı çağrıştırıyorlardı. Baharatların kökenleri özellikle Avrupa’da gizemli ve büyük ölçüde bilinmez olduğundan, insanların hayal gücünde renkli bir çağrışım yapıyorlardı. Tedarik sürecinde birçok aracı tüccarın elinden geçtikleri için pahalı ve egzotik birer ürüne dönüşmüşlerdi. İpek Yolu’na benzer şekilde ortaya çıkan Baharat Yolu, Filipinler’den Hindistan’a, Hint Okyanusu’ndan Arabistan’a, Arabistan üzerinden de Mısır’a ve Akdeniz’e ulaşıyordu.

Baharatlar tarihte neden bu kadar değerli görüldü?

Baharat, gemilerin ambarlarını rahatlıkla doldurabilecek hafifliği, bozulmaz yapısı ve yüksek getirisiyle ideal bir ticaret ürünüydü. Her limanda fiyatları katlanıyordu. Örneğin karabiber, İngiltere’ye ulaştığında kaynağındaki değerinin yaklaşık 10 katına alıcı bulabiliyordu. Bu denli pahalı olmaları, baharatların gizemli ve güçlü etkiler barındırdığına dair algıyı pekiştiriyordu. Aynı zamanda baharat tüketmek belirgin bir statü göstergesiydi.

Tarih boyunca hangi amaçlar için kullanıldılar?

Baharatların yemeklere lezzet kattığını hepimiz biliyoruz. Binlerce yıldır içinde baharatların yer aldığı sayısız tarif geliştirildi. Bunların yanında, karın ağrısından kuduz köpek ısırığına kadar birçok sağlık sorunu için baharat içeren tedavi reçeteleri de yazıldı. Ancak tarih boyunca işlevleri bunlarla sınırlı kalmadı.

Çin’de Han Hanedanı döneminde imparatorlar, saray mensuplarının nefeslerini hoş kokulu hâle getirmek için karanfil çiğnemelerini şart koşuyordu. Romalılar içinse baharatlar tanrılarla bağlantı kurmanın bir yoluydu; kurban törenlerinde yakılıyor, cenaze ateşlerinden yükselen dumanın ölülerin ruhlarını öteki dünyaya taşıdığına inanılıyordu. Mısırlılar, mumyalanmış firavunların burun deliklerine karabiber taneleri yerleştiriyor, beden boşluklarını ise kakuleyle dolduruyordu.

Baharatlar aynı zamanda romantik çağrışımlar da taşıyor, afrodizyak ve aşk iksiri olarak görülüyordu. Nitekim MS 3. ve 4. yüzyıllarda Hindistan’da derlenmiş Kama Sutra metninde bazı baharatlar erotik uyarıcılar arasında anılırken, Romalı şair Ovidius da bu amaç için karabiber ve ısırgan otu tohumlarını önermişti.

Baharatlar kozmetik amaçlara da hizmet ediyordu. Sözgelimi Kleopatra’nın safranlı sularla yıkandığı biliniyor. En nadir ve pahalı baharatlardan biri olan safran aynı zamanda renklendirici ve boya olarak da kullanılıyordu.

Antik Yunan ve Roma dünyasında çeşitli baharatlardan hastalıklara karşı ağrı kesici olarak faydalanıldı. Hipokrat gibi Antik Yunan hekimleri, bu maddelerin tıbbi kullanımını sistemli biçimde sınıflandırıp geliştirdi. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da insanlar, hastalıkların kötü havadan yayıldığına inanarak tarçın ve muskattan oluşan küçük buketler ve kokulu baharat topları taşıyordu. Veba doktorları da hastaları ziyaret ederken gagalı maskelerini benzer şekilde baharatlarla dolduruyordu.

Zamanla baharatlara başka pek çok özellik de atfedildi. Aynı zamanda zenginlik ve statünün açık bir göstergesiydiler. Son derece pahalı olmaları, onları görkemli şölenlerde sergilenen gösterişli birer lüks unsur hâline getirmişti.

Tarih boyunca önemli olmuş ve günümüzde de kullanılan baharatlara örnek verebilir misiniz?

