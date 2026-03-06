Nargisse Akyüz: “En büyük gücüm, projemi tüm kalbimle benimsemek”

Modern, özgür ruhlu, kendine güvenen kadınlardan ilham alan Nargisse Akyüz’ün yarattığı koleksiyonlar denge ve zıtlıklardan besleniyor. Nisse kadınını güçlü kılan tam da bu. Markanın kurucusu ve tasarımcısı ile keyifli bir moda sohbeti yapıyoruz.

İlhamını modern kadının günlük mücadelesinden alan Nargisse Akyüz; iddialı ve cüretkar stilleri klasik formatlarda en ince detayına kadar önem vererek tasarlamayı prensip edinmiş. Onun yarattığı şık ve feminen Nisse dünyasındaki zamansız parçalar, terzi dokunuşları inceliğinde işçilik ve kadınsı hatların ön plana çıkmasıyla dikkat çekiyor.

HELLO!: Markanızı kuralı 12 sene oldu. Neler değişti bu 12 yıl içinde hem sizde ve modaya bakışınızda hem markanızda hem de genel olarak moda sektöründe?

Nargisse Akyüz: Son 12 yılda bir lider olarak büyüdüm ve moda anlayışım, yaratıcılığı amaç ve stratejiyle dengelemeye evrildi. Sektör teknoloji, sürdürülebilirlik ve değişen tüketici değerleriyle dönüşürken; benim asıl hedefim hep aynı kaldı: Kadını özgür ruhlu ve kendine güvenli hissettirecek şekilde giydirmek. Marka da bu süreçte olgunlaştı, kimliğini güçlendirdi ve bilinçli bir kitleye uyum sağlarken özünden ödün vermedi.

HELLO!: Nisse ile çıktığınız bu moda yolculuğunda girişimci tavrınızdaki en büyük gücünüz neydi?

N. Akyüz: Bir girişimcinin başarısındaki en önemli anahtar, vizyonuna yürekten inanmasıdır; ister küçük bir adım, ister büyük bir dönüm noktası olsun, başarı başarıdır. Benim en büyük gücüm, projemi tüm kalbimle benimsemek oldu. Bu inanç, beni her zaman ileri taşıdı, zorlukları fırsata çevirdi ve süreci sadece bir hedefe ulaşmaktan öte, keyifle yaşanacak bir yolculuk haline getirdi.

HELLO!: Nasıl bir kış sezonu geçirdiniz? Koleksiyonda neler var? İlham kaynaklarınız neler oldu?

N. Akyüz: Bu kış, hem benim hem de marka için büyüme ve dönüşümle geçti. İlhamımı her zaman kadınların yaşam tarzlarından alıyorum. Kendilerini nasıl taşıdıkları, bireyselliklerini nasıl ifade ettikleri ve güçlerini nasıl sahiplendikleri benim için çok önemli. Kimliğinden emin, güçlü kadınlar beni derinden etkiliyor. Onların direnci, zarafeti ve doğallığı her koleksiyona yön veriyor. Bu sezon da bir istisna değil; cesaretlerini, akışkanlıklarını ve zahmetsiz şıklıklarını yansıtıyor.

HELLO!: Bu kışın hit’leri, olmazsa olmaz trendleri neler oldu sizce?

N. Akyüz: Bu kış, moda benim için rahatlık, sıcaklık ve zarafetten ibaretti. Yün pantolonlarımı çok sevdim. Hem şık hem de çok konforlular. Farklı üstlerle ve şık bir uzun ceketle kombinleyerek zahmetsiz ve şık bir görünüm oluşturuyorum. Mevsim ne olursa olsun, en iyi trend kendini iyi hissetmektir. Özgüven, her kombini daha güçlü kılar. Bu yüzden, ister yumuşak kumaşlar ister klasik stiller olsun, sizi güçlü hissettiren parçaları seçin!

HELLO!: Koleksiyonlarınızı yaratırken trendleri göz önünde bulunduruyor musunuz?

N. Akyüz: Kesinlikle! Trendleri, renkleri ve formları dikkatlice değerlendiriyorum ancak her zaman markanın DNA’sına uyarlıyorum. Tasarımlarımızın hem güncel hem de özgün kalması önemli. Bu denge, modanın güncel akışına uyum sağlarken aynı zamanda Nisse’nin imza stilini korumamıza olanak tanıyor.

