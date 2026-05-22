Destiny 2 için resmi final tarihi açıklandı: Son büyük güncelleme geliyor

Bungie, Destiny 2 için son canlı servis güncellemesinin tarihini açıkladı. Yaklaşık 9 yıllık içerik desteği sona ererken stüdyo yeni projelere odaklanacak.

Bungie, 2017’den beri içerik güncellemeleri alan Destiny 2 için artık sona yaklaşıyor. Stüdyo, 9 Haziran 2026 tarihinde oyunun son canlı servis güncellemesini yayınlayacağını açıkladı.

Final güncellemesi geliyor

Bungie’nin paylaştığı bilgilere göre son güncelleme, serinin hayranlarına yönelik özel içerikler taşıyacak. Oyuncuların uzun süredir istediği bazı eklemeler oyuna gelecek. Ekip ayrıca hikâyede açık kalan noktaları da kapatmayı hedefliyor.

Stüdyo açıklamasında, yaklaşık 12 yıldır Destiny evrenini oyuncularla birlikte geliştirdiklerini söyledi. Bungie, Destiny 2’ye olan bağlılığının sürdüğünü ancak The Final Shape sonrası artık farklı bir döneme geçtiklerini belirtti.

Bungie için işler son dönemde iyi gitmedi

Bungie, Destiny serisinden önce Microsoft için Halo oyunlarını geliştirdi. Şirket daha sonra Microsoft ve Activision’dan ayrıldı. Sony ise Bungie’yi 2022 yılında 3,6 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Ancak satın alma sonrası süreç beklendiği gibi ilerlemedi. Stüdyo son yıllarda birden fazla işten çıkarma dalgası yaşadı. Yönetim tarafında da değişiklikler oldu.

Sony kısa süre önce Bungie ile ilgili 765 milyon dolarlık değer düşüşü zararı açıkladı. Şirket, bu kararda Destiny 2’nin beklenen performansı verememesinin ve Marathon’un zayıf çıkış yapmasının etkili olduğunu belirtti.

Destiny 2 tamamen kapanmıyor

Bungie, Destiny ve Destiny 2 sunucularının açık kalacağını söyledi. Yani oyunlar oynanmaya devam edecek. Ancak ekip artık yeni içerik üretmek yerine gelecekteki projelerine odaklanacak.

Stüdyo açıklamasında, yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ve oyuncuların heyecan duyacağı oyunlar yapmak istediklerini ifade etti.

