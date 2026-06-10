Hemanta mevsimi nedir? Ayurveda’ya göre kışa hazırlık rehberi

Beden bu mevsimde güçlenir, zihinsel dayanıklılık artar, duygusal sabitlik derinleşir. Şimdi kapsamlı Hemanta mevsimi ayurvedik rehberiyle daha iyi bir versiyonumuza dönüşmeyi nasıl başarabiliriz?

Hemanta mevsimi (geç sonbahar-erken kış) Ayurveda’da en besleyici, en kuvvetlendirici dönemlerden biri olarak kabul edilir. İşte bu dönem, doğanın kendini içe çektiği, adeta bir koza ördüğü zamandır. Hava soğur, rüzgar artar, toprak ağırlaşır. Bedenimiz ise Vata’nın soğuk, kuru ve hafif niteliklerinden etkilenir. Tam da bu nedenle Hemanta; dış dünyanın hareketliliğini yavaşlatıp; güçlenme, dokuları besleme (dhatu poshana) ve bağışıklığı derinleştirme mevsimidir. Yoga, nefes ve meditasyon alanında çalışan biriyseniz, Hemanta sizin için adeta Prana (yaşam enerjisi) biriktirme, sinir sistemini derinlemesine sakinleştirme ve içsel ısıyı dengeleme zamanıdır. Unutmayın, bu mevsimde içeriye ne koyarsanız, baharda o güce sahip olursunuz.

Hemanta'nın Avurvedik niteliği

Bu dönemde doğanın niteliklerini anlamak, neden bazı kuralların geçerli olduğunu görmemizi sağlar. Hemanta mevsiminin temel nitelikleri şunlardır:

Ağır (guru), Yağlı (snigdha), İstikrarlı (sthira), Soğuk (shita), Keskin rüzgârlı (vata-provoking). Bu soğuk, rüzgarlı nitelikler her ne kadar Vata doshayı artırsa da, Hemanta’nın en büyük sırrı, sindirim ateşimiz olan Agni’nin bu dönemde en güçlü halinde olmasıdır. Mevsim soğudukça, bedenimiz kendini ısıtmak için daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu durum, sindirim sistemimizi bir fırın gibi çalıştırır ve ağır, besleyici gıdaları bile kolayca hazmedebilmemizi sağlar. İşte bu yüzden Ayurveda, Hemanta’yı en iyi beslenme ve kuvvetlenme zamanı olarak görür; çünkü yediğimiz her şey, dokularımıza en verimli şekilde ulaşır.

Hemanta mevsimi beslenme önerileri

Agni’miz güçlü olduğu için, onu memnun edecek ve dokularımızı derinlemesine besleyecek seçimler yapmalıyız. Mutfağımız adeta bu mevsimde bir şifa alanına dönüşür.

Agni güçlüdür: Besleyici yiyecekler hazmı destekler

Ilık, yağlı, doyurucu yemekler

Ilık, yağlı, doyurucu yemekler Ghee, susam yağı

Ghee, susam yağı Yoğun çorbalar: Mercimek, kök sebze, havuç, kabak

Yoğun çorbalar: Mercimek, kök sebze, havuç, kabak Ilık baharatlar: Zencefil, karabiber, tarçın, kimyon, rezene

Ilık baharatlar: Zencefil, karabiber, tarçın, kimyon, rezene Sıcak tahıllar: Sütlü yulaf, pirinç lapası (kheer), sıcak kinoa

Sıcak tahıllar: Sütlü yulaf, pirinç lapası (kheer), sıcak kinoa Protein: Yumurta, mercimek, nohut, siyah fasulye

Protein: Yumurta, mercimek, nohut, siyah fasulye Sağlıklı yağlar: Avokado, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı

Dokuları besleyen (Ojas artıran) gıdalar

Sütle pişmiş hurma & incir

Sütle pişmiş hurma & incir Badem, ceviz, kaju

Badem, ceviz, kaju Bal (sıcakla pişirilmez)

