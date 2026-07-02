Gamze Biran Yenigün’ün İstanbul’da 24 saatlik şehir rehberi

Greenfluencer ve ExcusezMoi markasının kurucusu Gamze Biran Yenigün’e şehirde sabahtan akşama bir gününü nasıl geçirdiğini sorduk.

İstanbul’da güne erken ve sakin bir başlangıç yapmayı seviyorum. Malum günün geri kalanı çoğu zaman bir yerden bir yere koşturmakla ve trafikte geçiyor ama İstanbul’un bitmeyen enerjisini seviyorum. Bu aralar yaz için yeni dijital projeler ve seyahat planları yapmakla geçiyor günlerim. Markam Excusez Moi için yeni koleksiyon hazırlığı yapıyorum, yaz koleksiyonları benim her daim favorim oluyor. Yeni sürpriz işbirlikleri de yolda…

Sabah güne nasıl başlıyorsunuz? Kahvaltı için favori adresleriniz var mı?

Sabahları güne rutinlerimle, offline ve sakin bir başlangıç yapmayı seviyorum. Mümkünse uyandıktan sonra bir saat telefona bakmamaya çalışıyorum. Onun yerine kendime zaman ayırmayı seçiyorum. Kuru fırçalama, cilt bakımı, birkaç sayfa aklımdakileri yazıya dökme, stretching ve günü planlama. Eğer çok yoğun bir sabah değilse Dalyan sahilde yürüyüş ve koşudan sonra kahvaltıya gidiyorum. O bölgede Cafe Fern ve Wandervogel’i seviyorum. Bilgisayarımı alıp çalışmak için de ideal.

Spor yapıyor musunuz, günün hangi saatinde?

Haftanın 3-4 günü sabah spora gidiyorum, genelde cardio ve ağırlık antrenmanları yapıyorum. Sabah gidemediğim günler akşam gitmeye çalışıyorum mutlaka. Seyahatlerden dolayı spor rutinlerim aksayabiliyor, artık seyahate gittiğim yerlerde en kolay sabah koşusuna çıkabildiğimi farkettim, hem gittiğim yeri keşfediyorum hem de sporumu yapmış oluyorum. O yüzden bavula mutlaka koşu kıyafetleri ve koşu ayakkabısı ekliyorum. Gün içerisinde bol bol yürümeye çalışıyorum. Eğer günü sporsuz geçirdiysem yatmadan önce hem rahatlamak, günün stresini atmak hem de hareket etmiş olmak için kısa bir yoga rutini yapıyorum.

“İyi kahve ve güzel atmosfer severim”

Öğle saatlerinde genelde nerede olursunuz? Yemek için nereyi/nereleri tercih edersiniz?

Eğer toplantılar, davetler ve çekimler arası koşturmuyorsam ya da seyahatlerden fırsat bulup şehirdeysem beni Cargo Coffee Co.’da bilgisayarın başında bulabilirsiniz; iyi kahve ve güzel atmosfer seviyorum. Öğlen yemek buluşmaları için de Anadolu yakasında Pigalle’i çok seviyorum, Avrupa Yakası’nda ise Cantinery, Da Mario, Becca favori adreslerimden.

Bir öğleden sonrası için planınızda neler olur?

Günün en yoğun saatleri öğleden sonraları oluyor. Çekim fikirleri, telefon trafiği, seyahat planları hepsi genelde öğleden sonraya sarkıyor benim de en verimli çalıştığım saatler bunlar oluyor. Eğer işler erken bittiyse mutfakta zaman geçirmeyi, yeni tarifler denemeyi, haftalık yemek hazırlığı yapmayı seviyorum böylelikle yoğun günlerde ne yesem derdinden kurtuluyorum.

“Moduma göre değişiyor”

Akşamları genellikle neler yapar, nerelere gidersiniz? Yemek, gösteri, etkinlik, müzik dinlemek vs…

Akşam planları moduma göre değişiyor. Evde vakit geçirip durup yavaşlamayı da seviyorum, şehirdeki etkinlikleri kovalamayı da. Zorlu PSM’deki tiyatrolar radarımda oluyor, en son Satıcının ölümü ve Palamut Zamanı’nı izleyip çok beğendim. Ya da yaz itibariyle başlayan açık hava programları da listemde, bolca jazz konseri ekledim. Onun dışında şehirde yeni açılan yerler denemeyi seviyorum. Little Pika, Lips, Blend son zamanlarda deneyip beğendiğimiz yerlerden birkaçı.