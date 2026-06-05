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Auto Show

Elektrikli lüksün yeni zirvesi: Rolls-Royce Spectre Series II sahneye çıktı

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Rolls-Royce Motor Cars, Spectre Series II ve Black Badge Spectre Series II’yi tanıtıyor. Menzil %18 artırılarak 628 KM’ye (WLTP) ulaşırken, şarj süreleri ise %14 oranında kısaltıldı.

Rolls-Royce Motor Cars, markanın ikonik süper coupé modeli Spectre’nin yenilenen yorumu Spectre Series II’yi tanıttı. Model, teknik ve tasarımsal açıdan hayata geçirilen kapsamlı geliştirmelerle dikkat çekiyor. 2022 yılında tanıtılmasından bu yana Spectre, zamansız tasarımı, dingin performansı ve zahmetsiz sürüş karakteriyle geniş çapta takdir toplayarak modern dönemin en önemli ve en çok övgü alan Rolls-Royce modellerinden biri haline geldi. Spectre Series II, bu başarının üzerine inşa ediliyor. Yapılan yenilikler, modelin karakterini güçlendirirken onu geleceğin klasiği haline getiren özellikleri korumaya devam ediyor.


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