Makyajlı Tonale daha bir Alfa

Toscana yollarında, o yolların hakimi bir İtalyan ile “Alfalaşmak”… İlk nesli bir Alfa gibi hissettirmiyordu. Şimdi, Alfa gibi hissettiriyor.

Alfa Romeo Tonale, markanın belirsiz bir geleceğe doğru yol aldığı bir dönemde, adeta ikinci bir şansla sahneye çıkıyor. İlk nesil, elektrifikasyon çağının getirdiği tavizlerle doğmuştu. Güzel görünen ama mekanik olarak kararsız bir otomobil idi…

Şimdi, Typ 965 kodlu makyajlı versiyon, bir itirafla başlıyor: “İlk Tonale, bir Alfa gibi hissettirmiyordu.” Bu yenileme, sadece estetik bir tazeleme değil, bir mühendislik rehabilitasyonu… Alfa mühendislerinin hedefi, hibrit güç aktarımındaki sarsıntılı geçişleri ve şasinin yetersiz geometrisini kökten çözmek olmuş. Bunun için Giulia Quadrifoglio ekibiyle birlikte geliştirilen HCP hibrit kontrol sistemi, benzinli motorla elektrik motoru arasındaki geçişleri artık neredeyse sezilmez hale getirmiş. Güç aktarımı daha akıcı, tepki daha doğal. Tonale artık bir yazılım ürünü değil, bir sürüş organizması gibi davranıyor.

Direksiyon oranı 13,6:1 olarak korunmuş, ama genişletilmiş ön-arka iz açıklığı ve 8 mm alçalan ağırlık merkezi sayesinde bu keskinlik çok daha anlamlı hale gelmiş. Virajlarda Tonale’nin kararlılığı hissedilir biçimde artmış; önden kayma eğilimi neredeyse ortadan kalkmış. Veloce versiyonundaki çift kademeli DSV elektronik süspansiyon, her milisaniyede yol koşullarına göre amortisör tepkisini değiştiriyor.

Dört pistonlu Brembo kaliperler, Brake-by-Wire sistemiyle birleşince fren hissi artık bir spor otomobil standardında. Giulia kadar ruhani değil ama nihayet Alfa’ya yakışan bir mekanik dokunuş sağlanmış. Motor cephesinde, 1.5 litrelik 48V mild-hybrid ünite 173 HP’ye ulaşmış. 7 ileri çift kavramalı DCT şanzıman, günlük kullanımda hızlı ve pürüzsüz ama yüksek devirde hala biraz nefessiz. 0-100 km/s süresi 8,5 saniye ile Alfa için vasat, fakat önceki nesle göre çok daha akıcı…

Asıl dikkat çekici olan, dört teker çekişli PHEV eAWD versiyonu. 1.3 litrelik motor, elektrikli arka aksla birleşerek 270 beygir güce ulaşıyor. Güç aktarımı artık daha dengeli, ancak 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzıman, mekanik duyguyu biraz törpülüyor ve 0-100 km/s de 6,6 saniyede gerçekleşiyor. Elektrikli menzil 71 km olarak açıklansa da, gerçek sürüşlerimizde 45 km civarında gördük. 2,5 saatlik şarj süresi ise sınıf ortalamasında denilebilir…

Yine de en büyük kayıp, ses. Yüksek devirde Alfa’nın meşhur nidası yok. Bu sessizlik, teknolojik olgunlukla birlikte gelen bir eksiklik hissi bırakıyor. Motorun “nefes almadığı” anlarda bile şasiyle olan uyumun korunması, Alfa ruhunun sadece güçte değil, denge ve tutarlılıkta da yaşadığını hatırlatıyor. Dış tasarım, estetik ve aerodinamiği ustaca birleştirmiş. 33 Stradale’dan esinlenilen içbükey Scudetto ızgara, hava akışını optimize ederek rüzgar direnç katsayısını %2 azaltıyor.

Alt hava girişleri Giulia GTA’nın “Trilobo” mimarisine gönderme yapıyor; yeni 20 inçlik “Fori” jantlar %7 daha hafif ve yaylanmayan kütleyi düşürerek sürüş tepkilerini keskinleştiriyor. Toscana’nın dar ve taşlı yollarında bu fark açıkça hissediliyor. Kabin ise Alfa’nın değişmeyen çelişkisini sürdürüyor: zarafetle ekonomi, el işçiliğiyle maliyet baskısı yan yana.

Direksiyon, pedallar ve alüminyum vites kulakçıkları harika hissettiriyor; fiziksel klima kontrollerinin korunmuş olması da sürücülük adına bir kazanç. Fakat alt konsoldaki sert plastikler ve hafif hissiyatlı döner vites seçici, Audi veya BMW’nin dokunsal kalitesine ulaşamıyor. 10,3 inçlik ekran modern, ama kullanıcı arayüzü yavaş; Giulia’daki pratik döner kontrolcünün yokluğu burada bir eksik olarak hissediliyor. Tonale, içten yanmalı Alfa’ların duygusal ateşini taşımıyor belki ama onların mantığını yeniden yorumluyor. Artık öfkeli değil; sakin, kararlı ve kontrollü. Bu, Busso V6’nın mirasını sürdürmek değil; o mirasa saygı duruşu. 156’nın çevikliğini, 159’un olgunluğunu ve 147’nin eğlencesini modern hibrit formunda yeniden üretiyor.

SONUÇ

OKAN ALTAN / ITALYA

Bu yenilenen Tonale, rasyonel bir satın alma kararı değil. Ama bu, Alfa’nın hiçbir zaman rasyonel olmaması gerektiğini hatırlatan bir otomobil. Elektrifikasyonun zorunluluklarını kabullenirken, markanın duygusallığını koruyor. Kısacası, bu Tonale sonunda gerçekten bir Alfa gibi hissettiriyor.