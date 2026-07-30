İstanbul'un en iyi rooftop mekanları: Boğaz manzaralı 20 adres

Yeditepeli şehri bu kez yükseklerden keşfediyor, en havalı “rooftop” mekânlardan Boğaz’ı, Haliç’i, İstanbul’un kadim güzelliklerini seyre dalıyoruz. Sanki bir yaz gecesi rüyasının içindeyiz…

The Peninsula Istanbul’un ikonik mekânı Topside Bar, şehrin en çarpıcı manzaralarından birine sahip dersek abartmış olmayız. Boğaz’ın ve Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde, gökyüzünün kızıla çalan renklerini doya doya izleyebilir, şehrin ışıklarının yanmasıyla birlikte geceye devam edebilirsiniz. İç tasarımında Zeynep Fadıllıoğlu’nun imzasını taşıyan Topside’ın karakterli ve zamansız bir kimliği var. Büyük ve klasik bir yattan ilham alan mekânın tasarımı, Boğaz boyunca yer alan tekneler, gemiler ve feribotlardan seçilen anı objeleriyle tamamlanıyor. Topside Bar, kadim Deniz İpek Yolu rotasındaki limanlardan ilham alan kokteylleri ve zengin içki seçkisiyle, hafta içi 16:00-01:00, hafta sonuysa 16:00-01:00 saatlerinde ağırlıyor misafirlerini.

Roof Mezzepotamia

Aşir Efendi Caddesi, Sirkeci’deki mekân tüm görkemiyle Tarihi Yarımada’dan, Boğaz’ı ve Haliç’i kucaklıyor. Tahmininiz üzere bu manzaraya karşı günün her saati ayrı bir keyif! Mekân ilhamını Mezopotamya’nın yeni bir medeniyet ve kültür yaratma mirasından alıyor. Roof Mezzepotamia’da Türkiye’nin yedi bölgesinden en özel lezzetleri kendine has yorumları ve sunumlarıyla bulabiliyorsunuz. Mekân yalnızca muhteşem manzarası, lezzetleriyle değil, etnik elektronik müziğin ünlü DJ’lerini ağırlayan eğlenceli programlarıyla da yaz gecelerinde İstanbul’un hakkını vermek isteyenlerin radarında. Roof Mezzepotamia’da güne sabah 07:00 itibarıyla kahvaltıyla başlamanız mümkün. Akşam yemeği servisi 17:00-22:30 arası. Bar bölümüyse siparişleri 23:00’e kadar alıyor. Eğlence son misafirler gidene kadar devam ediyor.

Barnathan Roof

Galata’nın tam kalbinde, tarihi bir atmosfere götürüyoruz sizi. Barnathan Roof, İstanbul’un ilk konut apartman örneklerinden biri olarak kabul edilen ve 1890’ların sonunda inşa edilen Barnathan Apartmanı’nın teras katında yer alıyor. Buraya adım attığınız anda şehrin panoramik silüeti güzelliğiyle başınızı döndürebilir, uyaralım. Zira Galata Kulesi, Boğaz ve Haliç tüm ihtişamıyla önünüze seriliyor. Mekân dünya mutfağından lezzetleri, şarapları ve imza kokteylleriyle de iddialı. Gündüz menüsünde kahvaltı seçenekleri, Türk yemekleri, burgerler, makarnalar, et çeşitleri yer alırken, yine Türk ve dünya mutfağından lezzetlerin sunulduğu gece menüsü ise 17:00-00:00 saatleri arasında servis ediliyor. Ayrıca 22:00-23:30 arasında servis edilen gece yarısı menüsü de mevcut.

Upperist

Yeme-içme sektörünün tecrübeli isimlerinden Gülin ve Yücel Özalp’in kurduğu Desert Group bünyesindeki Upperist, The Marmara Taksim’in terasından İstanbul’a bakıp, bu şehirde yaşadığınız için ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayabileceğiniz bir diğer adres. Zira buradaki 360 derecelik manzara tüm şehri kucaklamanıza izin veriyor. Tarihi Yarımada’nın ikonik yapıları, Anadolu Yakası’nın Boğaz ile bütünleşen yeşili, İstanbul’un en özel köşeleri avuçlarınızın içinde sanki. Geniş ve rahat koltuklarına yayılın, DJ eşliğindeki partiler ve menüdeki kokteyllerle yaz gecesinin keyfini çıkarın. Her gün 18:00-01:00 saatlerinde açık.

Sail Loft Vakkorama

Galataport’ta Sail Loft’un Vakkorama ile birlikte hayata geçirdiği mekân Vakkorama mağazasının terasında yer alıyor. Tarihi Yarımada’ya karşı eğlenceli ve lezzetli bir yaz gecesi yaşamak istiyorsanız tam yerindesiniz. Zira burası müdavim kitlesi, envaiçeşit kokteyli, enerjik partileri, samimi atmosferiyle gerçek bir yaz rotası. Mekânın manzarasını seyre dalarken yalnızca İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğinin değil, Akdeniz mutfağından nefis lezzetlerin de tadını çıkaracaksınız. İyi yemek, iyi müzik ve coşkulu bir kalabalıkla eğlenmek isteyenleri her gün 18:00-02:00 saatlerinde ağırlıyor.

