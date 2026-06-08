Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde yıldızlar geçidi
Formula 1 tarihinin en ikonik ve prestijli pistlerinden biri olan Monako sokakları, dün kelimenin tam anlamıyla tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6'ncı yarışı olan Monaco Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada gören isim Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli oldu. Henüz 19 yaşındaki Antonelli, bu muazzam zaferiyle Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot unvanını elde ederek adını altın harflerle Formula 1 tarihine yazdı.
Yarışı yakından takip edenler arasında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Maria Alexandrova gibi isimler vardı...
Lily Rowland
Maria Alexandrova
Khloe Kardashian ve Kim Kardashian
Karol G
Kim Kardashian
Giannis Antetokounmpo