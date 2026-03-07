Berlin’den Türkiye’ye çifte ödül: Altın Ayı ve Gümüş Ayı ile tarihi gece
Hazırlayan: Sinem Kın
Fotoğraflar: GettyImages
Berlin’de kırmızı halı boyunca yükselen alkışların adresi bu kez Türkiye’ydi. Avrupa’nın en köklü festivallerinden biri olan Berlin Film Festivali’nde, sinemamız çifte zaferle tarih yazdı. Gecenin en büyük ödülü Altın Ayı, insan ruhunun kırılganlıklarını anlatan çarpıcı diliyle dikkat çeken İlker Çatak’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ‘Sarı Zarflar’ filmine verildi. Film, hem anlatım gücü hem de oyunculuk performanslarıyla jüriyi etkisi altına aldı. Yönetmenin sade ama vurucu sinema dili, modern Türkiye’nin içsel çatışmalarını evrensel bir perspektife taşıdı.
Başrollerde yer alan Özgü Namal ve Tansu Biçer, performanslarıyla Berlin’de dakikalarca ayakta alkışlandı. Özellikle Namal’ın derinlikli oyunculuğu ve Biçer’in kontrollü, katmanlı performansı uluslararası basında övgü dolu eleştiriler aldı. Film, yalnızca bir hikaye anlatmakla kalmadı; Türkiye’den çıkan güçlü oyunculuk geleneğini de yeniden hatırlattı.
Festivalin bir diğer gurur anı ise Gümüş Ayı ile geldi. Ödül, yönetmen Emin Alper’e ve onun politik gerilim diliyle öne çıkan filmi 'Kurtuluş'a verildi. Alper’in sineması, toplumsal gerilimleri psikolojik derinlikle birleştiren özgün üslubuyla yıllardır uluslararası festivallerin radarındaydı; Berlin’de aldığı bu ödül, kariyerinde yeni bir dönüm noktası oldu.
'Kurtuluş', hem sinematografisi hem de aralarında Caner Cindoruk ve Berkay Ateş gibi oyuncuların yer aldığı güçlü kadrosuyla jüri tarafından “Zamana direnen bir anlatı” olarak tanımlandı. Film, bireysel hikayeler üzerinden evrensel sorular sorarak seyirciyi rahatsız eden ama düşündüren bir alan açıyor.
Bu çifte başarı, yalnızca iki filmin ödül kazanmasından ibaret değil. Berlin’de yükselen alkışlar, Türk sinemasının son yıllarda yakaladığı yaratıcı ivmenin ve cesur anlatıların bir göstergesi. Yönetmenlerimizin özgün dili, oyuncularımızın uluslararası standartlardaki performansı ve hikaye anlatımındaki derinlik, Türkiye’yi yeniden dünya sinemasının merkezine taşıdı.
76. Berlin Film Festivali sahnesinde bu yıl Türk sineması konuşuldu. Hem Altın Ayı hem de Gümüş Ayı, güçlü hikayelerimiz ve çarpıcı performanslarımızla Türkiye’ye geldi; yönetmenlerimiz ve oyuncularımız uluslararası arenada bir kez daha alkışlandı.