İstanbul'da yazın kaçırılmayacak etkinlikleri 2026

Bütün kış beklenen o an sonunda geldi. Güneş yüzünü gösterdi, kalın giysiler dolapların en arkasına kaldırıldı ve içinizdeki kıpır kıpır yaz enerjisi yeniden canlandı. Şimdi açık havanın, uzun günlerin ve şehrin hiç durmayan ritminin tadını çıkarma zamanı. Konserlerden festivallere, sergilerden ilham veren performanslara uzanan bu dopdolu seçkiyle, yazın ruhunu doyasıya yaşayacağınız en özel etkinlikleri bir araya getirdik.

Japon pop kültürünün renkli dünyasını heavy metal’in sert ve karanlık tınılarıyla çarpıştıran Babymetal, sınırları yıkan sahne şovuyla geliyor! Tüm dünyayı kasıp kavuran bu eşsiz “kawaii metal” fırtınasına kapılmak ve daha önce hiç yaşamadığınız görsel ve işitsel bir deneyime tanıklık etmek için yerinizi şimdiden ayırtın.

1 Temmuz, Lifepark, 21:00, 2.970-10.800 TL biletix.com

Mac DeMarco

Bağımsız müziğin en rahat isimlerinden Mac DeMarco, lo-fi estetiğiyle harmanladığı telaşsız melodilerini dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Kaygısız vokalleri ve yumuşak gitar tınılarıyla şekillenen bu performans, şehrin hızına keyifli bir es verip müziğin sükunet dolu halini deneyimlemek isteyenlere kusursuz bir kaçış noktası sunuyor.

2 Temmuz, Küçükçiftlik Park, 22:00, 3.400-8.000 TL bubilet.com.tr

The Offspring

Punk rock dünyasının efsanevi ismi The Offspring, nesillerin marşı haline gelmiş şarkılarıyla tozu dumana katmaya hazırlanıyor! “Pretty Fly” ve “The Kids Aren’t Alright” gibi unutulmaz hitleri avaz avaz söylemek ve 90’ların o tanıdık asi ruhunu iliklerinize kadar hissetmek için bu isyankar buluşmayı sakın kaçırmayın.

10 Temmuz, Lifepark, 21:00, 3.000-8.000 TL biletix.com

Sun Ra Arkestra

Caz müziğini evrensel bir boyuta taşıyan ve afrofütürizm akımının öncülerinden olan Sun Ra Arkestra, kozmik tınılarıyla sahnede adeta büyü yapıyor. Geleneksel caz kalıplarını yıkan bu efsanevi topluluk, dinleyicileri uzay boşluğunda mistik bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

12-13 Temmuz, Komünite, 20:30, 1.200 TL pass.paribu.com

Gorillaz

Müzik dünyasının kurallarını baştan yazan tarihin en ünlü sanal grubu Gorillaz, görsel ve işitsel bir şölenle şehre iniyor. Damon Albarn’ın çok yönlü müzikal dehası ve Jamie Hewlett’in çarpıcı çizimleriyle hayat bulan bu ikonik ekip; hip-hop, rock ve elektronik tınıları kusursuzca harmanlayarak izleyicileri boyutlar arası bir yolculuğa çıkarıyor. 2D, Murdoc, Noodle ve Russel’ın dev ekranlardan yansıyan silüetleri eşliğinde, kültleşmiş hit parçalara hep bir ağızdan eşlik edilecek benzersiz bir konser deneyimi kapıda.

14 Temmuz, Parkorman, 21:30, 6.000-10.000 TL biletix.com

K-Pop Günleri

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca tutkulu hayranı peşinden sürükleyen K-Pop fırtınası, Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük buluşmasına hazırlanıyor. Küresel müzik endüstrisinin zirvesine yerleşen bu durdurulamaz akımın en popüler temsilcilerinden bazıları, nefes kesen sahne şovları için bir araya geliyor. Görsel ve işitsel bir şölen vadeden bu iki günlük maratonun ilk akşamında büyüleyici performansıyla KWON EUNBI ve hemen ardından sınır tanımayan koreografileriyle ATEEZ sahnede olacak. İkinci gün ise coşku hız kesmeden devam ediyor; ikonik hitleriyle SUNMI ve iddialı duruşlarıyla MONSTA X, müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek muazzam bir festival deneyimi sunacak.

