Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye 2026’da yeni modellerini tanıtacak

Anadolu Isuzu, 17-19 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Busworld Türkiye 2026 fuarına, son teknolojiyle geliştirilen yeni nesil araçlarıyla katılacak. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge gücüyle geliştirilen modeller, günümüz mobilite ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin ulaşım beklentilerine de yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Otobüs sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Busworld Türkiye’de Anadolu Isuzu; Yeni NovoLux, NovoCiti Volt, Grand Toro XL ve Citiport 12 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Markanın ürün gamında yer alan bu araçlar, konfor, verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarıyla öne çıkıyor. Sürdürülebilir teknolojilere yatırım yaparak çevre dostu üretim süreçlerini güçlendiren Anadolu Isuzu, aynı zamanda dijitalleşme, satış sonrası hizmetler ve yeni iş birlikleri alanlarında da çalışmalarını sürdürüyor. Farklı kullanım alanlarına ve beklentilere hitap eden yenilikçi araçlarıyla marka, hem yerel hem de uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Avrupa’da özellikle yerel yönetimlerden yoğun ilgi gören NovoCiti Volt, mevcut platformu üzerine geliştirilen yeni nesil özellikleriyle şehir içi toplu taşımada verimlilik ve konforu bir arada sunuyor. Dar şehir sokakları ve orta yoğunluklu hatlar için optimize edilen model, sıfır emisyonlu ve çevre dostu motoruyla sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkı sağlıyor. Artırılmış yolcu konforu, geliştirilmiş enerji verimliliği ve güçlü şarj altyapısıyla öne çıkan NovoCiti Volt, şehirlerin geleceğin mobilite ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Toplu ulaşımda yüksek performansıyla dikkat çeken Citiport 12 ise enerji verimliliği, dayanıklılığı ve operasyonel avantajlarıyla fark yaratıyor. Ergonomik tasarımı ve üstün konfor özellikleri sayesinde hem yolcu deneyimini iyileştiren hem de çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi sunan Citiport 12, alçak tabanlı yapısıyla erişilebilirliği artırıyor. Engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için rampalar, yolcu bilgilendirme ekranları, gelişmiş klima ve ısıtma sistemleri, enerji tasarruflu LED aydınlatmalar ve durak anons sistemleri gibi donanımlarıyla modern şehir içi ulaşımın beklentilerini karşılıyor.

Grand Toro XL servis hizmetleri, turizm ve havaalanı taşımacılığı için ideal

Anadolu Isuzu’nun en tanınmış ve başarısını kanıtlamış modellerinden Grand Toro’nun yüksek yolcu kapasiteli yeni versiyonu Grand Toro XL ise büyüyen taşımacılık ihtiyaçlarına güçlü bir çözüm sunuyor. Daha büyük boyutları ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Grand Toro XL, kısa ve orta mesafeli servis hizmetleri, turizm organizasyonları ve havaalanı taşımacılığı için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde yeniden ölçeklendirilen ve 41 yolcu kapasitesine sahip model; yüksek performansı, operasyonel verimliliği ve işletme avantajlarının yanı sıra gelişmiş güvenlik donanımlarıyla segmentinde fark yaratıyor.

Turizm ve servis taşımacılığı alanında güçlü bir konuma sahip olan Yeni NovoLux ise tasarım, donanım ve teknolojik altyapısında gerçekleştirilen kapsamlı geliştirmelerle segmentindeki iddiasını daha da güçlendiriyor. Çok yönlü kullanım imkânı sunan yapısı, artırılmış güvenlik sistemleri ve konfor odaklı iç mekân iyileştirmeleriyle öne çıkan Yeni NovoLux, işletmecilere daha yüksek verimlilik sağlarken yolculara da daha güvenli, konforlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor.