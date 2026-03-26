İronik tasarım: 'Peekaboo'nun içindeki güzellik

Fendi’nin ikonik ‘Peekaboo’ çantası, 2026 İlkbahar-Yaz sezonunda iç dünyasını gözler önüne seriyor. Minimal dış formunun ardında saklanan payet, kristal ve boncuk işlemeleri, markanın ustalığını vurguluyor.

2008 yılında tasarlanan ‘Peekaboo’, Fendi’nin en ikonik tasarımlarından biri olarak öne çıkıyor. Adını çocukların oynadığı ‘peekaboo’ oyunundan alan çanta, sade ve zarif dış görünümünün ardında sürpriz detaylar saklıyor. Kilit detayı açıldığında ortaya çıkan kıvrımlı form, tasarımın eğlenceli ve ironik ruhunu yansıtıyor.

2026 İlkbahar-Yaz sezonunda Peekaboo, markanın DNA’sına geri dönüyor. Çantanın sade dış yüzeyi açıldığında iç kısmında payetler, boncuklar, zımbalar ve kristallerden oluşan göz alıcı süslemeler ortaya çıkıyor. Tüm bu detaylar, markanın zanaatkarları tarafından tamamen elde hazırlanıyor.

Koleksiyonda mor payetlerle süslenmiş maun tonlarındaki modellerden turkuaz ve yeşil tonlarının asimetrik payetlerle buluştuğu tasarımlara kadar farklı yorumlar dikkat çekiyor. Sarı bir modelin iç yüzeyinde üç boyutlu çiçek zımbalarından oluşan mozaik yer alırken, kristal çiçek motifleri tasarıma mücevheri andıran bir etki katıyor.

Koleksiyonun en özel parçalarından biri ise pembe vizondan üretilen ve çok renkli boncuk işlemeleriyle süslenen model. Soyut çiçek motifleriyle işlenen bu çantanın tamamlanması 200 saati aşan bir el işçiliği gerektiriyor.

‘Peekaboo, sade dış görünümünün ardında sakladığı el işçiliği detaylarıyla sürpriz bir ‘iç güzellik’ ortaya koyuyor.