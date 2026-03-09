Bmag Logo
HELLO!

Lacoste 2026-2027 Sonbahar Kış defilesinin en konuşulan ismi: Boran Kuzum

Paris Moda Haftası’na damga vuran Lacoste Sonbahar/Kış 2026 defilesi, tenisin kalbi sayılan Philippe-Chatrier kortunda muazzam bir şovla gerçekleşti. "The Locker Room" konseptiyle markanın köklü tenis mirasına modern bir saygı duruşu niteliği taşıyan defile, hem tasarımlarıyla hem de konuklarıyla adından söz ettirdi. Defilenin şüphesiz en dikkat çeken konuğu Boran Kuzum'du...

Paris Moda Haftası, tenisin ve modanın ikonik mekanı Roland-Garros Stadyumu’nda gerçekleşen büyüleyici bir Lacoste defilesine ev sahipliği yaptı.

Kreatif direktör Pelagia Kolotouros, bu sezon ilhamını markanın kurucusu René Lacoste’un 1923 yılındaki tarihi ve yağmurlu bir zaferinden alarak "su geçirmezlik" ve "teknik şıklığı" podyuma taşıdı.

KIŞ KOLEKSİYONUNUN TEKNİK KUMAŞLARI

Koleksiyonun ana hikayesi, René Lacoste’un 1923’te sağanak yağmur altında İspanyol rakibi Manuel de Gomar’ı yendiği o efsanevi Davis Cup maçına dayanıyor.

O gün seyircilerin sığındığı şemsiyeler, giydikleri trençkotlar ve kauçuk çizmeler, 2026-27 kış koleksiyonunun teknik kumaşlarına ve dış giyim odaklı yapısına ilham verdi.

Kolotouros, atletik mirası teknik kumaş geliştirmeleriyle birleştirerek, hem sahadaki performansı hem de o günün puslu atmosferini yansıtan parçalar sundu.

DEFİLENİN EN DİKKAT ÇEKEN İSMİ: BORAN KUZUM

Defilenin ön sırasında Türkiye'yi temsil eden isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Özellikle Boran Kuzum, riskli ve modern tercihiyle global moda basınının da ilgisini çekti.

Derin yakalı bir gömlek, üzerine giydiği oversize uzun palto ve altına tercih ettiği kısa şort ile alışılmışın dışında bir silüet sergiledi.

Kombinini büyük bir tote çanta ile tamamlayan Kuzum, sportif Lacoste stilini yüksek moda çizgileriyle birleştirdi.