14-15 Ağustos, Festival Park, Kapı açılış: 16:00, 4.800-9.600 TL biletix.com

Bu Yaz Ailelerin Buluşma Noktası: Family Club

Bu yaz Bonus Parkorman, aileler ve çocuklar için doğayla iç içe yeni bir buluşma noktasına dönüşüyor. Gymy Kids ve Bonus Parkorman’ın, Family Club çatısı altında hayata geçirdikleri yeni iş birliği kapsamında yaz boyunca; çocuklar spor, sanat ve doğayla buluşurken ailelere de şehir içinde yeni bir deneyim alanı sunulacak. Family Club’ın kapsamlı açılışı ise Eylül ayında gerçekleşecek büyük bir şenlikle yapılacak.

Yaz programı ile ilgi ve rezervasyon için: +90 535 974 18 70

Contemporary Istanbul

Çağdaş sanatın kalbi, eylül ayında Tersane Istanbul’un yenilenen tarihi dokusunda atacak. 21’inci edisyonuyla Haliç kıyısında yepyeni bir sayfa açan Contemporary Istanbul, bu yıl odağına Asya’nın yükselen sanatsal dinamiklerini alırken, “New Grounds” bölümüyle de taze keşiflere alan tanıyor. 24-27 Eylül tarihleri arasında kapılarını açacak olan fuar; alanında öncü isimleri ağırlayan ufuk açıcı panelleri, kamusal sanat projeleri ve genç yetenekleri kucaklayan yenilikçi yapısıyla sanat tutkunlarına sınırları aşan zengin bir kültürel deneyim vadediyor.

24-27 Eylül, Tersane İstanbul ci.com.tr

Matt Berninger

The National grubunun karizmatik solisti Matt Berninger, o tanıdık bariton sesi ve melankolik hikâye anlatıcılığıyla dinleyicileri kendi iç dünyasında bir tura çıkarıyor. Bağımsız rock sahnesinin bu usta isminin solo çalışmaları, samimi itirafları ve derinlikli enstrümantasyonuyla sakin ama çarpıcı bir etki bırakıyor.

13 Temmuz, Jolly Joker Ataşehir, 21:00, 1.710 TL biletix.com

Bodyguard Müzikali

Whitney Houston ve Kevin Costner’ın başrollerini paylaştığı 1992 yapımı filmden uyarlanan The Bodyguard müzikali, orijinal uluslararası kadrosuyla ilk kez Türkiye’ye geliyor. 11-20 Eylül tarihleri arasında yalnızca on gün boyunca izleyiciyle buluşacak olan prodüksiyon; I Will Always Love You ve I Wanna Dance With Somebody gibi müzik tarihine kazınan hitleri iddialı canlı performanslarla taçlandıracak. Aşk, şöhret ve tehlike üçgeninde şekillenen sürükleyici hikâyesi, dinamik koreografileri ve çarpıcı sahne tasarımıyla The Bodyguard, sonbahar sezonunun en çok konuşulacak gösterilerinden biri olmaya aday.

11-20 Eylül, Zorlu PSM, 20:30, 1.500-7.500 TL passo.com.tr

Müzede Fado Gecesi

Arkeoloji Müzesi’nin eşsiz avlusu, Portekiz’in köklü melankolisini ağırlamaya hazırlanıyor. Gecenin merkezinde güçlü vokaliyle dinleyenleri büyüleyen, türün modern elçilerinden Sara Correia var. Asırlık çınarların ve antik eserlerin gölgesinde yankılanacak bu tutkulu melodiler, müzikseverlere hüznün, aşkın ve başkaldırının iç içe geçtiği sarsıcı bir dinleti vadediyor.

25 Haziran, İstanbul Arkeoloji Müzesi, 21:00, 50-3.750 TL passo.com.tr

Ormanda Klasik & Akustik

Şehrin bitmeyen uğultusuna kısa bir mola verip doğanın dinginliğine sığınmak isteyenler için harika bir kaçış rotası: Ormanda Klasik & Akustik. Ağaçların arasından süzülen klasik ve akustik melodiler, yeşilin huzur veren dokusuyla bütünleşerek dinleyicilere zamanın yavaşladığı benzersiz bir deneyim yaşatıyor.

