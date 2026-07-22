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İstanbul Life

İstanbul’un yanı başında saklı bir cennet: Palais Büyükada

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Huzurun ve zarafetin, yeşil ile mavinin bin bir tonunun buluştuğu bir yer Palais Büyükada...

Büyükada’nın kalbinde, Sedef Adası’na karşı huzurun ve zarafetin, yeşil ile mavinin binbir tonunun buluştuğu Palais Büyükada; şehrin kalabalık ve yorucu temposundan biraz uzaklaşıp nefes almaya ihtiyacı olanlar için kapılarını açtı. Bu saklı cennetin, Büyükada’da konaklama ve hizmet denildiğinde ilk akla gelen mekânlardan olmasının başlıca nedeni ise konuklarına evine gelen misafir özenini gösteriyor olması.

Yalı mimarisinin bir avantajı olarak üst katta yer alan süit odalar, yüksek tavanlı ve oldukça ferah bir atmosfere sahipler. Alt kattaki odalar ise bahçe katı deluxe ve standart minimal olmak üzere farklı konseptlere sahip. Bu da misafirlere konaklama konusunda alternatifler sunuyor.

Doğanın ve denizin tadını doyasıya çıkarmak

Otel binasının da dâhil olduğu geniş arazisi sayesinde misafirlerin ortak kullanım alanlarında sosyalleşebilecekleri olanakların da bulunması, Palais Büyükada’yı daha da konforlu ve keyifli kılıyor.

Deniz suyu havuzu, otelin kendine özel iskelesinden denize girilebildiği gibi kano ve paddle board kullanımı da mevcut. Bali konseptli, Sedef Adası manzaralı masaj hizmeti, havuz başı ve deniz manzaralı açık hava restoranı, sessiz kitap okuma köşeleri ile doğanın tadını doyasıya çıkarmak ve kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin gönlünü fethediyor.

Marmara denizinin ortasında; tarihe, doğaya ve yavaşlamaya zarif bir davet

Kuş cıvıltılarının eksik olmadığı, çeşit çeşit botanik bitkileri ve meyve ağaçlarıyla doğanın kalbinde bir deneyim yaşamakla kalmıyorsunuz aynı zaman da ruhunuzun nasıl arındığına şahit oldukça, aslında hayatınızdaki en büyük eksikliklerden birinin ne olduğunu da fark ediyorsunuz. Evet doğru tahmin ettiniz yavaşlamaktan söz ediyoruz. Üstelik bulunduğu konum sayesinde hem kalabalıktan izole olmak isteyenler için hem de Büyükada’nın tarihi ve benzersiz dokusunu keşfetmek isteyenler için ideal bir adres.

Ada’nın merkezine ve en tepe noktasına neredeyse eşit uzaklıkta olması, her iki yöne de ulaşımı kolaylaştırarak yürüyüş rotalarını da daha keyifli hâle getiriyor.

Sadece damakları değil ruhu da şenlendiren bir deneyim: Casual Dining

Yenilenen menüsü ve yeniden tasarlanan restoranında konuklarına şarap ve rakı eşleşmeli sürpriz tadımlar hazırlayan Palais Büyükada, Sedef Adası manzaralı roof barı ve havuz başı konseptli Casual Dining tadım menüsü ile standardı yüksek, oldukça keyifli bir deneyim sunuyor.

Palais Büyükada’nın yeşille çevreli havuzu, geçtiğimiz yıl İstanbul’un en güzel açık havuzlarından biri seçilmiş. Yine bir başka ajans tarafından Büyükada’nın en güzel otellerinden biri seçilerek ödül de alan Palais Büyükada, yıl boyunca misafirlerine hizmet veriyor.

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