Finans sektöründe güven geriledi: Endeks haziranda 152,9'a indi
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, finans sektöründe güven haziran ayında aylık bazda 1,2 puan azalışla 152,9'a indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni (FHGE) açıkladı.
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