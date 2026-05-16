MET Gala 2026: Modanın sanatla buluştuğu gece

'Costume Art’ teması ve ‘Fashion Is Art’ dress code’u etrafında şekillenen MET Gala 2026; Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ve Anna Wintour’un eş başkanlığında gerçekleşirken; kırmızı halıda sanat tarihinden ilham alan couutre tasarımlar, heykelsi siluetler, dramatik pelerinler ve modern sanat referansları bir kez daha modayı sanatla buluşturdu.

5 Mayıs 2026 tarihinde New York’taki Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen MET Gala 2026, modanın sanatla kurduğu ilişkiyi merkezine alan etkileyici atmosferiyle yılın en büyük moda buluşmasına dönüştü. Her yıl Costume Institute yararına düzenlenen ve moda dünyasının Oscar’ları olarak görülen gece, bu yıl ‘Costume Art’ sergisi ve ‘Fashion Is Art’ dress code’u etrafında şekillendi. Gecenin eş başkanları arasında Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ve Anna Wintour yer aldı. Saint Laurent Kreatif Direktörü Anthony Vaccarello ile Zoë Kravitz ise host committee tarafında gecenin yaratıcı yüzlerinden oldu. Gecenin ana sponsorluğu ve onursal başkanlığı ise Jeff Bezos ve Lauren Sánchez Bezos tarafından üstlenildi.

Bu yılın kırmızı halısında klasik ‘güzel görünme’ anlayışının çok ötesine geçen, sanat tarihi referanslarıyla örülü couture yorumlar dikkat çekti. Heykellerden, tablolardan, sürrealist eserlerden ve müze arşivlerinden ilham alan tasarımlar; modanın yalnızca trendlerden ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Beyoncé

MET Gala 2026’nın eş başkanlarından Beyoncé, gecede Olivier Rousteing imzalı gösterişli bir tasarımla yer aldı. Sanat ve tiyatro estetiğini buluşturan görünümünü, beş kişinin taşıdığı dramatik tüylü opera pelerini ve uzun kuyruğuyla tamamladı.

Rachel Zegler

Rachel Zegler, Prabal Gurung tasarımı elbisesiyle dikkat çekti. Tasarım, Paul Delaroche’nin 1833 tarihli ünlü eseri “Lady Jane Grey’in İnfazı” tablosundan ilham aldı.

Lisa

Lisa, Robert Wun imzalı transparan ve kristal işlemeli elbisesiyle gecenin en sıra dışı görünümlerinden birine imza attı. Duvağın altından çıkan ikinci kol efekti, görünümü sürreal bir moda performansına dönüştürdü.

Kylie Jenner

Kylie Jenner’ın Schiaparelli kostümü, Antik Yunan heykel sanatının en ikonik eserlerinden biri olan Milo Venüsü’nden ilham aldı. Drapeli yapı ve heykelsi form, görünümün en dikkat çekici detayları arasındaydı.

Kendall Jenner

Kendall Jenner, Zac Posen tarafından GAP için özel olarak tasarlanan kostümüyle gecenin en beğenilen isimlerinden biri oldu. Tasarım, “Samothrace Kanatlı Zaferi” heykelinin hareketli siluetinden esinlenerek hazırlandı.

Cara Delevingne

Cara Delevingne, uzun kuyruklu ve işlemeli Ralph Lauren elbisesiyle siyah bir kuğuyu andıran dramatik bir görünüm sergiledi.

Gigi Hadid

Gigi Hadid, MET Gala’ya Miu Miu’nun transparan ve ışıltılı elbisesiyle katıldı. Minimal ama etkileyici görünümüyle öne çıktı.

Anne Hathaway

Anne Hathaway, Michael Kors imzalı ve şiirden ilham alan tamamen el işçiliğiyle hazırlanmış elbisesiyle gecenin zarif isimlerinden biri oldu.

Rihanna

Rihanna, Glenn Martens’ın Maison Margiela için tasarladığı heykelsi görünümüyle dikkat çekti. Art Deco başlıkla tamamlanan stil, markanın 2025 Artisanal koleksiyonundan ve Orta Çağ Flandra mimarisinden ilham aldı.

Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley, “Portrait of Madame X” tablosundan ilham alan Burberry görünümüyle kırmızı halıda yer aldı. Kristal işlemeli korse detayları ve drapeli siluet geceye damga vurdu.

Madonna

Madonna, Saint Laurent imzalı saten ve dantel elbisesiyle katıldı. Görünümünün, sürrealist ressam Leonora Carrington’a bir gönderme olduğu belirtildi.

Blake Lively

Blake Lively, uzun süredir ara verdiği kırmızı halıya gökkuşağını andıran Versace elbisesiyle dönüş yaptı.

Hailey Bieber

Hailey Bieber’ın görünümü, Yves Saint Laurent’in 1969 Sonbahar Haute Couture koleksiyonundan ilham aldı.

Nicole Kidman

Bu yılın eş başkanlarından Nicole Kidman, Matthieu Blazy tasarımı kırmızı payetli Chanel elbisesiyle geceye katıldı. Otriş detaylar görünümü daha teatral hale getirdi.

Emma Chamberlain

Emma Chamberlain, Miguel Castro Freitas tarafından tasarlanan Mugler elbisesiyle geceye katıldı. Tasarım, Vincent van Gogh’un “Wheatfield with Crows” adlı eserinden ilham aldı.

Margot Robbie

Margot Robbie, çiçek yapraklarıyla süslenmiş altın tonlu Chanel elbisesiyle MET Gala’nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Chanel atölyesinde hazırlanan tasarım için 761 saatlik işçilik ve yaklaşık 1100 parça nakış kullanıldı.