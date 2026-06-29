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İstanbul Life

Kentin mimari katmanları keşfe açıldı

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Dünyanın pek çok şehrinde mimarlık kültürünü geniş kitlelerle buluşturan Open House yaklaşımı, İstanbul’da ilk kez kentin farklı dönemlerine ait yapılarını, rotalarını, söyleşilerini ve sergilerini görünür kıldı. İstanbul’un mimari, kültürel ve tarihi açıdan öne çıkan yapıları, ilk edisyonu yapılan Open House İstanbul kapsamında ziyarete açıldı.

Beyoğlu ve Adalar’da 50’den fazla yapı ziyarete açıldı

Mimarlığı yalnızca profesyoneller için değil, herkes için erişilebilir kılan bir yaklaşım sunan Open House İstanbul katılımcıları; şehrin farklı katmanlarını keşfetmeye, şehri yeniden okumaya ve mimarlıkla kurulan ilişkiyi dönüştürmeye davet etti. Aleyna Alan, Begüm Bayraktar, Dr. Çiğdem Eren, Dila Kabakcı, Melda Osmanoğlu ve Nişvan Kabakcı tarafından kurulan Open House İstanbul, Mimarlık Eğitim Derneği’nin desteğiyle ve uluslararası Open House Worldwide ağına bağlı olarak geçtiğimiz mayıs ayında hayata geçirildi. Ana sponsorluğunu Jotun’un üstlendiği ilk edisyon kapsamında Beyoğlu ve Adalar ilçelerinde konumlanan 50’den fazla yapı, özel rotalar, anlatımlı geziler, atölyeler ve söyleşilerle birlikte ziyaret edildi.

Beyoğlu rotası; İTÜ Taşkışla gibi akademik yapılardan Sant’Antonio Kilisesi ve konutları gibi dini ve sivil mimari örneklerine, Mısır Apartmanı, Neşe Apartmanı, Arif Paşa Apartmanı, Çam Palas ve Haliç Apartmanı gibi konut yapılarından Markiz Pastanesi gibi sosyal yaşam mekânlarına uzanan geniş bir seçki sundu. Aynı hat üzerinde Tabanlıoğlu Mimarlık, Teğet Mimarlık, DS Mimarlık, Piknik Works, Han of Design, Atelye70, SO? Mimarlık ve Fikriyat ile House of Geo gibi mimarlık ofisleri; İsmet Doğan ve Ekrem Yalçındağ atölyeleriyle birlikte mimarlık, tasarım ve sanat üretiminin güncel çalışma alanlarını ziyaretçilerle buluşturdu. Galata, Karaköy ve Şişhane hattında ise Tütün Deposu, Postane, Eski Külah Fabrikası, St. Benoît Lisesi, Performistanbul, Metrohan ve Beyoğlu Belediyesi gibi yapılar; üretim, eğitim, çağdaş sanat ve kamusal hayatın kent içindeki yerini görünür kıldı.

Adalar’da mimari ve yaşam kültürü

Programın Adalar ayağı, İstanbul’un daha sakin, zamana yayılan mimari mirasını odağına alıyordu. Splendid Palace Hotel, Anadolu Kulübü, Taş Mektep, Büyükada Rum Yetimhanesi, Mizzi Köşkü, Zavaro Yalısı ve Ester Gidon Apartmanı gibi yapılar; yalnızca mimari değil, sosyal tarih ve yaşam kültürü açısından da önemli referans noktaları sunuyor. Open House İstanbul’un tematik rotaları, yalnızca yapılara girmeyi değil; kenti yürüyerek, dinleyerek, iz sürerek ve kimi zaman üreterek keşfetmeyi öneriyordu. Ücretsiz olarak düzenlenen bu rotalara ön rezervasyonla katılım sağlandı.

Open House İstanbul, güçlü bir gönüllü ağı ile hayata geçirildi. Festival süresince görev alan üniversite öğrencileri, ziyaretçi deneyiminin önemli bir parçasını oluşturdu.

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