Bal (sıcakla pişirilmez) Safranlı sıcak süt

Safranlı sıcak süt Chyawanprash sabah 1 kaşık

Vata’yı artıranları azaltın

Çiğ salatalar

Çiğ salatalar Soğuk içecekler

Soğuk içecekler Dondurma, soğuk yoğurt

Dondurma, soğuk yoğurt Aşırı kahve

Aşırı kahve Rüzgârda uzun süre kalmak

✱ Neden azaltmalı? Vücut zaten dışarıdan gelen soğukla mücadele ederken, çiğ ve soğuk gıdalar sindirim ateşini aniden düşürür, bu da bağışıklığı zayıflatır. O yüzden bu mevsimde salata, dondurma veya soğuk içecekler yerine sıcak ve pişmiş olanı tercih edin.

Günlük rutin (Dinacharya)

Kışın sinir sistemimiz kuru ve soğuk havadan dolayı gerginleşebilir. Bu yüzden günlük rutinimizi (Dinacharya) bir koza gibi tasarlamalıyız. Unutmayın, kusursuz olmaya çalışmanıza gerek yok. Başlangıçta bu önerilerden bir veya iki maddeyi hayatınıza katmanız bile büyük fark yaratır ve iyi bir ilk adımdır.

Sıcak duş & Abhyanga (yağ masajı):

Özellikle eklemler, bel, kalça, ayak tabanları

Özellikle eklemler, bel, kalça, ayak tabanları Bu uygulama Vata’yı muazzam derecede sakinleştirir

✱ Neden Abhyanga? Kuru ve soğuk Vata enerjisini anında dengelemenin en etkili yoludur. Her gün

susam yağı ile 10–15 dakika Abhyanga (tüm bedene masaj) yaparak cildi beslemek ve eklemleri yağlamak, sinir sistemini derinlemesine sakinleştirir.

Güne başlarken:

Ilık suya zencefil + limon

Ilık suya zencefil + limon 10–15 dakika nazik nefes: Dirga Swasam, Nadi Shodhana (dengeleyici), Ujjayi (hafif ısıtıcı).

Agni’yi koruyan ritim:

Sabah sıcak kahvaltı

Sabah sıcak kahvaltı Öğlen daha ağır yemek

Öğlen daha ağır yemek Akşam çok hafif ve erken yemek. Çünkü Agni akşam saatlerinde yavaşlar, bu yüzden hafifliği tercih edebilirsiniz.

Öğleden sonra mini ritüeller:

Alt karın bölgesine sıcak kompres

Alt karın bölgesine sıcak kompres 5 dk Samavritti (kutu nefesi)

5 dk Samavritti (kutu nefesi) 1 fincan zencefil-tarçın çayı

Uyumadan önce derin dinlenme:

Altı damla Brahmi veya Jatamansi yağını ayaklara sürmek.

Altı damla Brahmi veya Jatamansi yağını ayaklara sürmek. Ilık süt + safran (Ojas artırıcı)

Ilık süt + safran (Ojas artırıcı) 10 dk Yin tarzı gerinmeler

10 dk Yin tarzı gerinmeler Kısa bir beden tarama meditasyonu

Nefes & Meditasyon önerileri

Bu dönemde yaptığımız nefes ve meditasyon, dışarıdaki soğuğa karşı içeride bir “soba” yakmak gibidir. İçsel ısınızı artırmanın yollarını keşfedin.

Pranayama (Nefes Çalışmaları):

Nadi Shodhana (dengeleyici)

Nadi Shodhana (dengeleyici) Ujjayi (ısınma)

Ujjayi (ısınma) Bhramari (sinir sistemini sakinleştirir)

Bhramari (sinir sistemini sakinleştirir) Mridu Kapalabhati (çok hafif, yumuşak versiyon)

✱ Neden yumuşak? Yoğun nefes teknikleri (Bhastrika, yoğun Kapalabhati) Vata’yı aşırı tetikleyerek sinir sistemini daha da yorabilir ve kurutabilir. Bu yüzden Mridu (çok hafif, yumuşak) çalışmalara odaklanın.

