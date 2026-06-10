Hemanta mevsimi nedir? Ayurveda’ya göre kışa hazırlık rehberi
Yazı: Dr. Neslihan İskit
Hemanta mevsimi (geç sonbahar-erken kış) Ayurveda’da en besleyici, en kuvvetlendirici dönemlerden biri olarak kabul edilir. İşte bu dönem, doğanın kendini içe çektiği, adeta bir koza ördüğü zamandır. Hava soğur, rüzgar artar, toprak ağırlaşır. Bedenimiz ise Vata’nın soğuk, kuru ve hafif niteliklerinden etkilenir. Tam da bu nedenle Hemanta; dış dünyanın hareketliliğini yavaşlatıp; güçlenme, dokuları besleme (dhatu poshana) ve bağışıklığı derinleştirme mevsimidir. Yoga, nefes ve meditasyon alanında çalışan biriyseniz, Hemanta sizin için adeta Prana (yaşam enerjisi) biriktirme, sinir sistemini derinlemesine sakinleştirme ve içsel ısıyı dengeleme zamanıdır. Unutmayın, bu mevsimde içeriye ne koyarsanız, baharda o güce sahip olursunuz.
Hemanta'nın Avurvedik niteliği
Bu dönemde doğanın niteliklerini anlamak, neden bazı kuralların geçerli olduğunu görmemizi sağlar. Hemanta mevsiminin temel nitelikleri şunlardır:
Ağır (guru), Yağlı (snigdha), İstikrarlı (sthira), Soğuk (shita), Keskin rüzgârlı (vata-provoking). Bu soğuk, rüzgarlı nitelikler her ne kadar Vata doshayı artırsa da, Hemanta’nın en büyük sırrı, sindirim ateşimiz olan Agni’nin bu dönemde en güçlü halinde olmasıdır. Mevsim soğudukça, bedenimiz kendini ısıtmak için daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar. Bu durum, sindirim sistemimizi bir fırın gibi çalıştırır ve ağır, besleyici gıdaları bile kolayca hazmedebilmemizi sağlar. İşte bu yüzden Ayurveda, Hemanta’yı en iyi beslenme ve kuvvetlenme zamanı olarak görür; çünkü yediğimiz her şey, dokularımıza en verimli şekilde ulaşır.
Hemanta mevsimi beslenme önerileri
Agni’miz güçlü olduğu için, onu memnun edecek ve dokularımızı derinlemesine besleyecek seçimler yapmalıyız. Mutfağımız adeta bu mevsimde bir şifa alanına dönüşür.
Agni güçlüdür: Besleyici yiyecekler hazmı destekler
- Ilık, yağlı, doyurucu yemekler
- Ghee, susam yağı
- Yoğun çorbalar: Mercimek, kök sebze, havuç, kabak
- Ilık baharatlar: Zencefil, karabiber, tarçın, kimyon, rezene
- Sıcak tahıllar: Sütlü yulaf, pirinç lapası (kheer), sıcak kinoa
- Protein: Yumurta, mercimek, nohut, siyah fasulye
- Sağlıklı yağlar: Avokado, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı
Dokuları besleyen (Ojas artıran) gıdalar
- Sütle pişmiş hurma & incir
- Badem, ceviz, kaju
- Bal (sıcakla pişirilmez)
- Safranlı sıcak süt
- Chyawanprash sabah 1 kaşık
Vata’yı artıranları azaltın
- Çiğ salatalar
- Soğuk içecekler
- Dondurma, soğuk yoğurt
- Aşırı kahve
- Rüzgârda uzun süre kalmak
✱ Neden azaltmalı? Vücut zaten dışarıdan gelen soğukla mücadele ederken, çiğ ve soğuk gıdalar sindirim ateşini aniden düşürür, bu da bağışıklığı zayıflatır. O yüzden bu mevsimde salata, dondurma veya soğuk içecekler yerine sıcak ve pişmiş olanı tercih edin.
Günlük rutin (Dinacharya)
Kışın sinir sistemimiz kuru ve soğuk havadan dolayı gerginleşebilir. Bu yüzden günlük rutinimizi (Dinacharya) bir koza gibi tasarlamalıyız. Unutmayın, kusursuz olmaya çalışmanıza gerek yok. Başlangıçta bu önerilerden bir veya iki maddeyi hayatınıza katmanız bile büyük fark yaratır ve iyi bir ilk adımdır.
Sıcak duş & Abhyanga (yağ masajı):
- Özellikle eklemler, bel, kalça, ayak tabanları
- Bu uygulama Vata’yı muazzam derecede sakinleştirir
✱ Neden Abhyanga? Kuru ve soğuk Vata enerjisini anında dengelemenin en etkili yoludur. Her gün
susam yağı ile 10–15 dakika Abhyanga (tüm bedene masaj) yaparak cildi beslemek ve eklemleri yağlamak, sinir sistemini derinlemesine sakinleştirir.
