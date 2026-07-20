TCMB anket sonucunu açıkladı: Piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu
Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e, dolar/TL beklentisi ise 51,47 TL'den 51,55 TL'ye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait piyasa katılımcıları anketi verilerini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21 oldu.
Benzer Haberler
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı: Büyüme ve enflasyon tahminlerini de paylaştı
18.07.2026Genel
Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: Gerileme yedinci aya ulaştı
17.07.2026Genel
Bakanlık açıkladı: Bütçe Haziranda fazla verdi
16.07.2026Genel
Türkiye'nin göç haritası belli oldu: En çok göç alan ve veren iller hangileri? En önemli göç nedeni ne?
14.07.2026Genel