Bmag Logo
Sepet (active)
Haber kapak görseli
Eğlence
3 dk okunma süresi
İstanbul Life

Open House İstanbul başladı: 50’den fazla yapı gezilebilecek

İçeriği Paylaş

Open House İstanbul başladı. Beyoğlu ve Adalar’da 50’den fazla yapı gezilebiliyor. Pasajlar, apartmanlar, köşkler ve atölyeler özel rotalarla ziyaretçilere açılıyor. Program söyleşiler, yürüyüşler ve atölyelerle şehri farklı bir gözle okutuyor.

İstanbul’un mimari ve kültürel açıdan öne çıkan yapıları ilk kez Open House İstanbul kapsamında ziyarete açıldı. Etkinlik 7–10 Mayıs 2026 arasında gerçekleşiyor. Açılış 6 Mayıs’ta yapılan basın toplantısı ve Beyoğlu gezisiyle yapıldı.

Organizasyon, uluslararası Open House ağına bağlı olarak Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Proje, kentin farklı dönemlerden yapılarının halka açılmasını hedefliyor.

Şehir rotaları: Beyoğlu ve Adalar

Bu yıl programın ana omurgası Beyoğlu ve Adalar. 50’den fazla yapı, özel rotalarla ziyaret edilebiliyor.

Beyoğlu hattında akademik yapılar, kiliseler, apartmanlar ve sosyal yaşam mekânları bir araya geliyor. İTÜ Taşkışla, Sant’Antonio Kilisesi, Mısır Apartmanı, Neşe Apartmanı, Arif Paşa Apartmanı, Çam Palas ve Haliç Apartmanı bu rotada yer alıyor.

Aynı bölgede mimarlık ofisleri ve sanat atölyeleri de programa dahil edildi. Ziyaretçiler üretim alanlarını doğrudan görme fırsatı buluyor.

Galata, Karaköy ve Şişhane hattında ise eski üretim yapıları, okullar, sanat alanları ve kamusal yapılar öne çıkıyor. Tütün Deposu, Postane ve Metrohan bu hattın önemli durakları arasında.

Pasajlar, apartmanlar ve görünmeyen şehir

Programın en dikkat çeken kısmı yürüyüş rotaları. Katılımcılar sadece bina gezmiyor, şehri yürüyerek okuyor.

Beyoğlu pasaj rotasında Tünel Geçidi, Suriye Pasajı, Çiçek Pasajı ve Afrika Pasajı gibi noktalar yer alıyor. Bu hat, İstanbul’un kapalı ama yaşayan geçiş alanlarını görünür kılıyor.

Markiz Pastanesi ve Metrohan gibi yapılar ise hem tarih hem de yeniden kullanım hikâyeleriyle anlatılıyor. Bazı eski yapılar yeni kamusal alanlara dönüşmüş durumda.

Adalar’da daha sakin mimari hafıza

Adalar programı daha sakin bir şehir katmanı sunuyor. Splendid Palace Hotel, Büyükada Rum Yetimhanesi, Anadolu Kulübü ve çeşitli köşkler ziyaret ediliyor.

Büyükada yürüyüş rotası iskeleden başlayıp Nizam bölgesine uzanıyor. Katılımcılar adayı belirli duraklarla adım adım keşfediyor.

Eskiz rotası ise adayı çizerek anlamaya odaklanıyor. Katılımcılar durup gözlem yapıyor ve sahneyi kağıda aktarıyor.

Taşkışla programı

Taşkışla’daki söyleşiler mimarlığı farklı açılardan ele alıyor. Program ücretsiz ve herkese açık.

Panellerde Taşkışla’nın tarihi, kent belleği ve mimarlık eğitimi tartışılıyor. Sanat, kamusal alan ve şehir yaşamı da gündeme geliyor.

Bazı oturumlar eski yapıların dönüşümünü inceliyor. Bazıları ise İstanbul’un kaybolan sosyal hafızasına odaklanıyor.

Sergi ve yenileme çalışmaları

Taşkışla içindeki bazı alanlar da programa dahil edildi. Bu alanlarda sergi ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Bir kütüphane alanı, sanat satışlarından elde edilen gelirle yeniden düzenlenecek. Amaç yapıyı aslına uygun şekilde korumak.

Etkinlik gönüllüler üzerinden yürütülüyor. Üniversite öğrencileri program boyunca aktif görev alıyor.

Gönüllülerin sigorta ve güvenlik süreçleri desteklenmiş durumda. Organizasyon bu yapıyı şehirle doğrudan temas noktası olarak kullanıyor.

Open House İstanbul, şehri turistik bir nesne gibi değil, yaşayan bir sistem gibi ele alıyor. Amaç yapıları göstermekten çok, kentin nasıl çalıştığını görünür kılmak. Etkinlik 10 Mayıs 2026’ya kadar devam ediyor.

Benzer Haberler

Karanlıkta müzik: İstanbul’da alışılmışın dışında konser

16.04.2026Eğlence

İstanbul’da sanatın yönü değişiyor: CI BLOOM 2026 başlıyor

13.04.2026Eğlence

Bir Retrospektiften Fazlası: Ayla Turan’ın Sahnesi

30.03.2026Eğlence

“Satıcının Ölümü” İstanbul’da prömiyer yaptı

27.03.2026Eğlence

ODTÜ Sanat 70. yılında yeniden başlıyor: Kampüs 6 yıl sonra sanatla buluşuyor

24.03.2026Eğlence

Andrea Bocelli’nin Romanza 30. Yıl Turnesi İçin Geri Sayım Başladı

17.03.2026Eğlence

İstanbul’da çizgi film parkı açıldı: Paw Patrol ve Sünger Bob aynı çatı altında

16.03.2026Eğlence

32. İFSAK Kısa Film Festivali başlıyor

09.03.2026Eğlence

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde Yılın İlk Sergisi “Ayla Turan Retrospektif”

13.02.2026Eğlence

AKM sanatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor

25.12.2025Eğlence
Bmag Logo

Sosyal medyada B•Mag’i Takip Et!

88 dergi yayını, ilham veren podcastler, dikey diziler ve yapay zekâ destekli içerikler bir arada. Ekranlarınızı dik tutun.

App Store'dan İndirGoogle Play'den İndir

Dergiler

Tüm DergilerCeo LifeFormsanteMaison FrançaiseAll About HistoryAtlasAuto ShowB-MagBurdaEv BahçeEvimHELLO!Hey Girl

 

History Of WarHow It Worksİstanbul LifeKore PopPozitifStart UpYachtLevelElle DecorationAll About SpaceBebeğimleCapital

Sayfalar

Abonelik PaketleriHakkımızdaKünyeBize Ulaşın

Koşullar

Ön Bilgilendirme Formu Gizlilik Sözleşmesi Abonelik Sözleşmesi Mesafeli Satış SözleşmesiÇerez PolitikasıTeslimat ve İadeYayın İlkeleri

© 2025 bmag - Tüm hakları saklıdır.

Iyzico ile ÖdeIyzico Logo




HomeAna SayfaDergilerDergi Satın AlB RollBrollUserGiriş