27 Haziran, LifePark, 15:00, 1.500 TL bubilet.com.tr

Blok3: La Catedral

Blok3, 120 kişilik dev bir senfoni orkestrasıyla sahneye çıkıyor. Bizi kim bilir nasıl efsane bir gece bekliyor…

28 Haziran, BJK Stadyumu, 21:00, 750 TL bubilet.com.tr

Bülent Ersoy

Türk sanat müziğinin “Diva”sı Bülent Ersoy, o eşsiz ve görkemli sesiyle dinleyicilerine her zamanki gibi ihtişamlı bir müzik ziyafeti sunuyor. Klasikleşmiş eserlere getirdiği benzersiz yorum ve sahnede yarattığı devasa aurayla şekillenen konser, musiki tutkunları için unutulmaz bir deneyim olacak.

17-18 Temmuz, Jolly Joker Atakent ve Kartal, 21:00, 1.710 TL biletix.com

Aja Monet

Sürrealist şiiri caz tınılarıyla ustaca birleştiren Aja Monet, kelimelerin ve ritmin gücüyle büyüleyici bir hikâye anlatıcılığı sunuyor. Toplumsal meseleleri ve bireysel deneyimleri sahnede adeta bir ayine dönüştüren sanatçı, dinleyicileri düşünmeye ve hissetmeye davet eden çarpıcı bir spoken-word performansı sergiliyor.

26 Ağustos, Komünite, 21:00, 950 TL pass.paribu.com

Gogol Bordello

Çingene punk akımının tartışmasız en çılgın temsilcisi Gogol Bordello, sahnede tam anlamıyla bir müzikal isyan başlatmaya hazırlanıyor. Eugene Hütz önderliğinde sınırları zorlayan topluluk, yüksek tempolu ritimleri ve çok kültürlü ezgileriyle dinleyicileri coşku dolu bir kutlamanın içine çekiyor.

5 Eylül, JJ Arena Ataşehir, 22:00, 1.398 TL biletix.com

Jojo Mayer

Bateri çalma tekniklerini elektronik müziğin dinamikleriyle birleştiren dahi müzisyen Jojo Mayer, ritim algısını bambaşka bir boyuta taşıyor. Akustik enstrümanlarla drum and bass temposunu kusursuzca sentezleyen bu virtüöz, müzikal sınırları ortadan kaldıran hipnotik bir performansa imza atıyor.

11 Eylül, Komünite, 21:00, 1.200 TL pass.paribu.com

Anyma

Elektronik müziği görsellerle harmanlayarak sınırları aşan DJ ve prodüktör Anyma, yeni turnesiyle dünyayı gezmeye başlıyor. Coachella’da ilk kez sergilediği ve ses dizilimlerini çağdaş sanatla birleştiren bu çarpıcı görsel-işitsel şov, katılımcıları sadece dinleyici olmaktan çıkarıp bütünüyle dönüştürücü ve sinematik bir evrenin içine çekecek.

12 Eylül, Ataköy Marina, Kapı açılış: 16:00, 5.480,50-33.900 TL passo.com.tr

The Sisters Of Mercy

Gotik rock ve post-punk dünyasının kült gruplarından The Sisters of Mercy, karanlık ve melankolik tınılarıyla müzikseverleri kendi dünyasına çekiyor. Andrew Eldritch’in derin vokali ve karakteristik drum-machine ritimleriyle şekillenen bu performans, türün hayranları için kaçırılmayacak bir nostalji fırtınası…

14 Eylül, Paribu Art, 21:00, 1.950 TL pass.paribu.com

PSM Loves Summer

Zorlu PSM’nin yaz aylarına damga vuran konser serisi festivali, 5’inci yılında da uluslararası müzik efsanelerini ağırlayacak. Yaz boyunca şehrin ritmini belirleyecek olan bu uzun soluklu maraton; Moby, The Prodigy, Sex Pistols ve Skunk Anansie gibi her biri kendi türünün öncüsü olan dev kadrosuyla müzikseverlere unutulmaz bir müzikal şölen sunacak.

MOBY: 29 Haziran, 21:30, 2.497,50-7.800 TL

Sex Pistols: 25 Temmuz, 21:30, 1.942,50-5.500 TL

Skunk Anansie: 30 Temmuz, 21:30, 1.276,50-1.831,50 TL

The Prodigy: 7 Ağustos, 21:30, 2.497,50-7.770 TL

passo.com.tr

Soundscape Festival

Doğa ve müziğin ahengini kutlayan Soundscape Festival, üç farklı sahnede; Monolink, Be Svendsen, Satori, Kerala Dust ve TWO LANES gibi elektronik müziğin güçlü isimlerinden oluşan 30’u aşkın sanatçı derinlikli bir işitsel deneyim sunacak. Gün ışığından gecenin karanlığına kesintisiz uzanan bu iki günlük kaçamak, özenle hazırlanan gastronomi alanlarıyla katılımcılara sadece o ana ait, bütünüyle duyulara hitap eden unutulmaz bir festival vadediyor.