Bugün kullanılan en yaygın baharatlardan biri olan karabiberi düşünelim. Geçmişte de en çok ticareti yapılan baharatların başında geliyordu. Binlerce yıl boyunca birçok hastalığın tedavisinde kullanıldı. Hipokrat, karabiberi tetanos tedavisinden baldıran zehirlenmelerine, cinsel gücü artırmaktan enfeksiyonlar ve eklem ağrılarına kadar pek çok durum için önermişti. Ayrıca bugün pek çoğu bize yabancı gelen binlerce reçetede yine karabibere yer vermişti.

Baharatların dünya üzerindeki en büyük etkisi ne oldu?

Daha 16. yüzyılda bile Avrupa’nın baharat tutkusunu anlamsız ve pahalı bir çılgınlık olarak görenler vardı. Portekizli keşiş Gaspar da Cruz, baharatları vazgeçilmez olmayan bir lüks sayıyor ve “Portekizliler, her zaman yanlarında taşıdıkları karabiber ve fildişi olmadan da pekâlâ yaşayabilirler” diyordu.

Ayrıca tarih boyunca baharatlar; keşiflerin, kültürel etkileşimin ve dinlerin yayılmasının başlıca itici güçlerinden biri oldu. Hint Okyanusu’nu aşan Müslüman tüccarlar, ticaretle birlikte dinlerini de Hint alt kıtasına taşıdı. Karabiberin peşine düşen Portekizliler ise Goa’da Hintli kadınlarla evlenerek kreol kültürlerin doğmasına zemin hazırladı. Tüm bunlar baharat ticaretinin doğrudan sonuçlarıydı.

Dünyayı şekillendiren esas unsur, işte bu uzun mesafeli ticaret ağlarıydı. 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalıların baharat kaynaklarını bulmak için çıktıkları seferler, gördükleri her yeri keşfedip haritalandırmalarına yol açtı. Böylece Pasifik Okyanusu’nun kapıları aralandı ve bugün bildiğimiz dünya haritası bu keşiflerin sonucunda ortaya çıktı.

Tarih boyunca baharat uğruna ciddi çatışmalar yaşandı mı?

16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalıların gerçekleştirdiği seferler, dünyanın öbür ucunda baharat ticaretinin kontrolü için ülkeler arasında şiddetli bir rekabete sahne oldu. Bu mücadelenin başlıca aktörleri önce Portekiz ve İspanya, ardından Hollanda ve İngiltere oldu. Bu ülkeler Avrupa’daki rekabetlerini Güneydoğu Asya’daki Baharat Adaları’na taşıdılar.

Ferdinand Magellan’ın dünya çevresindeki yolculuğunun ve en nadir baharatlardan karanfil ile muskatın kaynağının keşfinin ardından, Portekiz ile İspanya bu adalarda küçük ölçekli ama çetin bir savaşa girişti. Yerel halk da istemeden taraflardan birine çekildi. 17. yüzyılın başlarında Hollanda ve İngiltere de bu mücadeleye katıldı. Acımasız geçen bu rekabetten sonunda Hollandalılar galip çıktı.

Karanfil ve muskat üzerinde neredeyse tam bir tekel oluşturmuş olması Hollanda’nın Altın Çağı’nı besleyen başlıca unsur oldu. Amsterdam’ın mimarisi, Rembrandt ve Johannes Vermeer’in tabloları, Avrupa’ya ithal edilen Ming porselenleri; hepsi büyük ölçüde bu baharat ticaretinin sağladığı zenginlikle mümkün oldu.

Gelgelelim, 18. yüzyılda Fransız mutfağının yön değiştirerek Orta Çağ’a özgü yoğun baharatlı ağır tatlardan daha rafine lezzetlere yönelmesi Amsterdam’ın gerileyişinin de habercisi oldu. Aynı yüzyılda mutfak dünyasını kökten değiştiren daha kaba ama ucuz bir tat da sahneye çıktı: Şekerin büyük ölçekli ithali başlamıştı. Tabii beraberinde getirdiği sömürü düzeni ve kölelik gibi ağır sonuçlarla birlikte…