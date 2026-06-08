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Formula 1 Monaco Grand Prix'sinde yıldızlar geçidi

#formula 1

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın en havalı yarışı olan Monaco Grand Prix'si dün tamamlandı ama yankıları hala devam ediyor...Pilotlar pistte hız sınırlarını zorlarken, tribünler de adeta Hollywood kırmızı halısına dönüştü.

Formula 1 tarihinin en ikonik ve prestijli pistlerinden biri olan Monako sokakları, dün kelimenin tam anlamıyla tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6'ncı yarışı olan Monaco Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk sırada gören isim Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli oldu. Henüz 19 yaşındaki Antonelli, bu muazzam zaferiyle Monaco Grand Prix'sini kazanan en genç pilot unvanını elde ederek adını altın harflerle Formula 1 tarihine yazdı.

Yarışı yakından takip edenler arasında Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Maria Alexandrova gibi isimler vardı...

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