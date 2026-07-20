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TCMB anket sonucunu açıkladı: Piyasanın dolar, enflasyon ve faiz beklentisi belli oldu

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Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,14'ten yüzde 29,21'e, dolar/TL beklentisi ise 51,47 TL'den 51,55 TL'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ait piyasa katılımcıları anketi verilerini yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21 oldu.