25-26 Temmuz, Lifepark, 1.250-5.000 TL passo.com.tr

Sunny Hill Festival 2026

Dünya yıldızlarını Balkanlar’da buluşturan, Dua Lipa ve babasının öncülüğündeki Sunny Hill Festival, 2026 yazında da sınırları aşan devasa bir şölene ev sahipliği yapıyor. Küresel pop, hip-hop ve elektronik müzik sahnesinin en çarpıcı isimlerini Priştine’de ağırlayan festival, bölgenin dinamik ruhunu yansıtan unutulmaz performanslarla müzikseverleri kucaklıyor. Üstelik bu yılki görkemli kadroda bizden biri var: Manifest!

31 Temmuz-2 Ağustos, festival alanı, 9.282,00-27.703,50 TL passo.com.tr

İstanbul Festivali

Bu senenin en dikkat çekici gecelerinden biri kuşkusuz elektronik müziğin dünya çapında bilinen isimlerinden Argy’ye ait olacak. Standart bir DJ setinin çok ötesine geçen bu performans; büyüleyici görsel şovları, çarpıcı sahne tasarımı ve yüksek enerjisiyle katılımcılara uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir deneyim sunuyor.

1-16 Ağustos, Festival Park, Kapı açılış: 16:00 istanbulfestivali.com

O’Padel Summet Fest

Türkiye’nin ilk padel odaklı açık hava spor festivali O’Padel Summer Fest, Şile’de Suma Disanje’nde, O’Wellness ile birlikte düzenleniyor. Etkinlik; dünya standartlarında 7 padel kortundan oluşan özel alanı, wellness deneyimleri, spor aktiviteleri ve festival atmosferini bir araya getiriyor.

27-28 Haziran, Suma Disanje, Festival programı ve yer ayırtmak için: owellness.tr/o-padel-yaz-festivali

Cosmic Change

Leif Trenkler, Cosmic Change başlıklı kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Villa İpranosyan’ın tarihi dokusunda yer alan bu seçki; ışık, mimari ve hafıza ekseninde şekillenen düşsel mekanlar aracılığıyla modern yaşamın kırılgan estetiğini gözler önüne seriyor.

15 Temmuz’a dek, Sevil Dolmacı Gallery, Ücretsiz sevildolmaci.com

Canavarların Vaatleri

Ezgi Hamzaçebi küratörlüğünde izleyiciyle buluşan sergi, “canavar” olarak görülen, insan ve insan olmayan bedenlerin, hâllerin temsillerini araştıran 10 sanatçıyı bir araya getiriyor.

26 Temmuz’a dek, Hara, Ücretsiz haraistanbul.com

“Play Again” Tarhan Han’da

Beyoğlu’ndaki tarihi Tarhan Han, kısa bir süreliğine “Play Again” sergisi ile kapılarını açtı. Psikiyatrist ve ressan Dr. Rahşan Düren’in; sanat, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren eserlerinin yer aldığı sergi, oyun kavramını yalnızca bir tema olarak değil, yaşamın tekrar eden döngülerini anlamaya yönelik bir düşünce alanı olarak ele alıyor.

29 Ağustos’a kadar, Pazar ve Pazartesi hariç her gün 12.00-17.00 arasında, Ücretsiz

Rhapsody

Belçika‘daki Gallery Verduyn ile eş zamanlı hayata geçirilen Rhapsody, Narek Arzumanyan ve Artur Eranosian’ın özgün pratiklerini tek çatı altında buluşturuyor. Hareket, çeviri ve anlamın farklı kültürlerde nasıl dönüşüme uğradığını sorgulayan seçki, sanatın evrensel dilinde yeni anlamlar arayanlar için bir durak.

29 Ağustos’a dek, Galeri 77, Ücretsiz galeri77.com

Server Demirtaş - At

Server Demirtaş’ın Anri Sala’nın çarpıcı bir video eserinden aldığı ilhamla yarattığı kinetik heykeli, Bozlu Art Mongeri Binası’nın giriş katında sanatseverleri bekliyor. Sanatçının başyapıtı olarak nitelendirilen çalışma, gövdesindeki ipeksi ve hiperrealist dokuyu bacaklarındaki mekanik kurguyla kesintiye uğratarak sarsıcı bir tezatlık sunuyor.