16 Roof

Swissotel The Bosphorus’taki 16 Roof panoramik Boğaz manzarasıyla püfür püfür bir yaz gecesi rüyası yaşatıyor. Mekânın hem restoran hem de barı var. Restoran kısmında Akdeniz ve Asya mutfağından nefis lezzetleri, Türk mutfağından modernize edilmiş seçeneklerle hoş bir ziyafet çekebilir ya da barda özel viskiler, şaraplar ve kokteyllerle kartposal misali karşınızda duran Boğaz’ı içinize çekebilirsiniz. Mekân, eğlenceyi bir adım öteye taşımak isteyenleri de unutmuyor ve DJ performanslarıyla gecenin ritmini artırarak, bolca danslı enerjisi yüksek bir ortam yaratıyor. Cuma-cumartesi 17:00-02:30, diğer günlerse 17:00-02:00 saatlerinde açık. Akşam yemeği 17:00-23:00 arasında. 19:00’dan sonraysa DJ performansı başlıyor.

Monkey Bar

Şişhane’deki Nejat Eczacıbaşı İKSV Binası’nın terasında konumlanan Monkey Bar, Haliç manzarasına karşı şehirde gün batımının tadını çıkarmak isteyenler için karşı konulması zor bir alternatif. Zira muhteşem deniz manzarası ve Tarihi Yarımada ayaklarınızın altında. Desert Group bünyesindeki Monkey Bar’da, bu teras keyfinin en güzel eşlikçisiyse nefis kokteyller, müzik ve eğlence. Mekânın dekorasyonu da sanatla iç içe olan İKSV’nin ruhuyla bütünleşiyor. Yaz boyunca akşamüstünden geceye uzanan buluşmaların heyecan verici adreslerinden olan mekânda 18:00’de başlayan hareketlilik 02:00’ye kadar devam ediyor.

Spago

Şef Wolfgang Puck’ın nefis menüsüyle damak tadına düşkün şehirlilerin vazgeçilmez durakları arasındaki Spago Istanbul, Nişantaşı’ndaki The St. Regis Istanbul’un çatı katında yer alıyor. Maçka Parkı ve Boğaz manzaralı mekân ferah, rahat bir o kadar da lezzetli bir yaz günü geçirmek için ideal. Spago’da ördek roll, tuna carpaccio, gyoza, el yapımı makarnalar, odun ateşinde pizzalar, deniz ürünleri gibi tadı damağınızda kalacak tabakların yanı sıra zengin uluslararası şarap kavında, dünyanın farklı bölgelerinden özenle seçilmiş 500’den fazla seçkin etiket yer alıyor. Akşam yemeği 18:00-23:30, rooftop ise 15:00-02:00 saatlerinde açık.

Jigger Kitchen & Bar

Ufak bir değişiklik yaparak Avrupa Yakası’nı arkanızda bırakıp “Körler Ülkesi”ne yani Kadıköy’e geçer ve güneşi burada batırmak isterseniz soluğu Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in terasındaki Jigger Kitchen & Bar’da alabilirsiniz. Mekân yenilenen dekorasyonu, zengin kokteyl menüsü ve keyifli marina manzarasıyla kesinlikle farklı bir seçenek yaratıyor. Jigger, dünya mutfağından lezzetlerin yer aldığı menüsünün yanı sıra saksafon ve DJ performanslarıyla özel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Pazartesi-perşembe 08:00-01:00, cuma-cumartesi 08:00-02:00, pazar 08:00-01:00 saatlerinde açık.

The Bank Roof Bar

Karaköy Bankalar Caddesi’ndeki The Bank Hotel’in terasında, Tarihi Yarımada’ya nazır bir mekân burası. Mekâna geçmeden önce, yıllara meydan okuyan bu karakterli otelin tarihini biraz hatırlatalım. The Bank Hotel binası 1876 yılında Antoine Tedeschi tarafından Neo-Rönesans mimarisiyle inşa edildi. 19. yüzyılın eklektik mimari stilini mükemmel şekilde yansıtan bir yapı. 2010 yılında Yılmaz Ulusoy tarafından satın alınmasıyla yepyeni bir yolculuğa çıktı. Otelin terasındaki The Bank Roof Bar’a gelince, manzarası, kokteylleri, özgün lezzetleriyle öne çıkıyor. Öğle saatlerinden geceye kadar uğrayabileceğiniz, yazı iliklerinize kadar hissettiren, biraz da içinizdeki bohemi uyandıran iç açıcı bir “roof bar.” 12:00-02:00 saatlerinde açık.

Sky Karaköy

JW Marriott Istanbul Bosphorus’un terasında konumlanan Sky Karaköy, 360 derece Boğaz manzarasıyla konuklarına müzik, lezzet ve şehrin enerjisini bir arada sunuyor. Farklı DJ setleriyle geceye uzanan eğlencesi, yaz boyunca devam ediyor. Hafif ve paylaşım odaklı lezzetlerden imza kokteyllere uzanan bir seçkiye sahip.