Güne başlarken:
- Ilık suya zencefil + limon
- 10–15 dakika nazik nefes: Dirga Swasam, Nadi Shodhana (dengeleyici), Ujjayi (hafif ısıtıcı).
Agni’yi koruyan ritim:
- Sabah sıcak kahvaltı
- Öğlen daha ağır yemek
- Akşam çok hafif ve erken yemek. Çünkü Agni akşam saatlerinde yavaşlar, bu yüzden hafifliği tercih edebilirsiniz.
Öğleden sonra mini ritüeller:
- Alt karın bölgesine sıcak kompres
- 5 dk Samavritti (kutu nefesi)
- 1 fincan zencefil-tarçın çayı
Uyumadan önce derin dinlenme:
- Altı damla Brahmi veya Jatamansi yağını ayaklara sürmek.
- Ilık süt + safran (Ojas artırıcı)
- 10 dk Yin tarzı gerinmeler
- Kısa bir beden tarama meditasyonu
Nefes & Meditasyon önerileri
Bu dönemde yaptığımız nefes ve meditasyon, dışarıdaki soğuğa karşı içeride bir “soba” yakmak gibidir. İçsel ısınızı artırmanın yollarını keşfedin.
Pranayama (Nefes Çalışmaları):
- Nadi Shodhana (dengeleyici)
- Ujjayi (ısınma)
- Bhramari (sinir sistemini sakinleştirir)
- Mridu Kapalabhati (çok hafif, yumuşak versiyon)
✱ Neden yumuşak? Yoğun nefes teknikleri (Bhastrika, yoğun Kapalabhati) Vata’yı aşırı tetikleyerek sinir sistemini daha da yorabilir ve kurutabilir. Bu yüzden Mridu (çok hafif, yumuşak) çalışmalara odaklanın.
Meditasyon temaları
- İçsel sıcaklık, köklenme, topraklanma çalışmaları.
- Mevsimin ruh hali, bedenin bir mağara gibi içe dönmesi ve “sessizliğin derinliği” temalı farkındalık çalışmaları zihinsel dayanıklılığı artırır.
- “Shishira’ya hazırlanan doğa” temalı farkındalık çalışmaları.
Hareket & Yoga pratikleri
Isıtan seriler: Güneşi selamlamanın yumuşak varyasyonları, omurga twistleri, kalça açıcılar, göğüs açıcı seri ile bedeni nazikçe ısıtın.
Yatıştırıcı Yin + restoratif: Uygulamayı derin ve onarıcı şekilde bitirin. Kendinizi yastık, battaniye gibi ürünlerle sarıp sarmalayın.
- Supta baddha konasana
- Matsyasana
- Balasana
- Viparita karani
- Uzun süreli Paschimottanasana
Hemanta için ideal süre
- 35–45 dk ısıtan akış
- 15 dk yumuşak Yin
- 10 dk nefes
- 10 dk meditasyon
Bitkisel destekler ve içsel iyileştiriciler
- Isıtan ve güçlendiren rasayanalar: Ashwagandha (stres & uykuda destek), Shatavari (dokuları besler), Guduchi (bağışıklık), Trikatu (agni desteği).
- Sindirimi destekleyen karışım: Zencefil + karabiber + kakuleyi yemekten 20 dakika önce sıcak suyla içmek, Agni’yi yemek için hazırlayan iştah açıcı bir ritüeldir.
Ritüeller - Zihinsel & Enerjisel temizlik
Hemanta, içe dönüş mevsimidir. Ayurveda’da bu dönem: Svadhyaya (kendine bakma), Mouna (sessizlik), ılık banyo ve yağlı nazal bakım (Nasya) dönemidir.
Enerji düzenleme önerileri:
- Sabah 3–5 dk diyafram nefesi
- Gün içinde 1 kere Prana Mudra
- Akşam 10 dk Yoga Nidra
- Bedeni battaniyeye sararak yapılan topraklanma meditasyonu
Uyku ve sinir sistemi düzeni:
- En geç 22:00’da yatın.
- Yatmadan 2 saat önce ekrana veda edin.
- Ağır yemekten kaçının.
- Isıtıcı bitki çayı; melisa, tarçın vb tüketin.
- Özellikle Vata tipi kişiler için ayaklara ghee masajı uygulayın.
Hemanata mevsiminin ana prensibi
“Vata’yı sakinleştir, Agni’yi koru, Ojas’ı yükselt.” Beden bu mevsimde güçlenir, zihinsel dayanıklılık artar, duygusal sabitlik derinleşir. Ayurveda sizden mükemmel olmanızı beklemez. Sadece rutininize bir damla ghee, beş dakika sessizlik veya ılık bir masaj ekleyerek bile, doğanın akışıyla müthiş bir uyum yakalayabilirsiniz. Bu kış, kendinize en büyük iyiliği yapın: Dışarıdaki soğuğa karşı, içerideki kozanızı örün ve kendinize iyi bakın.