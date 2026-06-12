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Auto Show

400 milyon Euro’luk yatırımın ilk meyvesi: Renault Boreal Türkiye'de satışta

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Renault’nun Türkiye’de üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal, Türkiye’de satışa sunuluyor. OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon Euro’luk yatırım kararının önemli adımlarından biri olan Boreal hem Türkiye ekonomisine hem de otomotiv sektörüne önemli katkılar sunacak yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek olan Renault Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına girerek kullanıcılara önemli bir avantaj sunuyor. Bu kapsamda kullanıcılar, 200.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor.

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