Kusursuz değiller: Hollywood yıldızlarının görünmeyen yönleri
- Bella Hadid
“Kendimle barışık değilim”
Dünyadaki en özgüveni yüksek kişi kim diye sorsanız, Bella Hadid cevabını veririz. Ancak başarılı manken hiç de öyle olmadığını söylüyor. Büyürken görünümü, özellikle kaşlarıyla başı beladaymış: “Her zaman çok ince kaşlarım oldu. Onları babamdan aldım. Ayrıca 15 yaşıma kadar biraz daha tombuldum. Çok uzun zaman kendimle pek barışık değildim. Büyürken muhtemelen herkesten daha fazla güzellik ile ilgili güvensizlik yaşadım.”
- Kendall Jenner
“Sivilcelerle mücadele ediyorum”
Başarılı manken Kendall’ın başı sivilceleriyle dertte. Yüzünde çıkan sivilceler onda büyük korku yaratmış: “Sivilcelerle küçük yaştan beri mücadele ediyorum. Bu durum kendimi zayıf ve güvensiz hissetmeme neden oldu.” Ancak bu sivilce problemi hayranlarıyla onu daha da yakınlaştırmış. Bu yüzden Kendall, problemlerimizi daha sık paylaşmamız gerektiğini, hiçbir şeyin mükemmel olmadığının gösterilmesi gerektiğini söylüyor.
- Billie Eilish
“Dar giyinemiyorum”
12 yaşında dans dersleri almaya başlayan Billie, “Dansta oldukça küçük kıyafetler giyiyorduk. O giysiler içinde hiç rahat hissetmedim. Her zaman görünüşüm konusunda endişeliydim. Aynaya bile bakamıyordum” diye vücuduyla ilgili yaşadığı özgüvensizliği paylaşıyor. Bu durum Billie’nin bol kıyafetler giymesine neden olmuş. Ama şimdi vücuduyla ilgili güvensizliklerini bir kenara bıraktı. Artık tarzını değiştirme konusunda kendinden daha emin.
- Emma Chamberlain
“Saçlarım yüzünden mutsuzum”
Saçlarının rengini açtırdıktan sonra Emma’nın saçları kopmaya başlamış. “Saçlarımı sürekli toplamak zorundaydım. Çünkü kırıklarım çok belli oluyordu. O zamana kadar saçımla ilgili güvensizlik yaşamamıştım” diye yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Kimilerine göre bu basit bir durummuş gibi algılanabilir ancak yaşadıkları Emma’nın özgüvenini sarsmış: “İlk başta öfkeli ve mutsuzdum. Bazen hala öyle hissediyorum. Ancak böyle bir şeyle uğraşmak, hayatın ne kadar önemli olduğunu anlamam konusunda yardımcı oldu. Belki şu an saçlarım çok iyi değil. Ancak çevremde iyi insanlar var, önemli olan da bu.”
- Chris Evans
“Özgüven eksikliği yaşıyorum”
Gençliğinde kendini güvensiz hissettiğini ve hırsa kapıldığını açıklayan Chris, Kaptan Amerika’yı canlandırmadan önce bir terapist ile görüşmüş. “Çoğu aktör özgüven eksikliği yaşıyor. Ben de onlardan biriyim. ‘Kaptan Amerika’ öncesi terapiye gittim çünkü filmi çekmek konusunda çok endişeliydim. Yaşam tarzım değişecekti ve bu konuda gergindim. Benimsediğim en etkili araç, anda kalmaya çalışmak” diye nasıl bir çözüm yolu bulduğunu anlatıyor.
- Millie Bobby Brown
“Hayal kırıklığına uğradım”
Hepimiz Millie’nin siber zorbalığa nasıl maruz kaldığını biliyoruz. Bu durumun oyuncunun hayatını bir süreliğine cehenneme çevirdi diyebiliriz. Millie uygunsuz yorumlar ve gereksiz hakaretlerden dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve bunun sonucunda üzüntü ve güvensizlik yaşadığını söylüyor. Ancak oyuncu ne olursa olsun mücadele edeceğini, yenilmeyeceğini ve sevdiği şeyi yapmaya devam edeceğini vurguluyor.