Genel
2 dk okunma süresi
Auto Show

Hiç Şarj Etmeden İstanbul’dan İzmir’e

Togg’un yeni modeli T10F ile İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi, hiç şarj etmeden yapmaya çalıştık.

Bataryası dolu bir elektrikli araçla İstanbul’dan çıkıp, otoyol sürüşüyle İzmir’e varabilir miyiz sorusunun cevabını aradık. Togg’un yeni modeli T10F’in uzun menzilli (88,5 kWh) versiyonuyla bu denemeyi gerçekleştirdik.

Auto Show Dergisi / Aralık 2025-Ocak 2026

Sabiha Gökçen havalimanından yüzde 99 yakıtla çıkıp, hiç şarj etmeden ve 2 kez kahve molası, bir kez de yemek molası vererek, İzmir Alsancak’taki otelimize, yavaş bir tempoyla, vardık. İzmir’e vardığımızda bataryamızda hala, 90 km daha yapabilecek kadar, yüzde 18 şarj mevcuttu. Hava sıcaklığı gün boyu 20 derece civarında idi ancak rüzgârlı bir gündü ve öğleden sonrasında rüzgarı karşıdan aldık.

Yaptığımız toplam yol 440 km oldu. Şehir içinde elektrikli araçlarda, rejenerasyon sayesinde menzil çok daha uzun oluşurken, uzun yol ve sabit yüksek hızlar, elektrikli araçla sürüşte daha kötü bir senaryo ancak elektrikli araç kullanıcıları senede en az bir iki kez uzun yol yapmak durumunda kalabiliyor. Böylesi zamanlarda da DC hızlı şarj imdada yetişiyor.

Elbette bizimkisi bir denemeydi ve acil durumda yavaş giderek bu yolun, aracı şarj etmeden yapılabileceğini gördük. Normal kullanımda elektrikli araç kullanıcıları bu yolu 110 km/s ortalama ile yapıyor, orta noktada mola verdiklerinde de aracı yüzde 80’e kadar şarj edip, yollarına devam ediyorlar. Doğru kullanım senaryosu da bu olmalı zaten. Deneme sırasında kullandığımız test aracı Togg T10F V2 uzun menzil idi. Bu modelde 88,5 kWh’lik NMC batarya mevcut. Açıklanan karma menzil 610 km, ortalama tüketim ise 17,4 kWh/100 km.

SONUÇ

HIRANT KASAPOĞLU

Yaptığımız bu test sayesinde, mecbur kalındığında, yavaş tempoyla giderek, İstanbul-İzmir gibi 450 km’lik bir otoyolun ve hatta daha fazlasının, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip bir elektrikli araçla kat edilebileceğini gördük.