Bozlu Art, Ücretsiz bozluartproject.com

Doğaya Sanat Çalıştayı

Kazdağları’nda gerçekleşecek olan Doğaya Sanat Programı, doğa, çevre ve kültür ile ilişki kuran sanatçıları açık çağrıya davet ediyor.

10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında acikcagri.dogayasanat.com

Bodrum Atölye Buluşmaları

Bu yıl 6.kez düzenlenen buluşma, Bodrum’un dikkat çeken atölyelerini sanatseverlerle buluşturuyor. Pernod Richard Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleşen Art Melek imzalı buluşmada; Ali Atma, Devrim Erbil, Mehmet Kutlu, Muzaffer Akyol gibi ünlü sanatçıların eserlerine yer veriyor.

5 Temmuz’a kadar... Etkinliğin merkezi Inspera Bodrum, atolyebulusmalari.com

Temas Bölgesi

RotanızıTekirdağ taraflarına çevirirseniz doğa ile sanatın kusursuzca bütünleştiği çok özel bir keşif sizi bekliyor: T. Melis Golar küratörlüğünde hayata geçirilen Temas Bölgesi, Barbare Bağları‘nda kapılarını açıyor. Dünyayı birbirine bağlı devasa ve canlı bir sistem olarak ele alan Gaia Hipotezi‘nden ilham alan seçki; toprağın altındaki yaşama, üzümün yolculuğuna ve bu unsurlar arasındaki ilişkilere adeta bir mikroskopla bakıyor. Kırsalın dinginliğinde ufuk açıcı bir sanat molası...

10 Eylül’e kadar, Barbare Bağları (Yazır Köyü, Karaağaçlık Mevkii), Ücretsiz barbarosbagevi.com

Ayvalık Uluslararası Film Festivali

Sinemanın büyüsü tatille birleşince adresimiz, Ege! Beyazperde tutkunlarını buluşturacak bu uzun soluklu maraton, 11-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Açık Hava Film Geceleri ile başlıyor. Hemen sonrasında ise 15-20 Eylül tarihlerinde Ayvalık Uluslararası Film Festivali ile devam ediyor.

15-20 Eylül, Ayvalık Belediyesi ayvalikff.org

Venedik Bienali: Türkiye Pavyonu

İKSV‘nin koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu, bu yıl Nilbar Güreş‘in ufuk açıcı Gözlerinizden Öperim (A Kiss on the Eyes) sergisiyle sanatseverleri selamlıyor. Bienalin ikonik mekanlarından Arsenale‘de yer alan çarpıcı proje, farklı coğrafyalarla sanat üzerinden derinlikli bir bağ kurmak isteyenler için eşsiz bir keşif alanı...

22 Kasım’a dek, Arsenale,12-30 Euro iksv.org

NHK Collection for Lidice

Bu sefer şehrin epey dışına çıkıyoruz ve Çekya’daki bir sergiyi önermek istiyoruz. Nahit & Huma Kabakcı Koleksiyonu’nun Çekya’daki Lidice Sanat Koleksiyonu’na yaptığı 65 eserlik kapsamlı bağış, bir sergiyle ilk kez gün yüzüne çıkacak. Huma Kabakcı yönetiminde hayata geçirilen ve Türkçe konuşulan coğrafyalardan sanatçıları odağına alan bu sergi, dayanışma ve toplumsal hafıza kavramları üzerinden farklı kuşaklar arasında güçlü bir köprü kuruyor. Ara Güler’den İpek Duben’e uzanan zengin bir sanatçı kadrosunu ağırlayan seçki, 7 Mart 2027’ye dek görülebilir.

7 Mart 2027’ye dek, Lidice Galerisi lidice.art

Yazın en keyifli akşamları için adres: Açık Hava

Yaz akşamlarının en prestijli buluşma noktası olan Harbiye Açık Hava, müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şehrin kalbinde, yıldızların altında yankılanacak unutulmaz melodiler ve dev performanslarla dolu bu özel seçki, yaz aylarının coşkusunu zirvede yaşamak isteyenler için kusursuz bir rota çiziyor.

