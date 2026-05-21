Subnautica 2 beş günde 4 milyon satışa ulaştı

Subnautica 2 erken erişimde kısa sürede 4 milyon satışa ulaştı. Oyun ilk günlerden güçlü bir başlangıç yaptı, Steam’de yüksek beğeni oranı yakaladı ve geliştirici ekip güncellemeler için oyuncu geri bildirimine odaklanacağını açıkladı.

Steam tarafında da yoğun ilgi oluştu. Eş zamanlı oyuncu sayısı 467 bini geçti. Kullanıcı yorumlarında ise 73 binden fazla değerlendirme yer aldı ve oyun %91 oranla olumlu puan aldı.

Subnautica 2 , 14 Mayıs’ta erken erişime açıldıktan sonra kısa sürede büyük bir satış yakaladı. Oyun 1 milyon satış barajını hızlı geçti. İlk 12 saatte 2 milyon kopya satıldı. Beş günün sonunda satış 4 milyonu aştı.

Oyuncu geri bildirimiyle güncellemeler gelecek

Unknown Worlds, erken erişim sürecinde oyunun değişeceğini söyledi. Şirket, güncellemeleri oyuncu geri bildirimine göre şekillendirecek.

Planlanan değişiklikler arasında bazı yaratıkların saldırı davranışları var. Tespit mesafeleri de yeniden ayarlanacak. Hayatta kalma araçları ve genel oynanış da güncellenerek daha dengeli hale getirilecek.

Ekip oyuncu ilgisine odaklandı

Yapımcı Fernando Melo, oyuncu ilgisinin ekip için önemli olduğunu söyledi. Oyunun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını beklemediklerini ifade etti. Oyuncu geri bildirimlerinin oyunun gelişiminde temel rol oynayacağını belirtti.

Serinin yeni adımı

Subnautica 2, serinin devam oyunu olarak konumlanıyor. İlk oyun dünya genelinde 18,5 milyon satışa ulaşmıştı.

Yeni oyun farklı bir gezegende geçiyor. Oyuncular yeni su altı ekosistemlerini keşfediyor. Oyun Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve görsel kalite yükseliyor. Ayrıca seride ilk kez dört kişiye kadar co-op oynanış seçeneği bulunuyor.



