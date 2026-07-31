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İstanbul Life

Etiler'de yeni lezzet durağı: Cozy İstanbul'dan mini taverna konsepti

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Cozy İstanbul, bu yaz misafirlerini arka bahçesinde hayat bulan yeni konsepti Mini Taverna ile Ege ve Akdeniz kıyılarının uzun sofralarına davet ediyor. Keyifli sohbetlerin eşlik ettiği uzun yaz akşamları düşünülerek şekillendirilen Mini Taverna, İstanbul’da yazın ritmini yansıtan yeni buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Mini Taverna; paylaşım kültürünü, açık ateş pişirme tekniklerini ve mevsimsel ürünleri merkezine alan yaklaşımıyla yaz akşamlarına yeni bir yorum getiriyor. Açık havada, avlu atmosferinde tasarlanan restoran; rakı, uzo ve seçkin şarap eşleşmeleri eşliğinde samimi ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Cozy’den bağımsız mutfağı ve kendine özgü menüsüyle faaliyet gösteren Mini Taverna, klasik meyhane anlayışının ötesine geçerek yemeğin merkezde olduğu bir taverna deneyimi yaratıyor. Ege ve Akdeniz mutfaklarından ilham alan seçki, yerel ürünleri modern tekniklerle buluştururken paylaşmaya uygun tabaklarla uzun sofraların ruhunu yeniden yorumluyor.

Şef Hüseyin Kılıç liderliğinde hazırlanan menüde; tarama, kızarmış Girit kabağı ve sirkeli ılık ahtapot gibi başlangıçlar öne çıkarken, dana kaburga orzo, karides orzo ve otlu peynirli pide gibi imza lezzetler sofraya eşlik ediyor. Açık ateşte hazırlanan ızgara ürünler ise Mini Taverna mutfağının merkezinde yer alıyor ve menünün karakterini şekillendiriyor.

Mini Taverna’nın mutfak yaklaşımı; sade ama güçlü reçetelere, sezonun en iyi ürünlerine ve paylaşmanın keyfine dayanıyor. Ege kıyılarındaki bir avlu restoranının sıcaklığından ilham alan atmosferi, doğal dokularla şekillenen tasarımı ve samimi servis anlayışıyla misafirlerini gün batımından geceye uzanan keyifli sofralarda buluşturuyor.

Mini Taverna’nın, Cozy’den bağımsız ve kendine has menüsünde; tarama, kızarmış Girit kabağı ve sirkeli ılık ahtapot gibi başlangıçlar öne çıkıyor.

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