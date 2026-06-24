Tini’nin üç şarkısında saklı hikâyeler: Aşk, güç ve ayrılık

Tini’nin üç şarkısı, renkli klipler ve güçlü sözlerle duyguların üç farklı yüzünü keşfe çıkarıyor: aşk, özgüven ve ayrılık.

Şarkı: Tini ilk olarak, son dönemin yükselişte olan şarkıcısı Beele ile “Fantasi”yi yayınladı. “Bana ne yaptığını bilmiyorum, seni düşünmeden edemiyorum / Bebeğim, hayatıma girdin ve şimdi her şey sanat eserine dönüştü” sözlerine sahip şarkı, birbirine aşık iki kişiyi konu alıyor. “Fantasi”, tropik ezgileri ve akılda kalıcı temposuyla tam bir yaz şarkısı. Güneşlenirken kulağında hep bu şarkı olacak!

Klip: “Fantasi”nin klibi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Iguazu Şelasi’nde çekildi. Klibi izlerken hem doğa manzarasına hem de Tini’ye hayrandan kaldık. Tini ve Beele de, Iguazu Şelasi’nde çekim yaptıkları için çok şanslı olduklarını ve manzara karşısında büyülendiklerini söylüyor.

Tarz: Klipte dört farklı kombinle karşımıza çıkan Tini, adeta göz kamaştırıyor. Özellikle kelebek şeklindeki taşlı üstüne bayıldık!

“La Triple T”

Şarkı: Şarkıcı, “La Triple T” ile müzik dünyasına her zamankinden daha cesur bir şekilde geri dönüyor. Tini’nin en akılda kalıcı şarkılarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Kadın gücünü temsil eden şarkı, şimdiden Latin Amerika’da Yılın En İyi Marşı olarak tanımlanıyor.

Klip: Pembe ve mor tonları, klibe enerjik bir atmosfer katıyor. Tini, “Bu renklerin klipte kullanılmasını istedim çünkü bahsi geçen renkler kendini sevmeyi, kadınlığı ve kadın dayanışmasını simgeliyor” diye bu renklerin önemine dikkat çekiyor.

Tarz: Klibi dikkatli izleyenler, Tini’nin tarzının geçmiş müzik dönemlerini simgelediğini fark etmiştir. Geçmişine saygı duruşunda bulunurken kıyafetleriyle de kadınlara seslendiğini, “Klipteki kıyafetlerimle kadınlara destek vermek istedim. Kadınların ‘Başkaları ne der?” endişesinden kurtulup istedikleri ve kendilerini rahat hissettikleri kıyafetleri giymeye teşvik ediyorum” sözleriyle açıklıyor.

“Carne Y Hueso”

Şarkı: İki hareketli şarkının ardından Tini, bu kez de gözlerimizi dolduran bir şarklıyla karşımıza çıktı. Şarkıcı, duygu yüklü bir şarkıyla eski sevgilisine veda ediyor. “Hayaletin odamda / Ona diyorum ki ‘Bebeğim, seni çok özledim’ / Sen benim arkadaşımdın” sözleriyle onu unutamadığını dile getiriyor.

Klip: Baştan sona tek planda çekilen klipte, şarkıcı gözyaşları içinde şarkısını seslendiriyor. Tini’nin yaşadığı üzüntüyü çok iyi gösteren bu sade klip, bizden tam puan aldı.

Tarz: Diğer iki klibine göre bu klipte Tini daha sade. Siyah uzun deri ceket ve eldiven giyerek kederini kıyafetlerine de yansıtıyor.