HELLO!: Tasarımlarınızda hep çekici, feminen kadınlar dikkat çekiyor. Nisse kadınını nasıl tanımlarsınız?

N. Akyüz: Nisse kadını, güçlü, kendine güvenen ve feminen enerjisiyle derin bir bağ kurarken aynı zamanda maskülen unsurları mükemmel bir dengeyle taşıyan bir kadındır. Hem cesur hem de zarif, yumuşaklık ve keskinliği doğal bir şekilde harmanlar. Nisse kadınının dünyasını böyle tanımlıyorum ve onu giydirmek benim için gerçek bir onur.

HELLO!: Peki stil sahibi bir kadını nasıl tanımlarsınız?

N. Akyüz: Şık bir kadın, kendinden emin ve özgüveniyle ışıldayan bir kadındır.Varlığı doğal bir şekilde hissedilir ve ne giyerse giysin enerjisi çevresine yansır. Gerçek stil içten gelir ve onu kusursuz gösteren asıl şey özgüvenidir.

HELLO!: Moda ve stil nedir ve ne değildir?

N. Akyüz: Moda ve stil, kimliğinizin bir yansımasıdır ve içten gelen bir şekilde ifade edilmelidir. Gerçekten size ait ve özgün hissettirmelidir, sadece trendleri takip etmek için var olmamalıdır. Eğer sadece popüler olanın peşinden gidiyorsanız, henüz gerçek stilinizi ve kendinizi ifade etme biçiminizi keşfetmemişsiniz demektir.

HELLO!: Kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız? Gardırobunuza baksak en çok ne görürüz?

N. Akyüz: Tarzım temiz ve sade... Doğal ve klasik renkleri tercih ederken zaman zaman canlı renklerle de dengelerim. Konfor benim için önemli, hem kumaş hem de kesim açısından. Kesinlikle pantolon kadınıyım, bu yüzden gardırobumda etekten çok pantolon bulabilirsiniz. Bunun yanında, kolayca kombinlenebilecek çeşitli üstler ve ayakkabılar da vazgeçilmezlerim arasında.

HELLO!: Peki ya gardırobunuzun en eski parçası ne ve kaç yılık?

N. Akyüz: Gardırobumdaki en eski parça annemin Chanel takımı; gerçi sadece ceketi bana oluyor! Kaç yıllık olduğunu tam olarak bilmiyorum ama kadifenin hiç esneme payı olmadığı bir dönemden kalma. Ayrıca ilk koleksiyonumda tasarladığım ilk Nisse takımlarından birini de sakladım ve hâlâ ara sıra giymeye devam ediyorum.

HELLO!: 2025 İlkbahar-yaz sezonunda Nisse’de ve moda dünyasında neler göreceğiz?

N. Akyüz: 2025 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda; zarif ve feminen elbiseler, yazlık örme jarse üstler ve etekler, dantel dokulu trikolar ve şık ipek parçalar göreceksiniz. Resort giyim koleksiyonumuz ise mayo ve bikinilerden şık plaj üstlerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olacak. Renk paleti pembe, mavi, bordo, kahverengi ve krembutter tonlarından oluşarak hem zarif hem de güçlü bir denge sunuyor. Siluetler ise bedeni saran ve şekillendiren tasarımlarla öne çıkıyor.

HELLO!: Sizin gibi girişimci genç kadınlara ne gibi mesajlar vermek istersiniz?

N. Akyüz: Kadınlara ve genç kadın girişimcilere mesajım, her zaman vizyonlarına inanıp yollarına güvenle devam etmeleridir. Kadınlar olarak bizi bastırmaya çalışan engellerle karşılaşabiliyoruz; ancak her genç kadına kendi ışığını parlatmasını tavsiye ediyorum. Kendinizi zarafetle kucaklayın, değerlerinize sadık kalın ve kendinizi cesurca ifade edin. Asla ışığınızı başkaları için kısmayın. Vizyonunuz güçlü ve dünya bunu görmeye ihtiyaç duyuyor.