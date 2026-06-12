BTS'ten büyük dönüş: 4 yıl sonra yeni albüm geliyor

Askerlik sürecinin tamamlanmasının ardından BTS, yeni albümü ve dünya turnesiyle sahnelere dönüyor. Army'lerin yıllardır beklediği kavuşma nihayet gerçekleşirken, 2026 şimdiden K-pop dünyasının en heyecan verici yılı olmaya aday.

Daha kişisel, daha BTS

Beklenen “geri dönüş” albümü, grubun beşinci stüdyo albümü olacak ve duyduğumuza göre toplam 14 şarkıdan oluşacakmış. Bighit Music’e göre bu şarkılar BTS’nin Army ile paylaşmak istediği en dürüst hikayeleri içeriyormuş. Albüm, BTS’in bugüne kadarki yolculuğunun doruk noktasını yansıtacak. Bir teşekkür mektubu gibi kurgulanmış hem bugüne kadar yaşananları hem de bundan sonra gidilecek yolu anlatacak. Üyelerin şarkı yazım ve prodüksiyon sürecine aktif olarak dahil olduğu, kendi duygu ve düşüncelerini müziğe birebir yansıttığı özellikle vurgulanıyor. RM’nin Weverse üzerinden yaptığı canlı yayında söylediği sözler de bu durumu netleştiriyor. Albümün neredeyse hazır olduğunu, her gün birlikte prova yaptıklarını ve içerik çekimlerinin hız kesmeden devam ettiğini söyleyen RM, bu geri dönüşü asla aceleye getirmediklerinin altını çiziyor. Kısacası karşımıza çıkacak şey “özlenmiş bir BTS” değil, “yeniden tanımlanmış bir BTS” olacak.

Dünya turnesi geliyor

Albüm haberi yetmezmiş gibi, BTS aynı zamanda 2026’da bir dünya turnesine çıkacağını da doğruladı. (Yaşasın!) Üyeler, “Yeni albümle birlikte bir dünya turnesi de planlıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki hayranlarımızı ziyaret edeceğiz, bu yüzden umarız siz de bizim kadar heyecanlısınızdır” dedi. Turne detaylarını heyecanla bekliyoruz, çünkü biz Türk Army’ler için güzel bir sürpriz olabilir. Bu turnenin grubun bugüne kadarki en büyük turnesi olacağı şimdiden konuşuluyor. Resmi açıklamalarda tarih ve konser sayısı konusunda net rakamlar verilmemiş olsa da, beklenti çok büyük. Bu turnenin, BTS’nin 2022’deki “Permission to Dance on Stage” turnesinden sonra çıktığı ilk dünya turne olduğunu da hazırlatalım. Özlemimiz çok büyük, Army’ler için gerçek anlamda “kavuştay” yaşanacak.

Askerlik sonrası yeni bir dönem

BTS üyeleri, Aralık 2022 ile Aralık 2023 arasında askerlik görevlerine başlamış ve grubun tamamı Haziran 2025 itibarıyla bu süreci tamamlamıştı. Uzun bir aranın ardından yeniden bir araya gelen grup, bu dönüşü sıradan bir geri dönüş olarak görmüyor. BTS bu albümü, bugüne kadar yaşadıkları her şeyin bir özeti ve aynı zamanda geleceğe atılan ilk adım olarak yorumluyor. Bu geri dönüş, büyük bir kavuşmaya ev sahipliği yapacak. BTS’nin müziğine, sahnesine ve enerjisine hasret kalan herkes için 2026, gerçekten unutulmaz bir yıl olmaya aday. Şimdiden söyleyebiliriz ki geri sayım başladı ve bu kez beklemeye kesinlikle değecek.