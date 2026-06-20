Genç sanatçı Güneş: Müzik, dünya ve kendini keşfetme yolculuğu
Kimdir Güneş? Bize kendinden bahseder misin?
Selam! Tanımayanlar için ben Güneş, 1999’da İstanbul’da doğdum. Ses tellerim oluştuğundan beri müzikle ilgileniyorum ve yaklaşık 5 senedir profesyonel anlamda müzik üretiyorum.
Türkiye’de R&B’yi nasıl yorumluyorsun?
Henüz fark edilmiş bir tür sayılmasa da, şu an piyasada büyük ilgi gören birçok R&B şarkı var. Yavaş yavaş kulaklarımızın ve kültürümüzün el verdiği kadar endüstriye giriyor bence.
İlk albümün “Atlantis”in hazırlıklarını sürdürüyorsun. Albümden neler beklemeliyiz? Ne zaman dinleyeceğiz?
“Atlantis” sadece albümümün ismi değil, aynı zamanda ilk albüm yolculuğumuzun konsepti. Şu ana kadar duyduğunuz Güneş’ten tahmin edemeyeceğiniz şarkılar var içinde ve bol sürprizli diyebilirim. Hala üzerinde çalıştığımız albüm için kesin bir tarih henüz belirlenmedi. Fakat çok yakında dinleyicilerimle buluşturmayı hedefliyoruz.
Uzi ile “Dua” şarkısında bir araya geldin. Albümde başka sürprizlerin olacak mı?
Farklı sanatçılarla bir araya gelmeyi çok seviyorum ve Uzi de çalıştığım isimler arasında gerçekten uyum yakaladığım bir isim. Ama ilk albümüm, daha etkili bir tanışma için solo parçalardan oluşuyor. Sürprizler sürpriz olarak kalmalı, net bir şey söyleyemeyeceğim o yüzden :)
Son single’ın “Dikenlerinle”ye gelen yorumlara baktım. Dinleyenler şarkıyı “Dua” ile karşılaştırmış ve bir tık daha aşağıda bulmuşlar. Şahsen ben “Dikenlerinle”yi hem altyapı hem de klip olarak çok daha beğendim. Bu tarz gelen eleştirileri görünce neler hissediyorsun?
Eleştiriler bir noktada kafa karışıklığımı giderip bana yol gösterebiliyor ama hepsi mantık çerçevesinde olmayabiliyor maalesef. “Dikenlerinle”, “Dua”nın yeni bölümü değil tamamen farklı bir konsept. “Dua”yı sevenler onu dinlemeye devam edebilir. Kendimle yarışmayacağım!
Sanatçıların dünyayı değiştireceğini söylüyorsun. Peki, sen dünyayı nasıl değiştirmeyi hedefliyorsun?
Ben gördüğüm her yanlışın karşısında durarak bunu yapacağım. Her birimizin etki alanında yüzbinlerce kalp ve beyin var. Attığımız her adımda onlara vicdan ve sevgiyi işleyerek bunu yapacağımıza inanıyorum.
Görünüşünle, tarzınla da müziğini besliyor gibisin… Çok denemek istediğin ama cesaret edemedin bir saç stili var mı?
Saçımı yıllarca renkten renge şekilden şekile soktum ve en sonunda 3 numara yapıp kendi rengi ile uzatmayı başardım. Şu an için bundan fazlasını ya da eksiğini istemiyorum :)
DM’lerini tek tek okuyor musun?
İstek kısmına pek bakamasam da, takip ettiğim fan hesaplarından gelen mesajları genelde okuyorum. Gördüğüm DM’leri elimden geldiğince de cevaplıyorum.
Heygirl kızlarına ne söylemek istersin?
Aradığınız tüm cevaplar yine kendi içinizde, sadece ona kulak verin.
Boşlukları doldur
Belirsizlikten …çok korkarım.
“Truman Show” …en çok izlediğim film.
#:(: …beni en iyi anlatan #hashtag.
Hayvanlara …karşı çok hassasım.