Bülent Ortaçgil: 19 Temmuz, 21:00, 950-4.400 TL

Pink Martini: 22 Temmuz, 21:00, 1.250-5.500 TL

Sympathique ve Amado Mio gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan, dünyanın en zarif ve çok dilli müzik topluluğu Pink Martini, şehre yeniden nostalji rüzgarları estirmeye hazırlanıyor. China Forbes‘un büyüleyici vokali ve ekibin zengin repertuvarı eşliğinde; Latin ritimlerinden klasik caz tınılarına uzanan adeta müzikal bir dünya turuna çıkıyoruz.

Melike Şahin: 27-28 Temmuz ve 3-13 Ağustos, 21:00, 2.300-9.000 TL

Sıla: 31 Temmuz ve 30 Ağustos, 21:00, 1.710-15.000 TL

Edis: 19 Ağustos ve 21 Eylül, 21:00, 1.950-4.000 TL

Zülfü Livaneli & Maria Farantouri: 13 Eylül, 21:00, 2.016-8.400 TL

bubilet.com.tr

Sezon kapanışı: Babylon Soundgarden Festivali

Şehrin ritmini doğanın kalbine taşıyan Babylon Soundgarden, bu yaz müzikseverler için yine harikulade bir hafta sonu vadediyor. 22-23 Ağustos tarihlerinde Parkorman’ın yeşil dokusuyla bütünleşecek festival, müziğe doyarken ağaçların altında dans edebilmenizi sağlayacak bir kaçamak…

Jack White

The White Stripes ile hayatımıza giren ve gürültülü gitarlarının yanı sıra enerjisiyle rock dünyasının dahi çocuğu haline gelen Jack White, İstanbulluları sarsmaya geliyor. Efsanevi riffleri ve kendine has vokaliyle bu performansı izlerken müzik ve zamanın birlikteliğinin ne harika bir şey olduğunu tekrar hissedeceğiz.

Tomora

Kendine özgü tınıları ve sınırları zorlayan müzikal vizyonuyla Tomora, festivalin en çok merak uyandıran deneyimlerinden birini sunacak. Sahneden yayılan ritimlere kendimizi bıraktığımızda, zamanın ve mekanın nasıl kaybolup gittiğine hep birlikte tanık olacağız.

Wet Leg

Son yılların en eğlenceli, en alaycı ve umursamaz indie-rock ikilisi Wet Leg, o akıllara kazınan melodileriyle Bonus Parkorman’da yankılanacak. Bağıra çağıra şarkı söyleyip eğlencenin doruklarına çıkmak için onlardan daha kusursuz bir bahane bulunamaz.

The Kills

Karanlık, son derece çekici ve inanılmaz havalı! The Kills’in blues ve punk’ı harmanlayan o umursamaz, tavırlı sound’u, açık havanın atmosferine yepyeni ve isyankar bir karizma katmaya hazırlanıyor.

Radio Free Alice

Post-punk ritimlerini sahneye taşıyan Radio Free Alice, o bitmeyen dinamizmiyle dinleyicileri bir saniye bile yerinde durdurmayacak. Melankoliyi ve dans etme isteğini aynı anda yaşatan bu grubun performansı kesinlikle kaçırılmaması gerekenler listesinde.

Rikas

Güneşli yaz günlerinin o kaygısız ruhunu müziklerine nakış gibi işleyen Rikas, sıcacık indie-pop şarkılarıyla festivalin en renkli anlarına imza atmaya hazır. Onları dinlerken yüzlerde kocaman bir gülümsemeyle ritim tutmak işten bile değil.

Lin Pesto

Gizemli aurası ve nostaljiyi günümüzün karanlık synth-pop tınılarıyla kusursuzca birleştiren Lin Pesto, hepimizin çok iyi bildiği o tanıdık melodileri yepyeni bir evrene taşıyor. Geçmişle gelecek arasında kurulan bu tatlı köprüde müzikal bir yolculuğa çıkmak oldukça keyifli olacak.

Miskinler

Bağımsız sahnenin samimi isimlerinden Miskinler, derinlikli sözleri ve ruhu dinlendiren mütevazı melodileriyle sahnede olacak. Çimlere uzanıp gökyüzünü izlerken bu ezgilere eşlik etmek, festivalin en huzurlu molalarından birine dönüşecek.

İstanbul West Sıde Collective

Şehrin bitmeyen karmaşasını caz, funk ve groove ile harmanlayıp enfes bir kutlamaya dönüştüren bu harika kolektif, sahnede tam bir şölen yaratacak. Nefeslilerin coşkusuna kapılıp hep beraber dans etmemek kesinlikle imkansız!