Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Genel
2 dk okunma süresi
Level

Subnautica 2 beş günde 4 milyon satışa ulaştı

İçeriği Paylaş

Subnautica 2 erken erişimde kısa sürede 4 milyon satışa ulaştı. Oyun ilk günlerden güçlü bir başlangıç yaptı, Steam’de yüksek beğeni oranı yakaladı ve geliştirici ekip güncellemeler için oyuncu geri bildirimine odaklanacağını açıkladı.

Subnautica 2, 14 Mayıs’ta erken erişime açıldıktan sonra kısa sürede büyük bir satış yakaladı. Oyun 1 milyon satış barajını hızlı geçti. İlk 12 saatte 2 milyon kopya satıldı. Beş günün sonunda satış 4 milyonu aştı.

Steam tarafında da yoğun ilgi oluştu. Eş zamanlı oyuncu sayısı 467 bini geçti. Kullanıcı yorumlarında ise 73 binden fazla değerlendirme yer aldı ve oyun %91 oranla olumlu puan aldı.

Oyuncu geri bildirimiyle güncellemeler gelecek

Unknown Worlds, erken erişim sürecinde oyunun değişeceğini söyledi. Şirket, güncellemeleri oyuncu geri bildirimine göre şekillendirecek.

Planlanan değişiklikler arasında bazı yaratıkların saldırı davranışları var. Tespit mesafeleri de yeniden ayarlanacak. Hayatta kalma araçları ve genel oynanış da güncellenerek daha dengeli hale getirilecek.

Ekip oyuncu ilgisine odaklandı

Yapımcı Fernando Melo, oyuncu ilgisinin ekip için önemli olduğunu söyledi. Oyunun kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını beklemediklerini ifade etti. Oyuncu geri bildirimlerinin oyunun gelişiminde temel rol oynayacağını belirtti.

Serinin yeni adımı

Subnautica 2, serinin devam oyunu olarak konumlanıyor. İlk oyun dünya genelinde 18,5 milyon satışa ulaşmıştı.

Yeni oyun farklı bir gezegende geçiyor. Oyuncular yeni su altı ekosistemlerini keşfediyor. Oyun Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve görsel kalite yükseliyor. Ayrıca seride ilk kez dört kişiye kadar co-op oynanış seçeneği bulunuyor.


Benzer Haberler

70 milyonluk dev geri dönüyor: Terraria için yeni dönem başladı

18.05.2026Genel

Marathon’a yeni nefes: PvE ve PvP aynı oyunda ayrışıyor

16.05.2026Genel

Forza Horizon 6 daha çıkmadan SSD’leri zorluyor

13.05.2026Genel

Forza Horizon 6 çıkıştan önce dağıldı: Steam’de büyük hata iddiası

11.05.2026Genel

Resident Evil Requiem oyuncularına yeni meydan okuma: Leon Must Die Forever yayında

09.05.2026Genel

Assassin’s Creed çok oyunculu oyunu alarm veriyor: Test edenler sert konuştu

09.05.2026Genel

Take-Two açık konuştu: GTA 6’da ilk söz konsol oyuncularının

06.05.2026Genel

Kingdom Come ekibinin sıradaki oyunu Orta Dünya mı? Warhorse sessiz ama ipuçları dikkat çekiyor

04.05.2026Genel

Alien: Isolation 2 ilk fragmanıyla korkunun yerini değiştirdi

28.04.2026Genel

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Sır perdesi kalkıyor

21.04.2026Genel
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş