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Deniz yaşamının akciğerleri tehdit altında: Okyanus Günü’nde farkındalık dalışı

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Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, "8 Haziran Dünya Okyanus Günü"ne dikkati çekmek için Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentindeki Kızıldeniz mercan resiflerine dalış yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) "Sudaki Yaşam" savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Elçisi Ercümen, Kızıldeniz'in ekolojik çeşitlilik açısından öne çıkan bölgelerinden Reef Oasis Dalış Merkezi’nin bulunduğu Far Garden resifinde daldı.

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