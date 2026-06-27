“Pistol” dizisi konusu: Sex Pistols’ın efsaneleşen hikâyesi

Başrolünde Louis Partridge ve Thomas Brodie-Sangster gibi isimlerin yer aldığı “Pistol” dizisi, ikonik punk grup Sex Pistols’ın kuruluşunu ve punk devrimlerine dair çok önemli konuları alıyor.

Punk’ın öncü grubu

Punk kültürüne adını yazdırmış ve birçok gruba ilham olmuş Sex Pistols’ı yakından tanıyalım. Grup 1970’lerde vokalist Johnny Rotten, basçı Glen Matlock, gitarist Steve Jones ve baterist Paul Cook tarafından kuruldu. 1977 yılında Glen gruptan ayrıldıktan sonra yerine, ileride adından sıkça söz ettirecek olan Sid Vicious geçti. Grup “Anarchy in the UK”, “Pretty Vacant” ve özellikle İngiltere’deki düzeni eleştiren ve adeta bir anarşi marşı haline gelen “God Save the Queen” gibi şarkılarıyla punk devrimine öncülük ettiler. Malcolm McLaren’ın menajerliğini yaptığı grup, başarılarının yanı sıra birçok sansasyonel olaya da imza attı. Yalnızca üç sene boyunca aktif kalan Sex Pistols, 1978’de dağıldı.

Louis, Sid Vicious oldu

Louis Partridge dizide grubun ikonik üyesi Sid Vicious’a hayat verirken, Steve Jones’ı Toby Wallace, Johnny Rotten’ı Anson Boon, Glen Matlock’ı Christian Lees ve Paul Cook’u da Jacob Slater oynuyor. “Game of Thrones” oyuncuları Maisie Williams punk ikonu Jordan’ı ve Thomas Brodie-Sangster da Malcolm McLaren’ı canlandırıyor. Aynı zamanda Nancy Spungen rolünde Emma Appleton, Chrissie Hynde rolünde Sydney Chandler, Vivienne Westwood rolünde Talulah Riley ve Wally Nightingale rolünde de Dylan Llewellyn’ı izleyeceğiz. Sevdiğimiz oyuncuların yer aldığı bu dizi sadece kadrosu için bile izlenir.

Aynı rolleri istemiyor

“Enola Holmes”da yakışıklı ve karizmatik Lord Tewkesbury olarak karşımıza çıkan Louis, bu rolün ona yapışacağından ve sürekli bu tarz rollerin ona geleceğinden çok endişelenmiş. Bu yüzden Sid Vicious rolünü kapması onu çok memnun etmiş. “Dizi, ‘Enola Holmes’tan çok farklı. Filmden sonra sadece yakışıklı çocuk karakterlerini oynamaktan çok korkuyordum. Neyse ki Sid Vicious rolü tüm endişelerimi yok etti” diye mutluluğunu paylaşıyor. Bu arada “Enola Holmes”ın devam filminin çekimlerine başlandığını da hatırlatalım.

Müzik grubu oldular

Sex Pistols gibi önemli bir grubun üyelerini canlandırmak kolay bir iş değil. Louis diğer oyuncu arkadaşlarıyla beraber rollerinin hakkını vermek için çok çalıştıklarını belirtiyor. “Yönetmen Danny Boyle bizi bir müzik grubu gibi göstermek için çok emek harcadı. İki ay boyunca birlikte prova yaptık. Hepimiz enstrüman çalmayı öğrendik. Bas çalmanın çok eğlenceli olduğunu keşfettim. Çekimler dolayısıyla birçok konser sahnemiz oldu. Gerçek bir grup gibiydik. Üstelik Sex Pistols’ın üyeleri Paul Cook ve Glen Matlock da müzisyen olmak istersek iyi bir grup olabileceğimizi söylediler. Harikaydı!” diye Sex Pistols grubundan iltifat aldıklarını da ekliyor.