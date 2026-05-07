Open House İstanbul başladı: 50’den fazla yapı gezilebilecek

Open House İstanbul başladı. Beyoğlu ve Adalar’da 50’den fazla yapı gezilebiliyor. Pasajlar, apartmanlar, köşkler ve atölyeler özel rotalarla ziyaretçilere açılıyor. Program söyleşiler, yürüyüşler ve atölyelerle şehri farklı bir gözle okutuyor.

Organizasyon, uluslararası Open House ağına bağlı olarak Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Proje, kentin farklı dönemlerden yapılarının halka açılmasını hedefliyor.

İstanbul’un mimari ve kültürel açıdan öne çıkan yapıları ilk kez Open House İstanbul kapsamında ziyarete açıldı. Etkinlik 7–10 Mayıs 2026 arasında gerçekleşiyor. Açılış 6 Mayıs’ta yapılan basın toplantısı ve Beyoğlu gezisiyle yapıldı.

Şehir rotaları: Beyoğlu ve Adalar

Bu yıl programın ana omurgası Beyoğlu ve Adalar. 50’den fazla yapı, özel rotalarla ziyaret edilebiliyor.

Beyoğlu hattında akademik yapılar, kiliseler, apartmanlar ve sosyal yaşam mekânları bir araya geliyor. İTÜ Taşkışla, Sant’Antonio Kilisesi, Mısır Apartmanı, Neşe Apartmanı, Arif Paşa Apartmanı, Çam Palas ve Haliç Apartmanı bu rotada yer alıyor.

Aynı bölgede mimarlık ofisleri ve sanat atölyeleri de programa dahil edildi. Ziyaretçiler üretim alanlarını doğrudan görme fırsatı buluyor.

Galata, Karaköy ve Şişhane hattında ise eski üretim yapıları, okullar, sanat alanları ve kamusal yapılar öne çıkıyor. Tütün Deposu, Postane ve Metrohan bu hattın önemli durakları arasında.

Pasajlar, apartmanlar ve görünmeyen şehir

Programın en dikkat çeken kısmı yürüyüş rotaları. Katılımcılar sadece bina gezmiyor, şehri yürüyerek okuyor.

Beyoğlu pasaj rotasında Tünel Geçidi, Suriye Pasajı, Çiçek Pasajı ve Afrika Pasajı gibi noktalar yer alıyor. Bu hat, İstanbul’un kapalı ama yaşayan geçiş alanlarını görünür kılıyor.

Markiz Pastanesi ve Metrohan gibi yapılar ise hem tarih hem de yeniden kullanım hikâyeleriyle anlatılıyor. Bazı eski yapılar yeni kamusal alanlara dönüşmüş durumda.

Adalar’da daha sakin mimari hafıza

Adalar programı daha sakin bir şehir katmanı sunuyor. Splendid Palace Hotel, Büyükada Rum Yetimhanesi, Anadolu Kulübü ve çeşitli köşkler ziyaret ediliyor.

Büyükada yürüyüş rotası iskeleden başlayıp Nizam bölgesine uzanıyor. Katılımcılar adayı belirli duraklarla adım adım keşfediyor.

Eskiz rotası ise adayı çizerek anlamaya odaklanıyor. Katılımcılar durup gözlem yapıyor ve sahneyi kağıda aktarıyor.

Taşkışla programı

Taşkışla’daki söyleşiler mimarlığı farklı açılardan ele alıyor. Program ücretsiz ve herkese açık.

Panellerde Taşkışla’nın tarihi, kent belleği ve mimarlık eğitimi tartışılıyor. Sanat, kamusal alan ve şehir yaşamı da gündeme geliyor.

Bazı oturumlar eski yapıların dönüşümünü inceliyor. Bazıları ise İstanbul’un kaybolan sosyal hafızasına odaklanıyor.

Sergi ve yenileme çalışmaları

Taşkışla içindeki bazı alanlar da programa dahil edildi. Bu alanlarda sergi ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Bir kütüphane alanı, sanat satışlarından elde edilen gelirle yeniden düzenlenecek. Amaç yapıyı aslına uygun şekilde korumak.

Etkinlik gönüllüler üzerinden yürütülüyor. Üniversite öğrencileri program boyunca aktif görev alıyor.

Gönüllülerin sigorta ve güvenlik süreçleri desteklenmiş durumda. Organizasyon bu yapıyı şehirle doğrudan temas noktası olarak kullanıyor.

Open House İstanbul, şehri turistik bir nesne gibi değil, yaşayan bir sistem gibi ele alıyor. Amaç yapıları göstermekten çok, kentin nasıl çalıştığını görünür kılmak. Etkinlik 10 Mayıs 2026’ya kadar devam ediyor.