Meditasyon temaları

İçsel sıcaklık, köklenme, topraklanma çalışmaları.

İçsel sıcaklık, köklenme, topraklanma çalışmaları. Mevsimin ruh hali, bedenin bir mağara gibi içe dönmesi ve “sessizliğin derinliği” temalı farkındalık çalışmaları zihinsel dayanıklılığı artırır.

Mevsimin ruh hali, bedenin bir mağara gibi içe dönmesi ve “sessizliğin derinliği” temalı farkındalık çalışmaları zihinsel dayanıklılığı artırır. “Shishira’ya hazırlanan doğa” temalı farkındalık çalışmaları.

Hareket & Yoga pratikleri

Isıtan seriler: Güneşi selamlamanın yumuşak varyasyonları, omurga twistleri, kalça açıcılar, göğüs açıcı seri ile bedeni nazikçe ısıtın.

Yatıştırıcı Yin + restoratif: Uygulamayı derin ve onarıcı şekilde bitirin. Kendinizi yastık, battaniye gibi ürünlerle sarıp sarmalayın.

Supta baddha konasana

Supta baddha konasana Matsyasana

Matsyasana Balasana

Balasana Viparita karani

Viparita karani Uzun süreli Paschimottanasana

Hemanta için ideal süre

35–45 dk ısıtan akış

35–45 dk ısıtan akış 15 dk yumuşak Yin

15 dk yumuşak Yin 10 dk nefes

10 dk nefes 10 dk meditasyon

Bitkisel destekler ve içsel iyileştiriciler

Isıtan ve güçlendiren rasayanalar: Ashwagandha (stres & uykuda destek), Shatavari (dokuları besler), Guduchi (bağışıklık), Trikatu (agni desteği).

Isıtan ve güçlendiren rasayanalar: Ashwagandha (stres & uykuda destek), Shatavari (dokuları besler), Guduchi (bağışıklık), Trikatu (agni desteği). Sindirimi destekleyen karışım: Zencefil + karabiber + kakuleyi yemekten 20 dakika önce sıcak suyla içmek, Agni’yi yemek için hazırlayan iştah açıcı bir ritüeldir.

Ritüeller - Zihinsel & Enerjisel temizlik

Hemanta, içe dönüş mevsimidir. Ayurveda’da bu dönem: Svadhyaya (kendine bakma), Mouna (sessizlik), ılık banyo ve yağlı nazal bakım (Nasya) dönemidir.

Enerji düzenleme önerileri:

Sabah 3–5 dk diyafram nefesi

Sabah 3–5 dk diyafram nefesi Gün içinde 1 kere Prana Mudra

Gün içinde 1 kere Prana Mudra Akşam 10 dk Yoga Nidra

Akşam 10 dk Yoga Nidra Bedeni battaniyeye sararak yapılan topraklanma meditasyonu

Uyku ve sinir sistemi düzeni:

En geç 22:00’da yatın.

En geç 22:00’da yatın. Yatmadan 2 saat önce ekrana veda edin.

Yatmadan 2 saat önce ekrana veda edin. Ağır yemekten kaçının.

Ağır yemekten kaçının. Isıtıcı bitki çayı; melisa, tarçın vb tüketin.

Isıtıcı bitki çayı; melisa, tarçın vb tüketin. Özellikle Vata tipi kişiler için ayaklara ghee masajı uygulayın.

Hemanata mevsiminin ana prensibi

“Vata’yı sakinleştir, Agni’yi koru, Ojas’ı yükselt.” Beden bu mevsimde güçlenir, zihinsel dayanıklılık artar, duygusal sabitlik derinleşir. Ayurveda sizden mükemmel olmanızı beklemez. Sadece rutininize bir damla ghee, beş dakika sessizlik veya ılık bir masaj ekleyerek bile, doğanın akışıyla müthiş bir uyum yakalayabilirsiniz. Bu kış, kendinize en büyük iyiliği yapın: Dışarıdaki soğuğa karşı, içerideki kozanızı örün ve kendinize iyi bakın.