Mikla Restaurant

Şehrin en zarif, en değerli duraklarından. 2005’te çağdaş bir İstanbul restoranı yaratma fikriyle yola çıkmış ve kısa sürede en iyi restoranlardan birine dönüşmüştü. Mikla, menüsünde kullandığı her malzemeyle Anadolu topraklarının ve insanının geleneğini yansıtıyor ve her birini tabağınıza çağdaş bir yaklaşımla getiriyor. Michelin yıldızı da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok ödüle sahip mekân, 2015-2022 yılları arasında ‘The World’s 50 Best Restaurants’ listesine girmeyi başaran tek Türk restoranı. Marmara Pera’nın tepesindeki Mikla Bar ise güneşi batırmak, DJ müziğine eşlik etmek, yasemin kokularının arasında sarhoş olmak için ideal. Pazartesi-cumartesi günleri restoran 18:00-00:00 (son yemek siparişi 21:30) bar ise 18:00-02:00 arasında açık.

Nicole

Beyoğlu Tomtom Kaptan Sokak’ta yer alan Tomtom Suites’in en üst katındaki Nicole, adını binanın eski sahiplerinden rahibe Agnés Marthe Nicole’den alıyor. Bina, 1850’lerden bugüne Pera’nın sosyal tarihini yansıtan otantik bir İstanbul binası. Michelin yıldızlı Nicole Restaurant ise hem yapının tarihi geçmişi hem de bugünün modern yansımalarından ilham alan çok ayrıcalıklı bir durak. Zira mekân modern bir yorum getirdiği geleneksel Türk mutfağından lezzetleri nefes kesen bir manzara eşliğinde sunuyor. Uzun tadım menüsü saat 20:30’a kadar, kısa tadım menüsü ise 21:00 ve sonrasında servis ediliyor.

Sunset Grill & Bar

Boğaz sere serpe, tüm görkemiyle karşınızda. Bir de karanlık çöküp şehrin ışıkları yandı mı, ayrı bir alemdesiniz. Ulus Parkı’ndaki Sunset Grill & Bar, şehrin en iyi sushi adreslerinden biri; zira ’99 yılında Türkiye’ye sushi bar konseptini ilk tanıtan yerdi. Mutfak 2024 başı itibarıyla Executive Chef Marios Tsouris’e emanet. Bugün Sunset Grill & Bar’ın menüsü sushi’nin yanı sıra Akdeniz, Türk ve Japon mutfaklarından oluşuyor. Her akşam DJ performanslarıyla ritmin yükseldiği After Sunset, gece kulübü konsepti, tematik partileri, canlı müzik geceleri ve iddialı kokteylleriyle İstanbul gecelerinin vazgeçilmezi. Belirli dönemlerdeyse, çarşamba ve pazar günleri, özel happy hour etkinlikleri var. Sunset, hafta içi 12:00-00:00, pazarları 17:00-00:00 arasında, After Sunset ise her gün 18:00’den itibaren açık.

Topaz

Gümüşsuyu’ndaki Topaz, 2007 yılından beri enfes Boğaz manzarası ve fine dining restoranıyla iyi yemeğe değer verenlerin şehirdeki en zarif buluşma noktalarından biri. Mutfak Tevfik Alparslan’a emanet. Menüde çağdaş Akdeniz mutfağından lezzetler sunuluyor. Yemek salonu ve lounge bölümünün rahat ve modern bir tasarımı var. Boğaz’a karşı hayallere kuracağınız kokteyl barı ve yeşillikler içindeki terasıysa ılık yaz akşamlarında hafiflemek, keyiflenmek için bünyenize ilaç gibi gelebilir. Topaz, pazar hariç diğer günler 18:00-00:00 arasında açık.

The Rooftop

İstanbul’un bir başka özel noktası da kuşkusuz Sultanahmet’teki Four Seasons Hotel’in The Rooftop’ı. Tarihi Yarımada’ya hakim manzarası, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin sarıp sarmalayan ruhu, kadim İstanbul’un güzellikleriyle, büyülü bir atmosfer burası. The Rooftop’ta içki servisinin yanı sıra sandviç tarzı atıştırmalıklar da sunuluyor. El yapımı özel kokteyllerinin tadına bakın, şehrin harikulade silüetine karşı kadeh kaldırın. Her gün 15:00-23:00 saatleri arasında açık. Rezervasyon yaptırılmıyor, gittiğinizde yer varsa giriş yapabiliyorsunuz.

The Roof

360 derece manzarasıyla, eşsiz bir şehir silueti sunan The Ritz-Carlton, Istanbul’un terası The Roof sonsuzluk havuzu, iddialı menüsü ve DJ performanslarıyla hem gündüz hem gece şehrin nabzını tutuyor. Günün heyecanı ve dinamizmi yerini, geniş kokteyl menüsünün eşlik ettiği sakin bir gün batımı ve devamında hareketli yaz akşamlarına bırakıyor.